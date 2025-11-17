Медведев назвал возможные сроки остановки спецоперации на Украине

Медведев назвал возможные сроки остановки спецоперации на Украине

Россия не собирается останавливать специальную военную операцию на Украине, она будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты поставленные цели. Об этом заявил Дмитрий Медведев.

Зампред Совбеза России провел встречу с активистами «Молодой гвардии» партии «Единая Россия», ответив на несколько вопросов, в том числе и о сроках проведения СВО. Как подчеркнул Медведев, Россия не будет останавливать боевые действия, пока не достигнет целей, поставленных руководством страны.



Специальная военная операция продолжается (...). Она будет продолжена до тех пор, пока Россия не достигнет своих целей.


Ранее Медведев заявил, что в Европе образовался «гнойник», который необходимо «вскрыть». По его словам, конфликт на Украине является самым кровопролитным в этом веке.

Как ранее подчеркнул Владимир Путин, Россия готова остановить боевые действия при условии, что Киев примет ее условия, включающие передачу Москве территорий четырех регионов, вывод украинских войск, отказ от вступления в НАТО и т.д. По словам российского лидера, Кремль готов сесть за стол переговоров «хоть завтра». Однако киевский режим, науськанный своими европейскими хозяевами, договариваться не хочет. Значит, следующие условия будут гораздо тяжелее. Для Киева, естественно.
  1. Антоний Звание
    Антоний
    +11
    Сегодня, 19:22
    Заголовок к тексту не имеет отношения...
    1. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      0
      Сегодня, 19:55
      Как-то на фото он выглядит совсем не спортивно.
      А вот эти его всплывающие хаотические мысли и резкие выссказыванмя напоминают утреннее похмелье.
    2. БМП-2 Звание
      БМП-2
      +2
      Сегодня, 20:02
      Прочитав статью, сначала тоже так подумал. Но потом вспомнил, что Медведев - юрист. А в праве понятие "срок" трактуется не только как период времени, но и как "момент времени, наступление или истечение которого влечёт возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей". То есть указав этот момент ("до тех пор, пока не будут достигнуты поставленные цели"), формально он срок определил. Хотя, конечно, хотелось бы большей определённости.
  2. Кривотыкин Звание
    Кривотыкин
    +2
    Сегодня, 19:22
    Медвед: Не время войну заканчивать, вот когда война закончится, тогда война и закончится.
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +3
      Сегодня, 19:27
      следующие условия будут гораздо тяжелее.

      Не надо никаких условий!
      Надо просто добить эту га ди ну под названием украина!
      1. Пауль Зиберт Звание
        Пауль Зиберт
        0
        Сегодня, 20:06
        Цитата: ваш вср 66-67
        следующие условия будут гораздо тяжелее.

        Не надо никаких условий!
        Надо просто добить эту га ди ну под названием украина!

        Походу у Димы мозги от кремлёвских формулировок окончательно заплелись...
        Какие такие "возможные сроки остановки спецоперации"?!!
        Точнее будет - "возможные сроки договорнячка"?
        Что случилось с нашим "кремлёвским ястребом №1"?
        Где весь его боевой пыл?
        Аллохолу перепил?
  3. Гюнтер Звание
    Гюнтер
    0
    Сегодня, 19:24
    Вот зря он так палец вытянул, на протоктолога похож, лучше 2 пальца, как на иконах - и скрепно и под юродивого можно в случае чего закосить.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 19:25
    Дмитрий Анатольевич - назовите размеры " серой зоны " за которую должны выйти ВСУ .Сразу мир и наступит .
  5. кот Краш Звание
    кот Краш
    +1
    Сегодня, 19:26
    Россия готова остановить боевые действия при условии, что Киев примет ее условия, включающие передачу Москве территорий четырех регионов

    Плюсом к уже принятым Харьков, Одесса, Николаев, Днепропетровск. После этого возможны переговоры.
  6. faterdom Звание
    faterdom
    +5
    Сегодня, 19:27
    Медведев, отзови у норгов кусок Баренцева моря, который ты им отдал.
  7. Наган Звание
    Наган
    +3
    Сегодня, 19:48
    Чего это он в маоцзедуновке? Мода такая?
    1. invisible_man Звание
      invisible_man
      -4
      Сегодня, 19:52
      Работает на соответствующую публику, у которой в голове сплошные сталины и маодзедуны.
      1. tatra Звание
        tatra
        0
        Сегодня, 20:50
        Меньше ,чем через 2 месяца уже будет такой же срок ,за который советские коммунисты и их сторонники во главе со Сталиным дошли до Берлина ,и уничтожили гитлеровскую коалицию .
    2. Дедок Звание
      Дедок
      +1
      Сегодня, 20:06
      Чего это он в маоцзедуновке? Мода такая?

      да, видимо скоро, будут дацзыбао раздавать, для цитирования...
      1. Наган Звание
        Наган
        +1
        Сегодня, 20:11
        "А кто не чтит цитат,
        Тот ренегат и гад,
        Тому на задницу наклеим дацзыбао."
        - В. Высоцкий
        lol
        1. Дедок Звание
          Дедок
          0
          Сегодня, 20:12
          было такое...
          текст Вашего комментария слишком
    3. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 20:33
      ...без картуза который носил тов.Мао - аналогия неполная. yes
  8. SEVERIN Звание
    SEVERIN
    0
    Сегодня, 19:50
    Примерные сроки завершения СВО оглашаются не первый раз и не первый год - ещё в апреле 2023 года Алаудинов предрекал завершение СВО в августе того же года - карты не верно легли или не та звезда взошла?
  9. Попуас Звание
    Попуас
    0
    Сегодня, 19:56
    Понятно.........
    Ттттттьь......
  10. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +3
    Сегодня, 20:07
    И тут Остапа прорвало...Бывало правда и похлеще
  11. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 20:37
    А годы идут...
    Никто, почти никто, не выглядит моложе, чем 10 лет тому назад.
  12. Vulpes Звание
    Vulpes
    0
    Сегодня, 20:49
    Подобные заголовки в интернете называются "кликбейт".
  13. Макс1995 Звание
    Макс1995
    0
    Сегодня, 20:50
    Вах! Воткнули ,чтоб не забыли черного юмориста....имхо.
    Он еще всем ,всем покажет.... Своим ,чтоб чужие боялись!