Пока только декларация о намерениях: Зеленский и Макрон договорились по оружию

Киев намерен получить до ста современных французских истребителей Rafale F4 в течение десяти лет. Об этом заявил Зеленский после подписания декларации о намерениях. То есть конкретного предложения нет, есть только планы.

Зеленский продолжает колесить по Европе, пытаясь перебить сотрясающий Украину коррупционный скандал. Сегодня он побывал в Париже, где подписал с Макроном декларацию о намерениях, включающую в себя планы по закупке вооружений, в том числе и истребителей Rafale F4 последней модификации. Как подчеркнул «нелегитимный», в планах Киева значится до сотни самолетов. Макрон подтвердил, что Франция готова поставить истребители вместе с «современным вооружением» в течение 10 лет.



Подписали вместе с Макроном декларацию о намерениях по сотрудничеству в сфере приобретения Украиной оборонного оборудования. Документ, который дает нашей стране возможность приобрести военное оборудование с французской оборонной промышленной и технологической базы, в частности 100 самолетов Rafale F4 до 2035 года для боевой авиации Украины.


Также Франция готова поставить Украине в течение все тех же 10 лет «очень сильные» радары, восемь батарей систем ПВО SAMP-T, в каждой из которых по шесть пусковых, а также ракеты и авиабомбы. Но за деньги, а не бесплатно. Если киевский режим удержится у власти, что маловероятно.

Между тем по Сети расходится видео пресс-конференции Зеленского и Макрона, в котором французский президент якобы намекнул нелегитимному украинскому на продолжение вечера. Шуточное, конечно. Но в каждой шутке есть доля правды.

  1. Помеха с права Звание
    Помеха с права
    +1
    Сегодня, 18:05
    Киев намерен получить до ста современных французских истребителей Rafale F4 в течение десяти лет.
    Самое смешное, что ни клоун, ни галльский петух, живущий то ли с бабушкой, то ли с дедушкой, этого не увидят))) Они столько не протянут...
    1. Pharmacist Звание
      Pharmacist
      0
      Сегодня, 18:12
      Хаджа Насреддин ишака грамоте за такой же срок обучать брался. Тоже знал, что или шах, или ишак не доживут. Ничего нового под луной.
    2. михаилл Звание
      михаилл
      +1
      Сегодня, 18:12
      Цитата: Помеха с права
      Они столько не протянут...

      Скорее всего протянут. Увы.
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 18:16
        Цитата: михаилл
        Цитата: Помеха с права
        Они столько не протянут...

        Скорее всего протянут. Увы.
        У Макрона столько лет протянуть на свободе шансы призрачные. А вот у Зе... Он и ходячей тушкой столько не протянет. "Скрипач не нужен" (с)
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 18:09
    ❝ Подписали вместе с Макроном декларацию о намерениях по сотрудничеству в сфере приобретения Украиной оборонного оборудования ❞ —

    — «Немеряно намеряно намерений» ...
  3. Nexcom Звание
    Nexcom
    0
    Сегодня, 18:11
    ...а Умеров оказался самым хитрым - он отказался возвращаться в/на из Турции куда свинтил якобы на переговоры по обмену пленными. laughing сейчас уже наверно сидит в бизнес-классе рейса Стамбул-Майами, посасывает вискарь и мысленно ржёт над зельцем... wassat соскочил, гавнюк.

    зы крысы побежали с тонущего корабля (с)
  4. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 18:12
    Встретились "хромая утка" и "хромой петух"......... и решили what
  5. Naofumi Звание
    Naofumi
    0
    Сегодня, 18:17
    А с Рафалями и Метеоры подъедут.
    Вообще, с начала СВО ВВС Украины прилично так поднялись качественно. С Су-27С и МиГ-29С (причем 9-13 первых модификаций, без возможности нести УРВВ с АРЛГСН) до F-16 с пакетом MLU, Миражи 2000F5, а теперь и Рафали.
    Ну т.е, новые машины превосходят прежние по БРЛС, РТР/СПО (причем значительно) и по УРВВ.
  6. fiv Звание
    fiv
    0
    Сегодня, 18:20
    Зеле только "Черные тюльпаны" нужны. Истребителей ему не надо.
  7. fiv Звание
    fiv
    0
    Сегодня, 18:24
    Даешь хлохлородине петушиные крылья!