Россия впервые представила за рубежом экспортный вариант истребителя Су-57Э

6 752 18
Россия впервые представила за рубежом экспортный вариант истребителя Су-57Э

Россия впервые представила за рубежом экспортный вариант истребителя пятого поколения Су-57Э. В качестве демонстратора на выставке Dubai Airshow – 2025 выступает восьмой летный прототип истребителя Су-57 — самолет Т-50-9 (бортовой номер «509» синий, первый полет в апреле 2017 года).

Россия привезла в Дубай экспортную версию истребителя пятого поколения Су-57Э. Самолет уже поучаствовал в полетах, вызвав очень большой интерес у посетителей выставки. Как заявил глава Ростеха Сергей Чемезов, российский истребитель выгодно отличается от зарубежных самолетов тем, что он реально принимал и принимает участие в спецоперации на Украине, т. е. проверен в бою.



Вся наша продукция прошла длительную апробацию в боевых условиях, постоянно совершенствуется с учетом полученного опыта — в этом ее главное преимущество перед конкурентами, у которых такого опыта нет. Прежде всего, это истребитель Су-57Э — единственная на сегодня в мире машина 5-го поколения, которая в настоящих и длительных боях доказала возможность эффективно действовать против самого серьезного противника, имеющего продвинутые системы ПВО и РЭБ.


Кроме экспортного Су-57Э, наши привезли в Дубай модернизированную версию учебно-боевого самолета Як-130М, который пока только проходит испытания перед началом серийного производства. На сегодняшний день собрано всего два экземпляра. Также ОАК показала военно-транспортный Ил-76МД-90А.

18 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 18:45
    А не на ли этом СУ 57 " 50 - 9" ростех на днях показал внутренние отсеки вооружений? hi
    1. Alex777 Звание
      Alex777
      +4
      Сегодня, 19:03
      Даже плоское сопло там показали.

      Помимо опытного прототипа Т-50-9 многофункционального истребителя 5-го поколения Су-57 на авиасалоне в Дубае также представлен макет российского истребителя пятого поколения Су-57Э (экспортный) с новейшим двигателем АЛ-51Ф1.

      Плоская конфигурация сопла обеспечивает значительное снижение инфракрасной сигнатуры и эффективной отражающей поверхности машин при облучении РЛС противника в заднюю полусферу. Данная машина будет относиться ко "второму этапу" семейства.
    2. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +6
      Сегодня, 19:05
      По слухам на днях при помощи ракеты Х-58УШК был уничтожен ключевой радар где то в районе Одесской области,прикрывавший много интересного.Как бы реклама на практике.И тут же появилась фотка Су-57 с ракетами Х-58УШК во внутрифюзеляжных отсеках.Только недавно их доработали исходя из опыта СВО.Выходит что удачно доработали.

      Также стало известно, что на мысе Большой Фонтан уничтожены позиции укро-ПВО. Под раздачу попал мобильный комплекс противовоздушной обороны, прикрывавший порт.Для атаки использовали четыре дрона «Герань-2». «Комплекс находился прямо у побережья и считался одним из главных в Одессе», — сообщает «Блокнот Одесса».

      Поражение тихоходными «Геранями» самого крутого в Одессе ЗРК может показаться вбросом, но если это правда, то значит укро-зенитчики были «ослеплены», то есть оказались без РЛС. Не исключено, что радары были уничтожены истребителем Су-57. Во всяком случае, Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) впервые опубликовала кадры, на которых истребитель пятого поколения Су-57 показан в ударной конфигурации — с открытым основным отсеком вооружения и размещенными внутри двумя противорадиолокационными ракетами Х-58УШКЭ.
      «Использование Х-58УШКЭ в связке с Су-57 даёт России возможность ослеплять вражеские системы наблюдения и открывать коридоры для последующих ударов — элемент, которого до сих пор нет ни у одного западного самолёта пятого поколения», — подчеркивает американский военно-аналитический журнал Military Watch.


      https://svpressa.ru/war21/article/490168/

      . UPD: Между тем, в дальних боях Rafale F3R будет значительно уступать истребителям 5-го поколения Су-57 с бортовыми АФАР-РЛС Н036 "Белка" и ракетами Р-77М, ведь радар RBE-2AA сможет обнаружить Су-57 с ЭОП 0,1 - 0,3 кв. м на удалении не более 70 - 80 км.



      https://t.me/RussianArms/20606


      . Как отмечают международные обозреватели, показ Су-57Э в Дубае перекликается со знаковой демонстрацией советского перехватчика МиГ-31 в 1990 году, подчеркивая продолжение традиций экспорта высокотехнологичных вооружений. Об этом сообщает издание "Бизнес Журнал: Центр".

      Одной из ключевых особенностей машины является способность продолжительного полёта со сверхзвуковой крейсерской скоростью 1,6 - 1,7М даже без задействования форсажного режима, и это с двигателями АЛ-41Ф1, в то время как с двигателями "Изделие-30" сверхзвуковая крейсерская скорость может достичь 1,9 - 2М.


      https://t.me/RussianArms/20609
  2. Kuroneko Звание
    Kuroneko
    +3
    Сегодня, 19:02
    Вообще-то в Дубае ещё и презентовали беспилотный вариант Су-75 Checkmate, как вариант связки "верный ведомый" с Су-57.
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +5
      Сегодня, 19:22
      Фотки беспилотного варианта Су-75.Что то среднее между С-70 Охотник и Су-57М1.
  3. lukash66 Звание
    lukash66
    +1
    Сегодня, 19:04
    Красавчик. Пингвин то там не участвует случаем, а то бы дал шороху. 😀😀
  4. Наган Звание
    Наган
    0
    Сегодня, 19:14
    Свои части уже все укомплектованы СУ-57, новые уже девать некуда, кроме как на экспорт? И цели СВО все достигнуты? recourse
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      -1
      Сегодня, 19:35
      Вроде у нас есть уже один полк укомплектованый СУ- 57 по полному штату.Да и F 35 давит только количеством .Что то они над Венесуэлой ещё не летают ,с чего бы это .
      1. Наган Звание
        Наган
        0
        Сегодня, 19:46
        Суслика не видно, а он есть. Вот и F-35 не видно, а они есть.lol
        1. DirtyLiar Звание
          DirtyLiar
          0
          Сегодня, 20:12
          Если уж говорить про Су-57, то суслик - он. Его не видно (его реально не видят многие существующие радары), но он есть. И хочет есть.
      2. A.A.G. Звание
        A.A.G.
        0
        Сегодня, 20:55
        Цитата: tralflot1832
        Вроде у нас есть уже один полк укомплектованый СУ- 57 по полному штату.Да и F 35 давит только количеством .Что то они над Венесуэлой ещё не летают ,с чего бы это .

        Расскажите это парням в очередях на протезы...
        Не скрепно? Зато честно....
    2. Дед Борг Звание
      Дед Борг
      +1
      Сегодня, 20:10
      Поставки на экспорт - это в будущем. А показывать и завлекать покупателей нужно сейчас winked
      1. 1976AG Звание
        1976AG
        -1
        Сегодня, 20:37
        Цитата: Дед Борг
        Поставки на экспорт - это в будущем. А показывать и завлекать покупателей нужно сейчас winked


        Не помню, чтобы в этом году были сообщения о поступлениях Су-57 в наши ВВС и некоторые источники говорят, что это связано с тем, что начали их поставлять на экспорт. Так что пока есть неясности.
        1. lukash66 Звание
          lukash66
          -1
          Сегодня, 20:45
          Цитата: 1976AG
          Цитата: Дед Борг
          Поставки на экспорт - это в будущем. А показывать и завлекать покупателей нужно сейчас winked


          Не помню, чтобы в этом году были сообщения о поступлениях Су-57 в наши ВВС и некоторые источники говорят, что это связано с тем, что начали их поставлять на экспорт. Так что пока есть неясности.

          Глупость не пишите. Даже здесь на ВО о поставках было. А вообще то это военная тайна, куда, сколько и зачем. Сгоняйте в Генштаб, поспрошайте, может Вам там и цифры приведут.😀😀
          1. 1976AG Звание
            1976AG
            0
            Сегодня, 20:52
            "Глупость не пишите. Даже здесь на ВО о поставках было"

            Ну значит я пропустил это сообщение, почему сразу глупость ? Я ведь не утверждал это. А вы все сообщения на ВО помните ?

            "А вообще то это военная тайна, куда, сколько и зачем. Сгоняйте в Генштаб, поспрошайте, может Вам там и цифры приведут.😀😀"

            А вот вы точно глупость написали. Про поставки Су-35 и Су-34 регулярно сообщается, а про "куда, сколько и зачем" я и не спрашивал. Так что вы не меня, а себя в глупом свете выставили, а ведь могли бы просто ответить.
    3. DirtyLiar Звание
      DirtyLiar
      +2
      Сегодня, 20:11
      Экспорт даёт деньги. В своё время УВЗ не распилили только потому, что был контракт с Индией на танки. Так что всё нормально.
  5. Дмитрий В. Шмыков Звание
    Дмитрий В. Шмыков
    -2
    Сегодня, 20:32
    Я же правильно помню, что F-22 на экспорт не идёт? Ходят слухи, что дело в разнице технологий stealth. И если в радаре что F-22, что Су-57 это короткие чёрточки, то вот удержание в захвате радаром головки ракеты не в пользу наших. А значит и на экспорт можно. Как появятся ракеты, которые в захвате хорошо держат F-22, то и америкосы его на экспорт будут предлагать. Кстати кто знает - держатся ли в захвате F-35?
  6. Кравец Вячеслав Звание
    Кравец Вячеслав
    0
    Сегодня, 20:37
    Россия впервые представила за рубежом экспортный вариант истребителя пятого поколения Су-57Э

    Хорошая новость. Только не понятно, а в прошлом году что тогда было, предпервое представление Су-57Э? Можно возразить, что самого самолёта, построенного конкретно в экспортной модификации тогда и не было. Но судя по этой информации:
    В качестве демонстратора на выставке Dubai Airshow – 2025 выступает восьмой летный

    Такого и в этот раз не случилось. Ну и тот же Алжир свои Су-57Э, вроде как, ещё в 2019 заказал, при этом не дожидаясь никаких зарубежных представлений.