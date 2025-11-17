Еврокомиссар предложил разместить украинские войска в Европе для её защиты

3 800 24
Еврокомиссар предложил разместить украинские войска в Европе для её защиты

Европейские чиновники считают, что ВСУ когда-нибудь будет нечем заняться. И на тот случай, если такой момент наступит, еврокомиссар по оборонным вопросам Андрюс Кубилюс предложил разместить украинские войска в Европе для ее защиты.

Об этом чиновник говорил на конференции по обороне, которая состоялась в Литве.

По его мнению, подразделения ВСУ следует разместить в государствах ЕС, имеющих общие границы с Россией. И сделать это он предлагает, когда конфликт на Украине прекратится.

Еврочиновник заявил:

Украинская армия могла бы стать дополнительным элементом безопасности в нашем регионе после урегулирования ситуации в Украине.

Член Еврокомиссии считает, что размещение украинских войск в ЕС следует начинать со стран Прибалтики, в частности, с Литвы. Там боевики ВСУ разместятся рядом с немецким контингентом и военнослужащими США.

По словам Кубилюса, страны «восточного фланга» Евросоюза должны готовиться защитить себя от Вооруженных сил РФ и сформировать взаимные гарантии безопасности. Чиновник снова повторил свой прогноз о том, что Россия якобы осуществит нападение на одно или несколько европейских государств примерно через 2-4 года.

Ранее вопрос «российской угрозы» поднимал президент РФ Владимир Путин. В ходе интервью американскому тележурналисту Такеру Карлсону он заявил, что Москва не готовит нападение на кого-либо из членов НАТО. По его мнению, западные политики раздувают эти страхи, чтобы отвлечь население своих стран от насущных внутренних проблем.
  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +10
    Сегодня, 17:04
    Пусть забирают их всех к себе.Попутного в опу
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      +2
      Сегодня, 17:18
      Пусть забирают их всех к себе.
      А давайте разместим у себя в стране толпы вооруженных х0хлoB, что может пойти не так?
    2. ASG7 Звание
      ASG7
      +1
      Сегодня, 17:31
      Интересно, как они собираются их отличать от русских, а то пригласят украинцев в Брюссель, а получать русских в Берлине.
    3. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +4
      Сегодня, 17:36
      Цитата: dmi.pris1
      Пусть забирают их всех к себе.
      Ну, в случае с Кубилюсом никто не удивляется, потому что особо никто не слушает.
      Вы когда-нибудь интересовались, у надоедливо жужжащей мухи всё в порядке с психическим здоровьем или нет? Я тоже не интересовался. Достанет - прихлопну.

      Что это за фигура вобще такая? Его специально туда вытащили, чтобы было над кем посмеяться во время своего чумного пира?
      Прихлопывать из гуманности не будут - дадут отдельный кабинет с обитыми матрасами стенами и замком снаружи на двери. И не слышно, и не убежит.
  2. YanniKounnar Звание
    YanniKounnar
    +4
    Сегодня, 17:06
    Ils proposent déjà des positions de replis ou de retraite hors des frontières de l'Ukraine ! :-)

    они уже предлагают позиции для отступления или отступления за пределы Украины!: -)
    1. Пензяк Звание
      Пензяк
      +1
      Сегодня, 17:27
      Ну да, и пусть покучнее соберутся, почаще проводят построения, чтобы не ловить их поодиночке по все европе.
  3. VictorB Звание
    VictorB
    +3
    Сегодня, 17:08
    Креатив от еврочиновников сыпется как из рога изобилия.
    И ведь придется реагировать, принимать сложные и даже непопулярные решения.
  4. Комментарий был удален.
  5. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +3
    Сегодня, 17:10
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Еврокомиссар предложил разместить украинские войска в Европе для её защиты

    да забирайте выродков в Польшу, туда же с ними и Залужного с Зеленским и его сворой.
  6. Livonetc Звание
    Livonetc
    +3
    Сегодня, 17:10
    Очень ценная идея.
    Может уже сразу оборудовать оборонные рубежи по.границам гейропы и загнать туда древних укров.
    Всем будет хорошо.
    Даже украм.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +3
      Сегодня, 17:15
      Цитата: Livonetc
      Может уже сразу оборудовать оборонные рубежи по.границам гейропы и загнать туда древних укров.

      Сколько не загоняй, они все равно будут растворяться на просторах Европы laughing
      1. Лимон Звание
        Лимон
        0
        Сегодня, 18:20
        Так их и так там как клопов в Париже.)))
  7. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 17:11
    ❝ Член Еврокомиссии считает, что размещение украинских войск в ЕС следует начинать со стран Прибалтики, в частности, с Литвы ❞ —

    — А литовцев, видимо, переселить на Канары ...
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 17:11
    Прочитав заголовок статьи ,решил автор " восточного вала " прибалт .Не ошибся.ВСУ все будут стоять на охране "прибалтийских тигров " ?Сразу возник уточняющий вопрос ? laughing Их что там "бухими" до микрофона допускают?
  9. sdivt Звание
    sdivt
    +1
    Сегодня, 17:12
    В Гренландию (да простит меня Дания!)
    На 100 лет, без права переписки
  10. Ирек Звание
    Ирек
    +3
    Сегодня, 17:16
    Они похоже там все под тяжёлой наркотой.
  11. Кривотыкин Звание
    Кривотыкин
    +2
    Сегодня, 17:42
    Пускай боятся! А вообще, смешной этот комиссар. Он думает, что его тело кому-то нужно. wassat
    1. Serafim Звание
      Serafim
      +2
      Сегодня, 17:47
      Вот вот. Нет тела - нет дела.
    2. кот Краш Звание
      кот Краш
      +2
      Сегодня, 17:51
      Он не думает, он мечтает. Вот не соображает его тупая башка, когда мечта сбудется (сцепиться с Россией), землю литовскую надо будет не защищать, а зачищать.
  12. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 17:47
    Возникает подозрение,переходящее в уверенность--срочно трибалты ищут того,кто бы их защитил вместо америкосов....надежды на гейропейцев никакой,да и сами"ещё не готовы"...
  13. Napayz Звание
    Napayz
    +1
    Сегодня, 17:50
    Ну, xaxлы ломятся в гейропу не для того, чтобы потом воевать.
    Воевать они могут прямо сейчас, никуда не убегая ))))
  14. Петр Яковлев Звание
    Петр Яковлев
    +1
    Сегодня, 17:50
    Ума-то - дофига....Эта брусельсая Урсула с её трибалтийской шоблой : Каловые КаКи-кубилюсы-домбровскисы- временщики.
    Им всё равно , развалится-ли финансовая репутация Евро-Депозитариев, что будет с евро. куда едёт промка ЕС -.... Всё пофигу. Сегодня они - в Бруселях, а завтра Урсулу - в ООН,( как Бербокшу), а трибалтов- на чухонское побережье - вымирать...
  15. Андрей Андреев_2 Звание
    Андрей Андреев_2
    0
    Сегодня, 18:01
    Правильное решение!! Всех с фашистскими наколками в Европу, чтобы европейцам жизнь мёдом не казалась!!
  16. Андрей Андреев_2 Звание
    Андрей Андреев_2
    0
    Сегодня, 18:05
    Цитата: tralflot1832
    Прочитав заголовок статьи ,решил автор " восточного вала " прибалт .Не ошибся.ВСУ все будут стоять на охране "прибалтийских тигров " ?Сразу возник уточняющий вопрос ? laughing Их что там "бухими" до микрофона допускают?

    Там все бухие, обкуренные и обдолбанные постоянно...ну только некоторые психически нездоровы, но и они как все))
  17. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 18:16
    То есть после подписания мирного договора планируют собрать остатки лохлов и пусть отрабатывают до конца?