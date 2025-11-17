На Украине начат аудит «Энергоатома» и других крупных госкомпаний
Украинские власти на фоне разразившегося коррупционного скандала пытаются обозначить видимость борьбы с коррупцией. Те, кто ещё несколько недель назад выступал за полный контроль оказавшегося неподконтрольным Банковой НАБУ (очевиден контроль со стороны спецслужб США), сегодня хотят сказать, что они сами тоже против коррупции.
Когда «плёнки Миндича» стали достоянием общественности, в правительстве Украины решили провести аудит «Энергоатома» - одного из энергокластеров, коррупция в котором вышла на астрономические масштабы – миллиарды гривен.
Премьер Юлия Свириденко:
С главой Государственной аудиторской службы Аллой Басалаевой обсудили вопросы внедрения государственного финансового контроля государственных предприятий энергетического сектора. Аудит «Энергоатома» уже начался, это главный приоритет.
Свириденко пишет, что будет проверена деятельность ведомства, включая управленческий его аппарат с 10 филиалами – за последние три года.
«Премьерка» Украины:
Договорились, что промежуточные результаты аудита должны быть готовы уже в декабре. Материалы аудита будут направлены в правоохранительные и антикоррупционные органы для принятия соответствующих мер.
Далее Свириденко заявляет о начале аудита таких госструктур как «Оператор ГТС Украины», «Центрэнерго» и «Укргазодобыча».
Вот только насколько прозрачно такой аудит на Украине пройдёт, особенно когда у проверяющих есть риски выйти на самих себя?
