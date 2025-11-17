Депутаты ВРУ потребовали убрать Ермака, грозя развалом пропрезидентской коалиции

3 039 12
Депутаты ВРУ потребовали убрать Ермака, грозя развалом пропрезидентской коалиции

Пока Зеленский мотается по Европе, пытаясь хоть как-то откреститься от коррупционного скандала, связанного с «делом Миндича», в Киеве начали копать под серого кардинала Андрея Ермака. В Верховной Раде зреет бунт депутатов, требующих убрать Ермака от Зеленского.

Пропрезидентская фракция в Верховной Раде «Слуга народа» на пороге развала. Депутаты требуют убрать Ермака с должности главы офиса Зеленского, заявляя, что он сосредоточил в своих руках слишком много власти и стал очень значимой фигурой в украинской политике. Часть депутатов угрожает выйти из фракции, тем самым разрушив большинство и ту коалицию, за счет которой и держится у власти Зеленский.



Во фракции «СН» назревает бунт, если не будет уволен глава Офиса Президента Андрей Ермак.


В Верховной Раде сегодня уже призвали Зеленского расформировать правительство и уволить Ермака. «Нелегитимный» отделался заявлениями о том, что ему, мол, некогда, он с Макроном подписывает документы, которые позволят Украине нарастить вооружения.

Между тем Ермак замелькал и на пленках прослушки в деле Миндича под псевдонимом «Али-Баба». Тут, как предполагают, сотрудники НАБУ далеко ходить не стали, обыграв его инициалы Андрей Борисович — «АБ». Именно Ермак попытался переподчинить НАБУ и САП себе, вызвав очень сильную критику Запада. Но у него ничего не получилось, скандал все равно начался.

В свою очередь ряд украинских ресурсов сообщает, что на Украине возможны новые волнения, причем со стороны националистов, которых не устраивает Зеленский. Если в Киеве полыхнет, то возвращаться клоуну будет некуда.
12 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    0
    Сегодня, 20:08
    Хосподи..Убраться,точнее прибраться окончательно пора большинству из вас
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 20:48
      dmi.pris1
      Сегодня, 20:08
      Хосподи..Убраться,точнее прибраться окончательно пора большинству из вас

      hi Для России позитивом будет только снос всего нынешнего режима в куеве.
      При любом кандидате на гетьманство в условиях всеобщей русофобии мало надежд на изменение политики и отношении большинства щирых свидомых к россиянам, поэтому необходимо тотально и безжалостно выжигать бандеронацизм, а галичину лишить любой самостийности и отдать поленьям на растерзание.
  2. Кузнец 55 Звание
    Кузнец 55
    +1
    Сегодня, 20:08
    Начинают грызть друг друга . Борьба за место под солнцем . Некоторые уже перебрались на юг, их там не так легко достать и …. там теплее , солнышко светит ярче .
  3. БМП-2 Звание
    БМП-2
    0
    Сегодня, 20:14
    Калолицые потребовали убрать Ермака. Вечер однозначно перестаёт быть томным! laughing
  4. knn54 Звание
    knn54
    0
    Сегодня, 20:22
    Новые пленки о главном.
  5. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 20:23
    Депутаты ВРУ потребовали убрать Ермака, грозя развалом пропрезидентской коалиции

    У них даже у парламента зачётное погоняло! fellow
    Девиз: ни слова правды! fellow wassat
  6. Nexcom Звание
    Nexcom
    0
    Сегодня, 20:31
    ну что сказать - потомки копателей морей снова занялись копанием... под Ермака... wassat
  7. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 20:31
    Депутаты требуют убрать Ермака с должности главы офиса Зеленского

    До них ещё не доходит, что не Ермак был при Зеленском, а Зеленский при Ермаке.
    Всё решал Ермак, а Зеленский только исполнял. Уберут Ермака и Салорейх и хунта посыпется.

    Сейчас у них самая "прекрасная" картина, даже у Гитлера на пороге краха, такого не было.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 20:36
      Так потому его видимо и хотят убрать. зе то - известно кто.
  8. Ныробский Звание
    Ныробский
    0
    Сегодня, 20:38
    Это жжжж неспроста. Зелёный чухнул в затяжной вояж по Европе - Греция, Париж,Испания. Умеров слинял в Анкару, а Ермака, тем временем, начали чпокать через депутатский блок В.Рады. winked
    По ходу дела, где то в Лондоне, некий громадянин украины Залужный успешно сдал зачёты и экзамены по допуску к рычагам управления аварийной украиной и ему требуется вакантная должность президента бандеростана, раз так слаженно и дружно пошёл накат на администрацию Зелепуки.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 20:44
      просто контуженый тоже хочет стать миллиардером. а почва - благодатная. всё можно будет валить на зельца и сбежавших с грошами - и ведь поверят.
  9. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 20:58
    Фото в заголовке интересное...
    - 30 лет, заменить классического цвета пиджаки на яркие или куртки кожаные, немного изменить напитки на столе...
    И "братаны", "правильные", "Мы Вас уважаем. За уважение нужно платить."