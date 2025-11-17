Пока только декларация о намерениях: Зеленский и Макрон договорились по оружию
Киев намерен получить до ста современных французских истребителей Rafale F4 в течение десяти лет. Об этом заявил Зеленский после подписания декларации о намерениях. То есть конкретного предложения нет, есть только планы.
Зеленский продолжает колесить по Европе, пытаясь перебить сотрясающий Украину коррупционный скандал. Сегодня он побывал в Париже, где подписал с Макроном декларацию о намерениях, включающую в себя планы по закупке вооружений, в том числе и истребителей Rafale F4 последней модификации. Как подчеркнул «нелегитимный», в планах Киева значится до сотни самолетов. Макрон подтвердил, что Франция готова поставить истребители вместе с «современным вооружением» в течение 10 лет.
Подписали вместе с Макроном декларацию о намерениях по сотрудничеству в сфере приобретения Украиной оборонного оборудования. Документ, который дает нашей стране возможность приобрести военное оборудование с французской оборонной промышленной и технологической базы, в частности 100 самолетов Rafale F4 до 2035 года для боевой авиации Украины.
Также Франция готова поставить Украине в течение все тех же 10 лет «очень сильные» радары, восемь батарей систем ПВО SAMP-T, в каждой из которых по шесть пусковых, а также ракеты и авиабомбы. Но за деньги, а не бесплатно. Если киевский режим удержится у власти, что маловероятно.
Между тем по Сети расходится видео пресс-конференции Зеленского и Макрона, в котором французский президент якобы намекнул нелегитимному украинскому на продолжение вечера. Шуточное, конечно. Но в каждой шутке есть доля правды.
