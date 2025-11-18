«Герани» на Днепр, «Искандеры» на Берестин, ФАБы на Сумы – новая «ударная» ночь

«Герани» на Днепр, «Искандеры» на Берестин, ФАБы на Сумы – новая «ударная» ночь

Российские войска в ночь на вторник нанесли очередную серию ударов по целям на контролируемых врагом территориях. Наибольшее число прилётов зафиксировано в Днепропетровской области. По самым скромным оценкам, число атаковавших объекты в областном центре БПЛА типа «Герань» составило около 37. В течение нескольких часов разные части Днепропетровска (Днепра) освещали зарева пожаров.

Активно в Днепропетровске работала система ПВО.



Обращает на себя внимание использование одиночных боеприпасов для поражения одной из «Гераней». Эксперты задались вопросом, чем именно мог быть в данном случае перехвачен российский беспилотник-«камикадзе».


Высказывается предположение о том, что дрон, который наблюдался в полёте (визуально отслеживался), был сбит из переносного зенитного ракетного комплекса, всевозможных модификаций которых (от «местных» до британских и американских) у ВСУ большое количество.

Однако далеко не все БПЛА были перехвачены украинскими расчётами ПВО. Около шести «Гераней» ударили фактически в одну точку, расположенную в промышленной зоне Днепропетровска. Ещё пара десятков дрона поразили цели в разных частях города. Прилёты фиксировались по хранилищам топлива и подстанциям.

Удары были нанесены по пунктам военной активности противника в Павлограде и Васильковке.

Одновременно с этим отработали ракеты ОТРК «Искандер-М» по целям на Харьковщине. По последним данным, залпом из нескольких ракет «Искандера» была поражена «жирная» цель в Краснограде (переименован в Берестин), через который проходит автодорога, соединяющая Харьков с Днепропетровском. По этой дороге идёт значительный военный трафик. Предположительно, речь идёт о пункте размещения личного состава и техники ВСУ.

Российские ВКС отработали ФАБами с УМПК по объектах в Сумах и к северу от этого областного центра. Сообщается об очередных перебоях с электроснабжением в целом ряде регионов, подконтрольных киевскому режиму.
  1. Теренин Звание
    Теренин
    +1
    Сегодня, 06:25
    Информация об ударах появилась, теперь ждёт информацию об ущербе от этих ударов.
    1. Товарищ Берия Звание
      Товарищ Берия
      +1
      Сегодня, 07:04
      Сбитая Герань упала на здание Суспильного ТВ, БЧ сдетонировала,

      1. Панкрат25 Звание
        Панкрат25
        0
        Сегодня, 07:33
        Т.е. польза от неё всё равно на 200%, хоть и не поразила намеченную цель. Поражена другая цель и на неё потрачен какой то суперсовременный боеприпас. Что это было?
  2. Факапыч Звание
    Факапыч
    +1
    Сегодня, 06:28
    Неужели Бетмен сбил Герань?
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 06:29
    ❝ «Герани» на Днепр, «Искандеры» на Берестин, ФАБы на Сумы – новая «ударная» ночь ❞ —

    — «Всем сестрам по серьгам» © ...
  4. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +1
    Сегодня, 06:49
    Чепчики бросать вверх повода нет.

    В результате беспрецедентной атаки на энергосистему Республики повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС. Обесточены многие населенные пункты, из-за чего остановились котельные, фильтровальные станции, — глава ДНР Денис Пушилин

    Донецк, Макеевка, Старобешево и Мариуполь полностью или частично обесточены.
    Профильные ведомства работают в экстренном режиме.
  5. Tagan Звание
    Tagan
    -1
    Сегодня, 07:14
    Эксперты задались вопросом, чем именно мог быть в данном случае перехвачен российский беспилотник-«камикадзе».

    Ну полетело что-то куда-то.
    Он точно был перехвачен? Может чего не заметил?