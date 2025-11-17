Еврокомиссар предложил разместить украинские войска в Европе для её защиты
Европейские чиновники считают, что ВСУ когда-нибудь будет нечем заняться. И на тот случай, если такой момент наступит, еврокомиссар по оборонным вопросам Андрюс Кубилюс предложил разместить украинские войска в Европе для ее защиты.
Об этом чиновник говорил на конференции по обороне, которая состоялась в Литве.
По его мнению, подразделения ВСУ следует разместить в государствах ЕС, имеющих общие границы с Россией. И сделать это он предлагает, когда конфликт на Украине прекратится.
Еврочиновник заявил:
Член Еврокомиссии считает, что размещение украинских войск в ЕС следует начинать со стран Прибалтики, в частности, с Литвы. Там боевики ВСУ разместятся рядом с немецким контингентом и военнослужащими США.
По словам Кубилюса, страны «восточного фланга» Евросоюза должны готовиться защитить себя от Вооруженных сил РФ и сформировать взаимные гарантии безопасности. Чиновник снова повторил свой прогноз о том, что Россия якобы осуществит нападение на одно или несколько европейских государств примерно через 2-4 года.
Ранее вопрос «российской угрозы» поднимал президент РФ Владимир Путин. В ходе интервью американскому тележурналисту Такеру Карлсону он заявил, что Москва не готовит нападение на кого-либо из членов НАТО. По его мнению, западные политики раздувают эти страхи, чтобы отвлечь население своих стран от насущных внутренних проблем.
