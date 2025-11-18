США и Британия решили отказаться от ядерного топлива из России, но не сразу

Стало известно о подписанном в США и Британии меморандуме по поводу «ядерной энергонезависимости». Причиной самого создания такого меморандума послужили всё чаще задаваемые экспертами в этих странах вопросы следующего содержания: «Почему, обозначая врагом Россию и вводя в её отношении многочисленные санкции, мы продолжаем активные закупки у неё ядерного топлива? Нет ли здесь противоречия в позициях и взглядах?»

Британские и американские власти решили ответить на вопрос косвенно.

В принятом меморандуме говорится о том, что США и Соединённое королевство намерены полностью отказаться от закупок ядерного топлива у России к 2028 году. Одновременно с этим Вашингтон и Лондон намерены углубить сотрудничество в сфере «гражданской атомной энергетики».

Как видно, отказываться от российского топлива планируют не сразу.

Стороны хотят «диверсифицировать» поставки ядерного топлива, не называя конкретных возможных источников таких поставок. Дело в том, что крайне ограниченное число стран способно обогащать уран. Видимо, американцы и британцы намерены делать это самостоятельно, закупая необогащённое сырьё в третьих странах.

Ранее Франция начала сталкиваться с проблемами при получении необходимых объёмов урана ввиду того, что французские компании были лишены возможности эксплуатировать месторождение в Нигере. Теперь там работает компания из России. И Париж вынужден искать новых поставщиков для эксплуатации своих АЭС.
  Охотовед 2
    Охотовед 2
    +8
    Сегодня, 06:46
    Может не ждать пока нам покажут на дверь, уйти самим с их рынка под видом санкций?
    До 2028 года они подготовятся, заместят наши поставки… а тут раз и нежданчик. Думаю «больно» им будет, но они и не друзья нам.
    Шатать чужую экономику можно и обоюдно…
    Б-15
      Б-15
      +1
      Сегодня, 06:57
      Это сложный вопрос.
      Уйти - получить чёрный шар в карму.
      Выгоднее для страны довести договора до конца, получить причитающееся, не остановить запланированное развитие той же атомной отрасли и получить результаты сегодняшних разработок.
      Ни Вы, ни я не знаем, какое количество и куда идёт полученной валюты, Но я уверен, что идёт на самые насущные траты. Без них нам станет значительно тяжелее.
      Как пример, невозможность НИИМЭ выполнить работу, за которую они получили деньги ещё в 2020 году. А результаты работ заложены в планы создания изделий.
      Zoldat_A
        Zoldat_A
        +5
        Сегодня, 07:05
        Цитата: Б-15
        Уйти - получить чёрный шар в карму.
        Выгоднее для страны довести договора до конца
        У меня нет информации, на какой срок у нас было договоры с Германией о поставках зерна в конце 30-х.
        22 июня 41-го Люфтваффе бомбили Киев, а по Польше на запад шли эшелоны с советским зерном.
        Если б мы "исполняли долгосрочные договора", мы бы пшеницу в Берлин до мая 45-го поставляли?

        Мы с Западом сегодня воюем или "исполняем договора"? Сын на фронте и пацаны из его батальона говорят, что воюем...
    Теренин
      Теренин
      +1
      Сегодня, 07:28
      Цитата: Охотовед 2
      Может не ждать пока нам покажут на дверь, уйти самим с их рынка под видом санкций?

      Что такое рынок (ярмарка)?
      Один - покупает, другой - продаёт на удобной для всех площадке (поляне).
      Продавец, априори не может отказать в продаже никому, кто пришел за товаром (в этом смысл обоснованной и понятной торговли).
      Когда политика влезает в торговлю, появляются: посредники, спекулянты, теневой флот, удлинение логистики...
      В итоге, нужный товар все равно появляется у покупателя, но дороже.
    ZovSailor
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 07:30
      Охотовед 2
      Сегодня, 06:46Может не ждать пока нам покажут на дверь, уйти самим с их рынка под видом санкций?
      До 2028 года они подготовятся, заместят наши поставки… а тут раз и нежданчик. Думаю «больно» им будет, но они и не друзья нам.
      Шатать чужую экономику можно и обоюдно…

      hi Вопрос поставок топлива можно было бы привязать к санкциям- либо отменяете санкции, либо получаете дулю по всему фэйсу.
      С наглосаксами нужно разговаривать на понятном им языке.
  smart fellow
    smart fellow
    0
    Сегодня, 06:53
    Теперь там работает компания из России. И Париж вынужден искать новых поставщиков для эксплуатации своих АЭС.

    Уже договорились видимо, что Россия будет поставлять уран и заодно забирать ядерные отходы французских АЭС.
    Так, Россия впервые за три года возобновляет ввоз отработанного топлива с атомных электростанций Франции, сообщает агентство France Presse со ссылкой на заявление представителей движения Greenpeace.

    По данным экологов, в субботу в порту Дюнкерк на севере Франции состоялась погрузка 10 контейнеров с радиоактивными отходами на судно «Михаил Дудин», которое направится в Санкт-Петербург. Оттуда опасный груз должен быть переправлен на завод «Росатома» в Северске в Томской области для последующей переработки.

    Переработка заключается в разделении изотопов урана, плутония и т.д. Часть радиоактивных изотопов остеклуют, запечатают в стальные контейнеры и будут хранить сотни/тысячи лет в подземных хранилищах в России. Французы же заплатят за это, но избавятся от опасных ядерных отходов.
    Дед-дилетант
      Дед-дилетант
      +1
      Сегодня, 07:10
      Часть радиоактивных изотопов остеклуют, запечатают в стальные контейнеры и будут хранить сотни/тысячи лет в подземных хранилищах в России. Французы же заплатят за это, но избавятся от опасных ядерных отходов.
      Как по мне, следовало бы переработать радиоактивные материалы, запечатать, и отправить обратно во Францию. нам чужие ядерные отходы ни к чему, переработали, запечатали, и - храните свои отходы у себя.
  tralflot1832
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 06:55
    Проснулись ,Франция собралась построить завод по переработке отработанного ядерного топлива.А то Гринпис на днях наехал - топливо отправлять в Россию на переработку законно ( контракт от 2018 с Росатомом на 800 млн $ ) ,но аморально. laughing
  tralflot1832
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 07:11
    Флаг им в руки, 20 % российского обагащённого урана в доле всего потребляемого урана в странах G7 они конечно смогут с годами ,для действующих своих реакторов.Но рискуют что революция в возведении новых мощностей АЭС пройдёт для них стороной.(" Чтобы не оставаться на месте ,надо бежать в два раза быстрее")