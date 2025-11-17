В эфире украинского ТВ предложено чипировать военных для борьбы с дезертирством

Если в наше время даже собак чипируют, чтобы они не могли сбежать, то почему бы не чипировать и людей? Это помогло бы отслеживать тех, кто самовольно оставляет части, с помощью GPS.

На Украине продолжается обсуждение наболевшей темы – СЗЧ (аббревиатура с украинского переводится как СОЧ – самовольное оставление части). Опубликованная на днях официальная информация свидетельствует о значительном росте числа дезертиров. Только за сентябрь число совершивших СОЧ украинских военнослужащих превысило 14 тысяч человек. Это рекорд за последнее время. То есть, дезертировали после мобилизации фактически три бригады ВСУшников, и это за месяц. Зеленский, как известно, утверждает, что ежемесячные показатели мобилизации - 30 тысяч человек. Получается, что почти половина разбегается.Теперь на Украине актуальна тема, касающаяся того, как противостоять росту числа дезертиров. Один из весьма оригинальных вариантов предложил украинских военнослужащий, которого пригласили в эфир одного из крупных каналов.Он заявил, что для борьбы с дезертирством необходимо чипирование.Автор идеи предлагает именно на основе данных с чипов осуществлять поиск дезертиров, после чего возвращать их в те части, откуда они и сбежали.Нехваткой личного состава на Украине принято с недавних пор объяснять и неудачи на фронте. Запад для решения этой проблемы советует Киеву вновь снизить планку призывного возраста, а также рассмотреть вариант призыва на службу представительниц женского пола. Сразу с бирками-чипами в ушах?