Депутаты ВРУ потребовали убрать Ермака, грозя развалом пропрезидентской коалиции

Пока Зеленский мотается по Европе, пытаясь хоть как-то откреститься от коррупционного скандала, связанного с «делом Миндича», в Киеве начали копать под серого кардинала Андрея Ермака. В Верховной Раде зреет бунт депутатов, требующих убрать Ермака от Зеленского.Пропрезидентская фракция в Верховной Раде «Слуга народа» на пороге развала. Депутаты требуют убрать Ермака с должности главы офиса Зеленского, заявляя, что он сосредоточил в своих руках слишком много власти и стал очень значимой фигурой в украинской политике. Часть депутатов угрожает выйти из фракции, тем самым разрушив большинство и ту коалицию, за счет которой и держится у власти Зеленский.В Верховной Раде сегодня уже призвали Зеленского расформировать правительство и уволить Ермака. «Нелегитимный» отделался заявлениями о том, что ему, мол, некогда, он с Макроном подписывает документы, которые позволят Украине нарастить вооружения.Между тем Ермак замелькал и на пленках прослушки в деле Миндича под псевдонимом «Али-Баба». Тут, как предполагают, сотрудники НАБУ далеко ходить не стали, обыграв его инициалы Андрей Борисович — «АБ». Именно Ермак попытался переподчинить НАБУ и САП себе, вызвав очень сильную критику Запада. Но у него ничего не получилось, скандал все равно начался.В свою очередь ряд украинских ресурсов сообщает, что на Украине возможны новые волнения, причем со стороны националистов, которых не устраивает Зеленский. Если в Киеве полыхнет, то возвращаться клоуну будет некуда.

