ВС РФ продавили оборону противника и заняли южную часть Северска в ДНР
Российские войска ударили по находящимся в Северске силам противника сразу с двух направлений. Во-первых, сегодня, как уже сообщало «Военное обозрение», наши освободили село Платоновка, выйдя к автомобильной дороге Северск – Красный Лиман. Во-вторых, ударом с юга была буквально продавлена оборона противника от улиц Павлова и Тимирязева до улицы Виноградная.
Примерная конфигурация в южной части города представлена на фрагменте карты:
Общая конфигурация на Северском направлении:
Как видно, противник потерял контроль над южной частью города Северск. Ранее, напомним, наши войска взяли под контроль и северную, удалённую, часть города, которая располагается неподалёку от Дроновки, которая тоже была освобождена.
В такой ситуации, да ещё при условии раскисших чернозёмов в полях, у противника, по сути, остаётся единственный маршрут снабжения Северского гарнизона. Причём маршрут этот весьма витиеватый - через Резниковку и перекрёсток дорог у Свято-Покровского. Но проблема для ВСУ кроется и здесь, так как от передовых позиций армии России близ Звановки до этого перекрёстка каких-то 3 км. Соответственно, покрывается это расстояние самыми разными средствами огневого поражения, включая FPV-дроны.
Единственный напрашивающийся вариант для Северского гарнизона ВСУ - немедленный выход под этой дороге, пока такая возможность ещё, в принципе, имеется. Но украинское командование, действуя в своём репертуаре, продолжает настаивать, что ситуация и на этом участке фронта под контролем.
