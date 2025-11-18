Новый российский беспилотник-перехватчик для борьбы с коптерами тяжёлого класса
БПЛА от КБ «Гермес». Фото: «Известия»
Российская промышленность разрабатывает разнообразные средства для борьбы с беспилотной авиацией противника, в т.ч. специализированные летательные аппараты-перехватчики. Недавно конструкторское бюро «Гермес» представило очередную разработку такого рода. Она предназначается для борьбы с крупными и тяжёлыми БПЛА противника и отличается выгодным соотношением технических характеристик и стоимости.
Новый образец
КБ «Гермес» занимается разработкой систем связи для беспилотной авиации. Оно предлагает заказчикам приёмные и передающие устройства, антенные системы и т.д. с высокими характеристиками и защитой от подавления. Кроме того, бюро недавно решило применить подобные наработки при создании собственного летательного аппарата.
Готовый образец и основную информацию о нём представили на одной из недавних профильных выставок. Раскрыты цели и задачи проекта, основные решения и достигнутые характеристики. Планы производства и внедрения пока не раскрываются.
Новый БПЛА разработан для борьбы с коптерами тяжёлого класса. В качестве типовой цели для него рассматриваются разнообразные беспилотники, известные под общим названием «Баба Яга». Такие аппараты имеют значительные размеры и массу, могут решать разные задачи, но не отличаются высокими лётными характеристиками.
Беспилотник от «Гермеса» должен преследовать подобные цели и поражать их кинетическим способом — прямым попаданием. Конструкция, состав оборудования и тактико-технические характеристики такого перехватчика определены с учётом основных особенностей предполагаемых целей. Они должны обеспечить эффективный перехват и поражение.
«Воган-9СП» — аналогичный перехватчик от российской компании Red Line. Фото ТАСС
Так, новый аппарат имеет преимущество в скорости и может без труда догнать вражеский БПЛА. Кроме того, перехватчик обладает высокой манёвренностью, упрощающей поражение цели. Наконец, сочетание скорости, массы и габаритов обеспечит нанесение цели значительного урона. Удар должен приводить к поломке или разрушению ключевых агрегатов и к потере способности к полёту.
Большое значение имеет простота конструкции и стоимость производства. Один БПЛА от КБ «Гермес», согласно актуальным расчётам, стоит ок. 163 тыс. рублей. Аппарат семейства «Баба Яга» обходится противнику или его спонсорам, в среднем, в 2 млн рублей.
Сейчас новый БПЛА проходит испытания. Демонстрируются характеристики различных компонентов. При этом особое внимание уделяют системе управления, её компонентам и алгоритмам. После завершения текущих мероприятий беспилотник сможет поступить в производство.
Манёвренный перехватчик
По своей конструкции и внешнему виду БПЛА от КБ «Гермес» похож на некоторые другие современные перехватчики своего класса. При этом идеи, проверенные в других проектах, дополняются собственными наработками конструкторского бюро. За счёт этого должны достигаться высокие характеристики и боевые качества.
Планер беспилотника выполняется из пластика методом трёхмерной печати. Такая технология позволяет делать лёгкие и прочные детали сложной формы, и эти преимущества в полной мере используются в новом проекте. Кроме того, в конструкции используются доступные на рынке детали и компоненты собственного производства.
БПЛА представляет собой нечто среднее между самолётом и квадрокоптером. Он должен взлетать вертикально и переходить в горизонтальный полёт. Он имеет цилиндрический фюзеляж с полусферическим головным обтекателем. В хвосте фюзеляжа предусмотрены Х-образные плоскости обратной стреловидности с винтомоторными группами. Для удержания в стартовом вертикальном положении используется простейшая опора.
Sting — схожий БПЛА украинской разработки. Фото Telegram / BMPD
Беспилотник имеет небольшие размеры. Высота (длина) и размах плоскостей не превышают десятков сантиметров. Стартовая масса — 1300 г. Такие габариты и масса должны упростить эксплуатацию и обеспечить необходимые боевые характеристики.
Аппарат имеет аккумуляторную батарею, четыре электромотора и контроллер для управления ими. Для прямого полёта винтомоторные группы должны развивать одинаковые обороты. Маневрирование обеспечивается дифференцированием тяги разных моторов.
В горизонтальном полёте перехватчик должен развивать скорость до 200 км/ч. Дальность не уточняется. Вероятно, она составляет несколько километров.
КБ «Гермес» разработало оригинальную двухрежимную систему управления. БПЛА сможет выполнять полёт под управлением оператора или использовать автономные системы. Во всех случаях для поиска целей и наведения используется курсовая видеокамера. Видеосигнал должен передаваться на операторский пульт.
Также система управления включает собственный компьютер с элементами искусственного интеллекта. Он должен самостоятельно анализировать видеосигнал, искать опасный объект и наводиться на него. Сейчас такая система находится на стадии испытаний и доработки.
Беспилотник получает систему связи собственной разработки КБ «Гермес». Видеосигнал и команды передаются по защищённым каналам с возможностью быстрой смены рабочих частот. Используемые частоты находятся в диапазоне шириной 1 ГГц, и планируется добавление новых. Все эти меры должны обеспечить устойчивую работу БПЛА при наличии электромагнитных помех.
Беспилотник «Осоед», нейтрализующий цель метанием сетки. Фото НПЦ «Ушкуйник»
Перспективные идеи
К настоящему времени российская промышленность предложила и довела до производства целый ряд беспилотников-перехватчиков с теми или иными особенностями. КБ «Гермес» предлагает очередное подобное изделие, однако в его проекте используется несколько любопытных идей, которые должны дать ему ряд важных преимуществ.
Большой интерес представляет сама концепция кинетического перехвата. Она позволяет упростить конструкцию зенитного БПЛА. Ему не требуется боевая часть — функции поражающего элемента играет весь корпус и другие детали. При этом уменьшается общая масса беспилотника, а также снижаются требования к двигателям, аккумуляторам и т.д. В целом появляется возможность оптимизировать конструкцию аппарата и улучшить его характеристики.
Предложенная конструкция, объединяющая черты самолёта и квадрокоптера, тоже имеет преимущества. Она отличается определённой простотой и позволяет получить высокие лётные характеристики. Прежде всего, она улучшает манёвренность на любых скоростях. Этот параметр имеет ключевое значение при кинетическом перехвате.
КБ «Гермес» разрабатывает оригинальные системы управления и средства связи. Предусматривается защита каналов связи от РЭБ противника, повышающая общую эффективность применения. Также внедряется искусственный интеллект, которому предстоит взять на себя часть задач оператора. Возможно, в некоторых ситуациях такая система управления сделает БПЛА независимым от наличия рабочих каналов связи.
Сейчас новый беспилотник-перехватчик и его системы от «Гермеса» проходят необходимые испытания. Им предстоит продемонстрировать расчётные характеристики и требуемые возможности. Если БПЛА оправдает ожидания, то компания-разработчик сможет запустить серийное производство и начать поставки техники в войска.
Применение в ходе боевых действий станет очередными испытаниями, которые в полной мере покажут потенциал новой разработки. Вполне возможно, что все новые технологии и решения, использованные КБ «Гермес», оправдают ожидания и помогут улучшить защиту войск и объектов от тяжёлых вражеских БПЛА.
