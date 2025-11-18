250 лет губернской реформе Екатерины Великой
Гербы губерний Российской империи. Иллюстрация из энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона (1890—1907).
250 лет назад по решению Екатерины II было принято «Учреждение для управления губерний Всероссийской империи». Российская империя разделилась на 50 губерний.
Губернская реформа Петра I
С конца 1708 г. царь Пётр I начал осуществлять губернскую реформу. Осуществление этой реформы было вызвано необходимостью совершенствования системы административного деления, которое во многом устарело к началу XVIII века.
В XVII веке территория Московского государства делилась на уезды — округа, имевшие с городом тесные хозяйственные связи. Во главе уезда стоял воевода, присланный из Москвы. Уезды по своему размеру были чрезвычайно неравномерны — иногда очень крупные, иногда очень маленькие. В 1625 году число уездов составляло 146, помимо которых существовали волости.
К XVIII веку отношения между центром и провинцией стали крайне сложными и запутанными, а управление уездами из центра — громоздким. Другой важной причиной проведения областной реформы Петра I была необходимость создания новой системы финансирования и материального обеспечения вооружённых сил для успешного ведения войны. Россия вела длительную и тяжёлую Северную войну со шведами.
Также необходимо было укрепить «вертикаль власти». Астраханское восстание (учинить бунт, воеводу и начальных людей побить) и восстание на Дону показали слабость местной власти, её необходимо было укрепить, чтобы главы губерний могли решать подобные проблемы без масштабного вмешательства центра. Губернаторы имели не только гражданскую власть, но и всю полноту военной власти и гарнизоны, чтобы подавить волнения в зародыше без привлечения войск с линии фронта. Губернаторы должны были обеспечить своевременный сбор налогов и податей, набор рекрутов, мобилизовать местное население на трудовую повинность.
Указ от 18 (29) декабря 1708 г. извещал о намерении «для всеобщей пользы учинить 8 губерний и к ним расписать города». Первоначально были созданы Московская, Ингерманландская (позднее Санкт-Петербургская), Смоленская, Киевская, Азовская, Архангелогородская и Сибирская губернии. В 1714 г. из Казанской выделили Нижегородскую и Астраханскую губернии, а в 1713 г. возникла Рижская губерния.
Суть реформы была в том, чтобы между старинными уездами и центральными учреждениями в столице, которым непосредственно подчинялась уездная администрация, появилась промежуточная инстанция — губернские учреждения. Это должно было повысить управляемость территориями. Губернии возглавляли губернаторы, наделённые всей полнотой административной, судебной, финансовой и военной власти. Губернаторами царь назначил близких себе людей. В частности, Петербургской губернией управлял Меншиков, Казанскую и Азовскую губернии возглавляли братья Апраксины, Московскую — Стрешнев.
Реформа Петра была «сырой», поспешной. Так, не был определён принцип комплектования губерний. Неизвестно, чем руководствовался царь, когда приписывал тот или иной город к той или иной губернии: размерами губернии, численностью населения или экономическими, географическими факторами и т. д. Губернии были слишком большие, чтобы губернские правления могли эффективно ими управлять. Областная реформа чётко не определила место губернской администрации в правительственном механизме России, то есть её отношение к центральным учреждениям и уездной администрации.
В 1719 году царём Петром была проведена ещё одна реформа административного деления. Губернии были разделены на провинции, а провинции, в свою очередь, — на дистрикты. Во главе провинции стоял воевода, а во главе дистрикта — земский комиссар. Согласно этой реформе высшей областной единицей Российской империи становилась провинция, а губернии выполняли роль военных округов.
В 1719 г. была учреждена Ревельская губерния. В 1725 г. Азовская губерния была переименована в Воронежскую.
В 1727 году был произведён пересмотр административно-территориального деления. Дистрикты были упразднены, вместо них снова введены уезды. Границы «старых» дистриктов и «новых» уездов во многих случаях совпадали или почти совпадали. Были образованы Белгородская (выделена из Киевской) и Новгородская (выделена Петербургской) губернии.
В дальнейшем, вплоть до 1775 года, административное устройство оставалось относительно стабильным с тенденцией к разукрупнению. Так, в 1744 году были образованы две новые губернии — Выборгская и Оренбургская. Губернии образовывались в основном на новых территориях, в ряде случаев происходило выделение нескольких провинций старых губерний в новые. К октябрю 1775 года территория России делилась на 23 губернии, 62 провинции и 276 уездов.
Деление России на губернии в 1708 году
Реформа Екатерины II
7 (18) ноября 1775 года был издан указ императрицы Екатерины II «Учреждения для управления губерний», в соответствии с которым в 1775—1785 гг. была проведена коренная реформа административно-территориального деления Российской империи. Реформа привела к разукрупнению губерний, их число было удвоено, через двадцать лет после ее начала число губерний достигло пятидесяти. Надо сказать, что при Екатерине губернии обычно назывались «наместничествами».
Необходимость реформы была связана с теми же причинами, что и во времена Петра. Реформа Петра была незавершенной. Необходимо было укрепить местную власть, создать четкую систему управления. Крестьянская война под предводительством Пугачева также показала необходимость укрепления местной власти. Дворяне жаловались на слабость местных властей.
Деление на губернии и уезды осуществлялось по строго административному принципу, без учета географических, национальных и экономических признаков. Основной целью деления было решение налоговых и полицейских дел. Также в основу деления был положен чисто количественный критерий — численность населения. На территории губернии проживало около трехсот-четырехсот тысяч душ, на территории уезда — около двадцати-тридцати тысяч душ. Старые территориальные органы ликвидировались. Упразднялись провинции как территориальные единицы.
Во главе губернии стоял губернатор, назначаемый и смещаемый императором. Он опирался на губернское правление, в которое входили губернский прокурор и два советника. Финансовые и фискальные вопросы в губернии решала казенная палата. Вопросами здравоохранения, образования ведал приказ общественного призрения.
Надзор за законностью в губернии осуществлял губернский прокурор и два губернских стряпчих. В уезде те же задачи решал уездный стряпчий. Во главе уездной администрации находился земский исправник (капитан-исправник), избираемый уездным дворянством, и коллегиальный орган управления — нижний земский суд (в котором кроме исправника действовали два заседателя). Земский суд руководил земской полицией, наблюдал за проведением в жизнь законов и решений губернских правлений. В городах была учреждена должность городничего.
Руководство несколькими губерниями передавалось генерал-губернатору. Ему подчинялись губернаторы, он признавался главнокомандующим на территории генерал-губернаторства, если там в данный момент отсутствовал монарх, мог вводить чрезвычайное положение, непосредственно обращаться с докладом к царю.
Таким образом, губернская реформа 1775 г. усилила власть губернаторов и разукрупнила территории, упрочила положение административного аппарата на местах. С той же целью при Екатерине II были проведены и другие реформы: создавались специальные полицейские, карательные органы и преобразовывалась судебная система.
Из негативных моментов можно отметить отсутствие экономического значения, рост бюрократического аппарата и сильный рост расходов на него. В целом расходы на содержание бюрократического аппарата за годы правления Екатерины II выросли в 5,6 раз (с 6,5 млн руб. в 1762 г. до 36,5 млн руб. в 1796 г.) — намного больше, чем, например, расходы на армию (в 2,6 раза). Это было больше, чем в любое другое царствование в течение XVIII—XIX столетий. Поэтому в дальнейшем система губернского управления постоянно совершенствовалась.
Губерния или национальная республика
Надо сказать, что губернское (областное) деление России по территориальному и демографическому принципам имело больше преимуществ, чем деление СССР и Российской Федерации на автономные республики, края и области.
Национальный характер многих республик несет в себе «мину замедленного действия», ведущую к разрушению России, которая по своему характеру, в сущности, является природной империей.
Такая катастрофа произошла в 1991. Если с отделением Средней Азии и Закавказья ещё можно смириться, хотя за эти земли наши предки заплатили большую цену, и их утрата больно ударила по военно-стратегической стабильности России, то утрату таких частей Великой России, как Прибалтика, Белая Русь, Малая Русь и Бессарабия, ничем оправдать нельзя. Военно-стратегическая ситуация на западном и северо-западном направлениях резко ухудшилась, по сути, утрачены достижения и победы нескольких столетий. Утрачены исконные земли русского суперэтноса. Суперэтнос русов (русские) стал крупнейшим в мире разделенным народом.
При этом катастрофа с каждым поколением только углубляется. В частности, на исторической территории Малой Руси и Новороссии из-за стратегии Запада по разделению и уничтожению Русского мира (т. н. «русский вопрос»), выращиванию воровского и националистического режима в Киеве, в 2014 году началась гражданская война. В 2022 году она переросла в Украинский фронт, столкновение двух русских держав – РФ и Украины.
Ещё одно тяжелое последствие – это приближение к нашим жизненным центрам враждебного блока НАТО. Расширение сферы влияния Турции (член НАТО) на Закавказье и Среднюю Азию. Стремление новой османской империи включить в свою сферу влияния Северный Кавказ, южнорусские области (включая Крым), Поволжье.
Революционеры-интернационалисты, создавая национальные республики, подложили под Русскую цивилизацию «мину» огромной разрушительной мощи (Как большевики создали Украину). И процесс не завершен. Национальные республики в составе Российской Федерации — это удар по русскому народу и угроза дальнейшего распада.
Экономический кризис в России и начало гибридной, информационно-идеологической Четвёртой мировой войны (Новый мировой порядок и Россия), ведут к усугублению внутренних противоречий в РФ. Амбиции этнократии и национальных интеллигенций, которые поддерживают из-за рубежа (к примеру, из Турции), могут быть весьма опасными для единства страны. Поэтому в перспективе в России необходимо вернуться к территориальному делению, с сохранением только культурной автономии малых народов. Без привилегированного положения.
