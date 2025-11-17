В эфире украинского ТВ предложено чипировать военных для борьбы с дезертирством

В эфире украинского ТВ предложено чипировать военных для борьбы с дезертирством

На Украине продолжается обсуждение наболевшей темы – СЗЧ (аббревиатура с украинского переводится как СОЧ – самовольное оставление части). Опубликованная на днях официальная информация свидетельствует о значительном росте числа дезертиров. Только за сентябрь число совершивших СОЧ украинских военнослужащих превысило 14 тысяч человек. Это рекорд за последнее время. То есть, дезертировали после мобилизации фактически три бригады ВСУшников, и это за месяц. Зеленский, как известно, утверждает, что ежемесячные показатели мобилизации - 30 тысяч человек. Получается, что почти половина разбегается.

Теперь на Украине актуальна тема, касающаяся того, как противостоять росту числа дезертиров. Один из весьма оригинальных вариантов предложил украинских военнослужащий, которого пригласили в эфир одного из крупных каналов.

Он заявил, что для борьбы с дезертирством необходимо чипирование.

Если в наше время даже собак чипируют, чтобы они не могли сбежать, то почему бы не чипировать и людей? Это помогло бы отслеживать тех, кто самовольно оставляет части, с помощью GPS.

Автор идеи предлагает именно на основе данных с чипов осуществлять поиск дезертиров, после чего возвращать их в те части, откуда они и сбежали.

Нехваткой личного состава на Украине принято с недавних пор объяснять и неудачи на фронте. Запад для решения этой проблемы советует Киеву вновь снизить планку призывного возраста, а также рассмотреть вариант призыва на службу представительниц женского пола. Сразу с бирками-чипами в ушах?
  1. Кривотыкин Звание
    Кривотыкин
    +2
    Сегодня, 17:44
    Кандалы цеплять с гирей, чтоб не убегли. laughing
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +3
      Сегодня, 17:50
      Цитата: Кривотыкин
      Кандалы цеплять с гирей, чтоб не убегли

      можно проковывать к пулемету
      1. Кривотыкин Звание
        Кривотыкин
        0
        Сегодня, 18:12
        Фильм «Кукушка» Рогожкина как раз на эту тему. А вообще, идейных там мало осталось, люди подневольные, одной рыбой питаются…
    2. Помеха с права Звание
      Помеха с права
      0
      Сегодня, 18:11
      Кандалы цеплять с гирей, чтоб не убегли.
      Чипировать, клеймить и кастрировать. чтобы по бабам не бегали...
      1. Аркадий007 Звание
        Аркадий007
        +1
        Сегодня, 18:14
        Чиповать микрогранатой на всякий случай и от болезней тоже.
    3. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 18:24
      Зачем?Стерилизовать,как бродячих собак
  2. wedmed5 Звание
    wedmed5
    +5
    Сегодня, 17:45
    Отличное решение. По GPS и нашим их будет удобно вычислять.
    1. Руслан М Звание
      Руслан М
      +1
      Сегодня, 17:54
      тссс. это наш "Штирлиц" идею проталкивает bully
  3. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +7
    Сегодня, 17:47
    Зачем так сложно? Клеймо на лоб - просто и недорого.
    1. Pharmacist Звание
      Pharmacist
      0
      Сегодня, 18:07
      Действительно. Трезубец или лилию как во Франции? Чип вырежут, а вот с клеймом на лбу посложнее.
  4. Gpn27 Звание
    Gpn27
    +1
    Сегодня, 17:48
    Скот лучше клеймить. В 4-м веке нашей эры клеймили легионеров, ничего нового. Клеймо не препятствие, однако прикольно как все романы об электронном рабстве становятся настоящим. Ждем борцов с электронным концлагерем.
  5. zelivee Звание
    zelivee
    0
    Сегодня, 17:49
    Лучше как фильме "Смертельные узы" одевать бандеровцам электронные ошейники, подключенные друг к другу, и если они отходят дальше чем на 100 метров, ошейники взрываются.
  6. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 17:49
    и на лбу клеймо нужно поставить - ХОЛОП
  7. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +1
    Сегодня, 17:51
    Зачем чипировать? Сразу тавро калёным железом ставить.
    1. Бывший солдат Звание
      Бывший солдат
      0
      Сегодня, 18:19
      Зачем чипировать? Сразу тавро калёным железом ставить.


      А к ногам бирочки такие чтоб в морге уже не возиться sad
  8. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 17:52
    В эфире украинского ТВ предложено чипировать военных для борьбы с дезертирством

    Ага, на уши бирки ставить, как коровам. yes fellow laughing
    Ещё браслеты, чтобы не могли указанную территорию покидать, как для арестованных домашним арестом. what lol
  9. Факапыч Звание
    Факапыч
    0
    Сегодня, 17:53
    Чип и на пульт управления. Ходячие беспилотники
    1. тоже-врач Звание
      тоже-врач
      0
      Сегодня, 18:23
      Если бы вы знали, насколько верная идея. Причём чип не обязателен, можно и другие средства использовать.
  10. Victor19 Звание
    Victor19
    0
    Сегодня, 17:56
    Клейма выжигать калёным железом. Так надежней
    1. Перейра Звание
      Перейра
      0
      Сегодня, 18:00
      Три года назад вна Украине один кузнец уже начал делать клейма с тризубом. Вот и пригодятся.
  11. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 17:57
    А чип вставлять исключительно в тестикулы. Что бы им дорожали до самого конца. wassat
  12. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 17:58
    Группы крови на рукаве для всушников уже мало,надо чипирование .Вопрос куда чипировать мужика из рассы 404 ых ,чтобы он "чип" не потерял .
    А юридически чип без тела ,даёт право на компенсацию " коханке" за потерю кормильца?
    1. Перейра Звание
      Перейра
      0
      Сегодня, 18:01
      В черепную коробку. И мешать не будет и при прыжках звенит прикольно.
  13. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 18:02
    Тогда уж по полной-как котов, кастрировать,чтоб дома не приняли...
  14. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    0
    Сегодня, 18:06
    То есть чипировать надо всяческих селюков ,которые посмели сбежать с передовой ,которая защищает элиту Украны и солнцеликую Европу ?
    Чипировать тех кто может откупится от ТЦК и в Киеве гуляет беспрепятственно в клубах никто естесственно не будет
    Тогда возникает вопрос ,как избежать этого чипирования ?
    Ответ однозначный, умеешь воровать- умеешь жить. Зеленский со своей командой с зиц председателем Миндичем не даст соврать
  15. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 18:13
    Если не ошибаюсь ,первый прототип чипа был представлен в фильме " Бегущий человек " ,он башку отрывал при покидиии зоны ( самое то на ЛБС).
  16. тоже-врач Звание
    тоже-врач
    0
    Сегодня, 18:19
    А почему сразу клеймо на щёки не ставить? Или куар-код не татуировать?