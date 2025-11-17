На Украине начат аудит «Энергоатома» и других крупных госкомпаний

Украинские власти на фоне разразившегося коррупционного скандала пытаются обозначить видимость борьбы с коррупцией. Те, кто ещё несколько недель назад выступал за полный контроль оказавшегося неподконтрольным Банковой НАБУ (очевиден контроль со стороны спецслужб США), сегодня хотят сказать, что они сами тоже против коррупции.

Когда «плёнки Миндича» стали достоянием общественности, в правительстве Украины решили провести аудит «Энергоатома» - одного из энергокластеров, коррупция в котором вышла на астрономические масштабы – миллиарды гривен.

Премьер Юлия Свириденко:

С главой Государственной аудиторской службы Аллой Басалаевой обсудили вопросы внедрения государственного финансового контроля государственных предприятий энергетического сектора. Аудит «Энергоатома» уже начался, это главный приоритет.

Свириденко пишет, что будет проверена деятельность ведомства, включая управленческий его аппарат с 10 филиалами – за последние три года.

«Премьерка» Украины:

Договорились, что промежуточные результаты аудита должны быть готовы уже в декабре. Материалы аудита будут направлены в правоохранительные и антикоррупционные органы для принятия соответствующих мер.

Далее Свириденко заявляет о начале аудита таких госструктур как «Оператор ГТС Украины», «Центрэнерго» и «Укргазодобыча».

Вот только насколько прозрачно такой аудит на Украине пройдёт, особенно когда у проверяющих есть риски выйти на самих себя?
  1. Buyan Звание
    Buyan
    +1
    Сегодня, 21:54
    Как из фильма "Свадьба в Малиновке" wassat wassat
  2. Grossvater Звание
    Grossvater
    +2
    Сегодня, 21:55
    Вероятность того, что эти персонажи смеют хотя бы чихнуть, не говоря о том, что бы п*рднуть без указки из-за бугра, представляется мне исчезающе малой. Скорее всего, идёт подготовка к списанию наиболее одиозных деятелей Окраины.
    Кстати, это ещё и великолепная отмаза для самого "Коллективного Запада": мы все сделали, все дали но эти славянские унтерменьши все разворовали. Так западной "элите" будет проще объяснить своим хомячкам, почему провалился проект: "Разграбленная Россия". Почему нет обещанных трофеев.
    Кстати, как не смешно, Россию это так же устраивает, позволяя Западу хотя бы сохранить лицо.
  3. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 22:04
    А не получится провести подобный аудит и у нас, и закончить СВО тем, что у них много кого уберут из власти, и у нас некоторых уберут из власти?
  4. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 22:04
    Вот только насколько прозрачно такой аудит на Украине пройдёт
    Непонятная Украина и не понятный аудит. Да всё у них одно на уме - "Деньги, деньги, деньги", на том и создавалась Украина.
    Деньги её создали, деньги её и погубят. 1000 лет не могли создать государство сами, а получив его от дяди, олни сами его и погубят.
  5. михаилл Звание
    михаилл
    0
    Сегодня, 22:30
    Там американским мусорным топливом забили реакторы и только глушить.
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 22:44
    Дайте угадаю ,Зеленский " икона " и он здесь не причём.Во всем виноваты проклятые " москали" добрались всё таки до денег из Европы. Раньше стиралки дербанили на чипы ,а теперь европейскую помощь налом.
    Канал перекрыт ,сейчас Украина заживёт .Зарплаты по 2 тыс € ,каву из Швейцарии будем заказывать. wink