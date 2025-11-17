Секретарь украинского СНБО Рустем Умеров, выехавший на днях в Турцию, отказался возвращаться на Украину и уже сообщил об этом главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Его отказ связан с тем, что он стал фигурантом крупнейшего коррупционного скандала, получившего название «дело Миндича».Об этом сообщает турецкий англоязычный ресурс Clash Report. В публикации СМИ не указано, из какого источника получена данная информация.Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) сообщал, что срок командировки Умерова истек вчера, но его продлили по 19 ноября.Собственно, рабочая поездка секретаря СНБО Украины в Турцию удивительным образом совпала с первыми обысками дома у Тимура Миндича, которые проводили детективы НАБУ. А сегодня от этого силового ведомства поступают сообщения о новых шагах в расследовании фактов коррупции в ходе оборонных закупок.Вспыхнувший на днях на Украине коррупционный скандал стал одним из самых громких за последние годы. Весь мир наблюдает за драматичными событиями, в числе которых масштабные обыски у лиц высшего эшелона, обнаруженные правоохранителями крупные суммы в иностранной валюте и побеги фигурантов за границу.В причастности э этим делам не без оснований подозревают и самого главу киевского режима Владимира Зеленского. Из-за этого его рейтинг упал в течение недели примерно с 60 до 20 процентов.

