В результате беспрецедентного удара по энергосистеме республики серьёзно повреждены Зуевская и Старобешевская теплоэлектростанции. Из-за этого без электричества остались многие населённые пункты, что привело к остановке котельных и фильтровальных станций.

Противник нанёс серию ударов по энергетическим объектам на территории России. В ночь на 18 ноября наибольшее число средств огневого поражения ВСУ направили на Донецкую Народную Республику.Глава ДНР Денис Пушилин подтверждает проведение атаки на энергообъекты, называя эту атаку беспрецедентной:Пушилин дополняет свой пост сообщения о том, что профильные ведомства заняты работой по ликвидации последствий нанесённых врагом ударов.В результате ударов по энергосистеме ДНР целые районы республики остались без электроснабжения. Перебои в подаче электричества наблюдаются в крупнейших её городах: Донецке, Горловке, Мариуполе.Потеряв инициативу на фронте, противник всеми силами пытается доказать своим спонсорам, что он ещё способен вести «борьбу».Напомним, что Кая Каллас, глава евродипломатии, на днях заявила, что ЕС «не может себе позволить, чтобы Украина проиграла войну». По её словам, даже если на Украине выявлена масштабная коррупция, это не означает, что нужно прекращать оказание военной и финансовой помощи. На что именно идёт эта помощь, понятно по сегодняшним украинским ударам по ДНР.