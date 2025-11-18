Пресса Японии утверждает, что США вывели из страны ракетную систему Typhon
Японские СМИ утверждают, что американские военные вывели ракетную систему «Тифон» с японских островов. Речь идёт о системе Typhon, дальность нанесения ударов которой составляет 1800 км, что позволяет поражать цели как на российском Дальнем Востоке, так, например, и в столице Китая – Пекине.
Ракетная система Typhon находилась на военной базе Ивакуни в префектуре Ямагути с сентября этого года.
Поставлена она туда была, официально, для проведения совместных военных маневров Resolute Dragon 2025. Однако учения закончились, а выводить «Тифон» из Японии США не спешили. Это вызывало вопросы у стран, которые Вашингтон открыто называет своими противниками.
В Китае заявили о том, что будут проводить симметричные действия. Градуса накала добавило заявление премьера Японии Санаэ Такаити (известна своими отплясываниями вместе с Трампом и заявления о готовности разместить в стране американское ядерное оружие) о том, что Токио будет оказывать помощь Тайваню «на случай вторжения Китая на остров». Официальный Пекин, реагируя на это заявление, высказался достаточно жёстко, указав на то, что Япония, по сути, играет с огнём.
В американских СМИ тем временем продолжают нагнетать обстановку утверждениями о том, что Китай намеревается «вторгнуться в Тайвань» не позднее 2027 года. Публикации из той же серии, что и публикации от лица европейских чиновников о якобы намерениях России «вторгнуться в Тайвань» не позднее 2027 года. Объясняются эти заявления необходимостью найти оправдание для раздувания военных бюджетов США и стран-сателлитов.
