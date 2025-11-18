«Герани» на Днепр, «Искандеры» на Берестин, ФАБы на Сумы – новая «ударная» ночь
Российские войска в ночь на вторник нанесли очередную серию ударов по целям на контролируемых врагом территориях. Наибольшее число прилётов зафиксировано в Днепропетровской области. По самым скромным оценкам, число атаковавших объекты в областном центре БПЛА типа «Герань» составило около 37. В течение нескольких часов разные части Днепропетровска (Днепра) освещали зарева пожаров.
Активно в Днепропетровске работала система ПВО.
Обращает на себя внимание использование одиночных боеприпасов для поражения одной из «Гераней». Эксперты задались вопросом, чем именно мог быть в данном случае перехвачен российский беспилотник-«камикадзе».
Высказывается предположение о том, что дрон, который наблюдался в полёте (визуально отслеживался), был сбит из переносного зенитного ракетного комплекса, всевозможных модификаций которых (от «местных» до британских и американских) у ВСУ большое количество.
Однако далеко не все БПЛА были перехвачены украинскими расчётами ПВО. Около шести «Гераней» ударили фактически в одну точку, расположенную в промышленной зоне Днепропетровска. Ещё пара десятков дрона поразили цели в разных частях города. Прилёты фиксировались по хранилищам топлива и подстанциям.
Удары были нанесены по пунктам военной активности противника в Павлограде и Васильковке.
Одновременно с этим отработали ракеты ОТРК «Искандер-М» по целям на Харьковщине. По последним данным, залпом из нескольких ракет «Искандера» была поражена «жирная» цель в Краснограде (переименован в Берестин), через который проходит автодорога, соединяющая Харьков с Днепропетровском. По этой дороге идёт значительный военный трафик. Предположительно, речь идёт о пункте размещения личного состава и техники ВСУ.
Российские ВКС отработали ФАБами с УМПК по объектах в Сумах и к северу от этого областного центра. Сообщается об очередных перебоях с электроснабжением в целом ряде регионов, подконтрольных киевскому режиму.
Информация