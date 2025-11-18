Пушилин назвал атаку на энергосистему ДНР беспрецедентной

Пушилин назвал атаку на энергосистему ДНР беспрецедентной

Противник нанёс серию ударов по энергетическим объектам на территории России. В ночь на 18 ноября наибольшее число средств огневого поражения ВСУ направили на Донецкую Народную Республику.

Глава ДНР Денис Пушилин подтверждает проведение атаки на энергообъекты, называя эту атаку беспрецедентной:

В результате беспрецедентного удара по энергосистеме республики серьёзно повреждены Зуевская и Старобешевская теплоэлектростанции. Из-за этого без электричества остались многие населённые пункты, что привело к остановке котельных и фильтровальных станций.

Пушилин дополняет свой пост сообщения о том, что профильные ведомства заняты работой по ликвидации последствий нанесённых врагом ударов.

В результате ударов по энергосистеме ДНР целые районы республики остались без электроснабжения. Перебои в подаче электричества наблюдаются в крупнейших её городах: Донецке, Горловке, Мариуполе.

Потеряв инициативу на фронте, противник всеми силами пытается доказать своим спонсорам, что он ещё способен вести «борьбу».

Напомним, что Кая Каллас, глава евродипломатии, на днях заявила, что ЕС «не может себе позволить, чтобы Украина проиграла войну». По её словам, даже если на Украине выявлена масштабная коррупция, это не означает, что нужно прекращать оказание военной и финансовой помощи. На что именно идёт эта помощь, понятно по сегодняшним украинским ударам по ДНР.
  1. Панкрат25 Звание
    Панкрат25
    +6
    Сегодня, 07:37
    Т.е. город миллионник фактически не защищён!
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +4
      Сегодня, 07:41
      По её словам, даже если на Украине выявлена масштабная коррупция, это не означает, что нужно прекращать оказание военной и финансовой помощи

      Ну это уже ни в какие ворота!
      А что скажут простые жители ЕС?
      Они тоже так думают?
      1. Перейра Звание
        Перейра
        +3
        Сегодня, 08:32
        А что скажут простые жители ЕС?

        Они ничего не скажут. Многие даже побоятся думать в этом направлении.
        Самоцензура.
        1. Татьяна Звание
          Татьяна
          -1
          Сегодня, 09:11
          Кая Каллас и Урсула фон дер Ляйен и их хозяева-кураторы "глубинного государства" глобалистов пользуется тем, что женщин как ВОЕННЫХ ПРЕСТУПНИЦ в СССР было не приято казнить смертной казнью как мужчин!

          В России давно пора отменить мораторий на смертную казнь для чиновников Запада в качестве военных преступников и разжигателей войны против России с геноцидом Русского народа как во время военных действий, так и после них, в том числе и в отношении женщин военных преступниц - а именно в отношений и чиновниц-бюрократок на высоких руководящих постах в разных странах, в том числе и в ЕС!
          1. Перейра Звание
            Перейра
            -2
            Сегодня, 09:29
            У Каи с Урсулой свои уголовные кодексы. Кодекс СССР им по барабану. Как и кодекс Берега Слоновой Кости.
            1. Татьяна Звание
              Татьяна
              -2
              Сегодня, 09:39
              Цитата: Перейра
              У Каи с Урсулой свои уголовные кодексы. Кодекс СССР им по барабану. Как и кодекс Берега Слоновой Кости.

              Это пока страны НАТО войну с Россией не проиграли и пока эти бабёнки находятся под крылышком у ВОЕННОГО ПРЕСТУПНИКА Сороса и стран НАТО/Пентагона!

              А вообще евреи - сионо-нацистского толка - никакого окончания войны со своими врагами не ждут, а уничтожают своих врагов превентивно заранее как способом достижения своей победы над врагом.
              Ни пора России брать с них пример хотя бы на бумаге - т.е. пока просто на законодательном уровне?! Надо полагать, что пора.
              1. Перейра Звание
                Перейра
                -2
                Сегодня, 09:45
                Про проигрыш НАТО предметно поговорим в 2031 году, поле Третьей мировой.
                А распространение законов России на другое государства - это такая дипломатическая формулировка, означающая, что захваченная территория аннексирована.
                Существующими темпами Украину будем захватывать лет 20. НАТО ещё 40. Так что бабёнки имеют все шансы умереть от старости.
                Да, и находятся они под крылышком не у Сороса, а у Евросоюза.
                1. Татьяна Звание
                  Татьяна
                  -1
                  Сегодня, 09:51
                  Цитата: Перейра
                  Да, и находятся они под крылышком не у Сороса, а у Евросоюза.

                  Тут Вы ошибаетесь, Что американский инвестор мировой войны этнический венгерский еврей Сорос оплатит своим ставленникам в Европе, то Евросоюз выполнять и будет.
                  1. Перейра Звание
                    Перейра
                    -2
                    Сегодня, 09:52
                    Вы серьёзно думаете, что Сорос - главный на планете и всё делается по его единоличному хотению?
                    1. Татьяна Звание
                      Татьяна
                      0
                      Сегодня, 10:01
                      Сионизм как возвращение этнических евреев на свою историческую родину в Израиль давно превратился в политическое течение в виде еврейского фашизма - и Сорос со своим инвестиционным политическим фондом "Открытое общество" (запрещено в РФ) стоит в первых рядах утверждения сионистов-глобалистов наднациональными властелинами на планете Земля.
    2. Naum_2 Звание
      Naum_2
      +6
      Сегодня, 08:17
      Чему удивляетесь??? У нас реально защищена только Москва. В головах у нашего высшего руководства всё ещё идет СВО (операция), а не война. Оглянитесь вокруг - нет мероприятий военного времени. Даже о локальной защите объектов таких как НПЗ только сейчас задумались и наконец-то начали создавать военнизированные подразделениыя из резервистов. Судя по всему в верхах очень мало тех, кто принципиален, инициативен, заранее предвидит опасности, а не реагирует лишь потом на них. Возможно это одно из следствий предыдущего выдвижения высших гражданских и военных руководителей по принципу личной преданности.
      1. navigator777 Звание
        navigator777
        -2
        Сегодня, 09:14
        Вот именно, Москва защищена за счёт других регионов, квартиры депутатов и дачи генералов важнее дончан, белгородцев и жителей других регионов.
  2. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    +2
    Сегодня, 07:42
    [quoteПушилин назвал атаку на энергосистему ДНР беспрецедентной][/quote]
    Иногда вызывают удивления такие заявления наших чиновников. Они вообще в курсе, что война четвертый год идёт
    1. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      +1
      Сегодня, 07:50
      Для Пушилина война идёт 10-й год. Будьте в курсе. Мужики донецкие 4-й год с нациками бьются. Попейте чаю, успокойтесь.
      1. Холостой_пистон Звание
        Холостой_пистон
        -4
        Сегодня, 07:58
        Тем более - 10 год войны. Может поэтому четыре года война идет, потому что пытаемся друг друга "успокоить", наверно время пришло всем проснутся и быть агрессивнее
        1. th.kuzmichev Звание
          th.kuzmichev
          +5
          Сегодня, 08:02
          Где быть агрессивнее, на форумной болтовне что ли? Тут можно только шутить и мужиков поддерживать. Агрессивнее это в окопы.))
          1. Kusja Звание
            Kusja
            +1
            Сегодня, 08:10
            "Агрессия" в окопе под дронами в этом деле вряд ли поможет. Тут нужен другой подход: Выявление и уничтожение источников пуска, работа среди гейропейского налогоплательщика ..
            1. th.kuzmichev Звание
              th.kuzmichev
              0
              Сегодня, 08:14
              Принято. Я передал в Генштаб.
              1. Уарабей Звание
                Уарабей
                -1
                Сегодня, 08:24
                Этого мало. В Генштаб надо еще и наши диваны передать. С них-то оно всяко виднее что и как надо делать. А то все эти разведки и спутники - баловство. Только деньги зря тратят))
  3. Konnick Звание
    Konnick
    -1
    Сегодня, 07:43
    Похоже всушники изменили тактику...
    Концентрация ударов вместо распыла по всем направлениям. Опасная тактика
  4. Konnick Звание
    Konnick
    +3
    Сегодня, 07:47
    Перебои в подаче электричества наблюдаются в крупнейших её городах: Донецке, Горловке, Мариуполе.

    Опять обтекаемая фраза как и про обломки и хлопки. ...не перебои наблюдаются, а полное отсутствие электричества. Почему надо врать, почему не доверяют народу, а от таких вещей народ не доверяет власти
    1. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      -3
      Сегодня, 08:10
      А что, для Вас надо опубликовать схему электросетей региона? Места ударов?
      1. BAI Звание
        BAI
        +1
        Сегодня, 09:03
        Это бывшая украинская территория. Вся информация по всем обьектам у Украины есть в полном обьеме
        1. th.kuzmichev Звание
          th.kuzmichev
          -4
          Сегодня, 09:14
          Это бывшая территория СССР. Часть энергосистемы СССР. Бандеро-макак туда не пустили.
    2. ex_paragon Звание
      ex_paragon
      -4
      Сегодня, 08:28
      Да, ваш укроиньский "народ" нэгодуэ биз свита 🤪
    3. Волхов М3 Звание
      Волхов М3
      -2
      Сегодня, 08:59
      Болтунам веры нет нигде. С чего вдруг и в чём интерес лично Ваш? Срубить денежек не получится, спустить пар - да хоть сутками валяйте. Инет стерпит ибо он инет, а не болтливая Марфутка.
  5. Naum_2 Звание
    Naum_2
    -4
    Сегодня, 08:35
    В таком же ракурсе (для информации). Мощный взрыв прогремел на магистральном газопроводе в Омской области близ границы с Казахстаном. Причины неизвестны. https://t.me/new_militarycolumnist/165955. Диверсия ?!
    1. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      -1
      Сегодня, 09:37
      Разрывы магистральных газопроводов явление не редкое без всякой войны.
  6. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 08:38
    серьёзно повреждены Зуевская и Старобешевская теплоэлектростанции.

    Был я на обеих. С 2014 года их принципиально никто не обстреливали. Как и ТЭЦ Счастье, Стаханов и др. (Это те, где я был). А теперь принялись. И можно сказать в прифронтовых районах нет никакой защиты.
    1. Волхов М3 Звание
      Волхов М3
      -5
      Сегодня, 09:01
      Ваше замечание следует считать сливом развединформации врагу или где?
      1. ASSAD1 Звание
        ASSAD1
        0
        Сегодня, 09:09
        Слив информации противнику о том что он сам делал?
    2. Лимон Звание
      Лимон
      -1
      Сегодня, 09:28
      ,,Маячки ,, что ли ставили?)) Для тех ,,тамагавков,,которые по вашим утверждениям ,давно в 404.)))
  7. Макс1995 Звание
    Макс1995
    -3
    Сегодня, 09:09
    Какое такое "на Донецкую Народную Республику."?
    Ее вроде уже 3 года как нету...

    ну а остальное: ктото всерьез думал, перебив толи 700тыщ, толи 1,5 мил. "тех русских", что ожеточения не будет?
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      -1
      Сегодня, 09:29
      Цитата: Макс1995
      Какое такое "на Донецкую Народную Республику."?
      Ее вроде уже 3 года как нету.

      Да ну? И куда же она подевалась? Вы откуда приехамши, товарисч? request
      Согласно ранее подписанным федеральным конституционным законам о вхождении этих территорий в состав России, ДНР и ЛНР в составе России сохранят статус республик и свои прежние названия.
    2. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      -1
      Сегодня, 09:39
      Донецкая Народная Республика есть и будет. Это Укропии не будет, вы спутали.
  8. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    -4
    Сегодня, 09:20
    Надо было меньше нянькаться с " братским народом" и минским договорняками. ВСУ надо было жечь,в пепел,ещё в Иловайске и других котлах.
  9. Великий_Гудвин Звание
    Великий_Гудвин
    0
    Сегодня, 09:46
    Тушить Киев, Львов в щебень...
    1. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      0
      Сегодня, 10:02
      Не надо тушить, пусть горит)))
  10. AdAstra Звание
    AdAstra
    -2
    Сегодня, 09:58
    Прям удивительно, Вы ж в глубоком тылу находитесь, да, господин Пушилин?
    1. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      0
      Сегодня, 10:03
      Поясните остроту Вашего юмора
      1. AdAstra Звание
        AdAstra
        0
        Сегодня, 10:12
        Вам - не буду."""""