ВС РФ заходят в тыл северской группировке ВСУ, освободив и зачистив Платоновку

Российские войска начали заходить в тыл украинской группировке в Северске, взяв под контроль Платоновку. Переход данного населенного пункта под контроль ВС РФ подтверждает Минобороны.

По данным военного ведомства, штурмовые подразделения «Южной» группировки войск зачистили Платоновку, расположенную северо-западнее Северска. Отличились бойцы 7-й мотострелковой бригады 3-й армии, бывшего 2-го луганского армейского корпуса. Штурмовики бригады взламывают оборону противника, заходя ему в тыл. Как сообщают наши ресурсы, идет окружение Северска, пока оперативное, но там и до полного недалеко.



Подразделения «Южной» группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Платоновка Донецкой Народной Республики.



Как отмечают российские ресурсы, на данный момент в Северске сосредоточена довольно большая группировка противника, задачей которой является удержание города. Судя по сложившейся ситуации, наши не идут в лоб со стороны Верхнекаменского и Новоселовки, предпочитая зайти в тыл противнику. Платоновка — это как раз такой манёвр.

Предположим, что в ближайшее время Северск превратится в очередной «Покровск», «Бахмут» или «Угледар», потому что приказа на отход не будет. Хотелки Зеленского всегда важнее военной целесообразности.
  1. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 17:15
    Хахло угодило в очередной котелок , хотя им не привыкать...
    1. Маз Звание
      Маз
      +1
      Сегодня, 17:20
      Отличные новости, и очередной классический охват "фортэци" - браво русскому оружию. Виват командирам и штурмам! Бис, бис и бис до самого Ужгорода!!!
    2. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      0
      Сегодня, 17:23
      В оперативное окружение можно так сказать,если учесть что расстояние от Звановки до Платоновки 10 км.
  2. wku Звание
    wku
    -1
    Сегодня, 18:13
    хорошие новости, не вышлоб как в 22 году, ребятам успехов и трофей!