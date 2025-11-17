Специальная военная операция продолжается (...). Она будет продолжена до тех пор, пока Россия не достигнет своих целей.

Россия не собирается останавливать специальную военную операцию на Украине, она будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты поставленные цели. Об этом заявил Дмитрий Медведев.Зампред Совбеза России провел встречу с активистами «Молодой гвардии» партии «Единая Россия», ответив на несколько вопросов, в том числе и о сроках проведения СВО. Как подчеркнул Медведев, Россия не будет останавливать боевые действия, пока не достигнет целей, поставленных руководством страны.Ранее Медведев заявил, что в Европе образовался «гнойник», который необходимо «вскрыть». По его словам, конфликт на Украине является самым кровопролитным в этом веке.Как ранее подчеркнул Владимир Путин, Россия готова остановить боевые действия при условии, что Киев примет ее условия, включающие передачу Москве территорий четырех регионов, вывод украинских войск, отказ от вступления в НАТО и т.д. По словам российского лидера, Кремль готов сесть за стол переговоров «хоть завтра». Однако киевский режим, науськанный своими европейскими хозяевами, договариваться не хочет. Значит, следующие условия будут гораздо тяжелее. Для Киева, естественно.