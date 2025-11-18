Пресса Японии утверждает, что США вывели из страны ракетную систему Typhon

Японские СМИ утверждают, что американские военные вывели ракетную систему «Тифон» с японских островов. Речь идёт о системе Typhon, дальность нанесения ударов которой составляет 1800 км, что позволяет поражать цели как на российском Дальнем Востоке, так, например, и в столице Китая – Пекине.

Ракетная система Typhon находилась на военной базе Ивакуни в префектуре Ямагути с сентября этого года.



Поставлена она туда была, официально, для проведения совместных военных маневров Resolute Dragon 2025. Однако учения закончились, а выводить «Тифон» из Японии США не спешили. Это вызывало вопросы у стран, которые Вашингтон открыто называет своими противниками.

В Китае заявили о том, что будут проводить симметричные действия. Градуса накала добавило заявление премьера Японии Санаэ Такаити (известна своими отплясываниями вместе с Трампом и заявления о готовности разместить в стране американское ядерное оружие) о том, что Токио будет оказывать помощь Тайваню «на случай вторжения Китая на остров». Официальный Пекин, реагируя на это заявление, высказался достаточно жёстко, указав на то, что Япония, по сути, играет с огнём.

В американских СМИ тем временем продолжают нагнетать обстановку утверждениями о том, что Китай намеревается «вторгнуться в Тайвань» не позднее 2027 года. Публикации из той же серии, что и публикации от лица европейских чиновников о якобы намерениях России «вторгнуться в Тайвань» не позднее 2027 года. Объясняются эти заявления необходимостью найти оправдание для раздувания военных бюджетов США и стран-сателлитов.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 09:09
    А тем временем министр финансов Германии вылизывает места китайских чиновников в Пекине.Интересно что он там нализал?В смысле результаты.
    1. Татьяна Звание
      Татьяна
      +3
      Сегодня, 09:21
      Пресса Японии утверждает, что США вывели из страны ракетную систему Typhon

      Не верю, что США из Японии что-там из американского оружия вывезли!
      Это манипулятивная трепотня в японских СМИ для успокоения настороженности и обмана России со стороны милитаризирующейся во всю Японии.
      Даже если США что-то из оружия вывезут, то другое более мощное по просьбе милитаристов Японии обязательно ввезут!
  2. Егоза Звание
    Егоза
    +4
    Сегодня, 09:13
    ОХ уж эти "свободные и независимые"СМИ!! Что им продиктуют, то и пишут. wassat
  3. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    +2
    Сегодня, 09:22
    Публикации из той же серии, что и публикации от лица европейских чиновников о якобы намерениях России «вторгнуться в Тайвань» не позднее 2027 года.
    ???
    Автор статьи так прониклась АТР, что для РФ отводится главенствующую роль в Евразии в плане политики по Тайваню вместо основного бенефициара - Пекина?
  4. ex_paragon Звание
    ex_paragon
    +1
    Сегодня, 09:32
    Не, не... автор, тормозни. Сначала с укрой разберемся, а потом и Тайвань, и пингвины с Мадагаскара