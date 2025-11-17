СМИ: Умеров отказался возвращаться на Украину и уже сообщил об этом Зеленскому

Секретарь украинского СНБО Рустем Умеров, выехавший на днях в Турцию, отказался возвращаться на Украину и уже сообщил об этом главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Его отказ связан с тем, что он стал фигурантом крупнейшего коррупционного скандала, получившего название «дело Миндича».

Об этом сообщает турецкий англоязычный ресурс Clash Report. В публикации СМИ не указано, из какого источника получена данная информация.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) сообщал, что срок командировки Умерова истек вчера, но его продлили по 19 ноября.

Собственно, рабочая поездка секретаря СНБО Украины в Турцию удивительным образом совпала с первыми обысками дома у Тимура Миндича, которые проводили детективы НАБУ. А сегодня от этого силового ведомства поступают сообщения о новых шагах в расследовании фактов коррупции в ходе оборонных закупок.

Вспыхнувший на днях на Украине коррупционный скандал стал одним из самых громких за последние годы. Весь мир наблюдает за драматичными событиями, в числе которых масштабные обыски у лиц высшего эшелона, обнаруженные правоохранителями крупные суммы в иностранной валюте и побеги фигурантов за границу.

В причастности э этим делам не без оснований подозревают и самого главу киевского режима Владимира Зеленского. Из-за этого его рейтинг упал в течение недели примерно с 60 до 20 процентов.
  1. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    0
    Сегодня, 18:18
    Ой как неожиданно и как ожидаемо .))
  2. Уарабей Звание
    Уарабей
    -1
    Сегодня, 18:21
    Да неее... Не может быть настолько качественного западла для киевской хунты laughing Фейк поди какой нибудь))
  3. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    0
    Сегодня, 18:21
    У Умерова есть паспорт США. И хорошая "подушка" с портретами президентов США. Только дурень с такими запасами будет возвращаться на тонущий корабль "Украина".
  4. Комментарий был удален.
  5. Кривотыкин Звание
    Кривотыкин
    0
    Сегодня, 18:22
    Умеров боится, что от его фамилии уберут окончание «ов» в рамках «дерусификации».
  6. Chersky Звание
    Chersky
    0
    Сегодня, 18:23
    Побежааааали крысы...
  7. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    0
    Сегодня, 18:23
    Проделанный чорт.А вот -Беня в отличие от срыгнувших-классический и д и о т.Эти в Израиле,Турции.А Каламойский в СИЗО
  8. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 18:25
    ❝ Умеров отказался возвращаться на Украину и уже сообщил об этом Зеленскому* ❞ —

    — Секретарю Совета Национальной Безопасности Украины в Турции безопаснее ...