Цена на российскую нефть марки Urals достигла минимума с марта 2023 года

Американские санкции против РФ привели к сокращению нефтяных поставок из нашей страны на мировой рынок. Несмотря на это, там наблюдается профицит (избыток) нефти, который стал причиной резкого падения цен на нее.Так рассуждают эксперты агентства Bloomberg.Согласно данным международного ценового агентства Argus, цена на российскую нефть марки Urals, которая является основным сортом, идущим на экспорт, достигла минимума с марта 2023 года, то есть более чем за двухлетний период. На прошлой неделе она опустилась ниже отметки 40 долларов за баррель. Речь идет о цене в порту Новороссийска на базисе FOB, то есть на борту судна после его загрузки.12 ноября цена еще составляла более 40 долларов и находилась в диапазоне $40,9-42,7 (этот разброс объясняется использованием разных типов танкеров). На следующий день она упала до 36,6-38,4 доллара. Сегодня цена немного подросла и достигла $38-39,8.Это падение происходит на фоне введения Вашингтоном санкций против российских нефтяных компаний «Лукойл» и «Роснефть», которые должны вступить в силу уже на этой неделе.Впрочем, стоимость нефти других марок на мировом рынке также находится на низком уровне. Международное энергетическое агентство прогнозирует на следующий год ее рекордный профицит. Избыток предложения объясняется возобновлением добычи странами ОПЕК+, а также увеличением объемов добываемого сырья рядом государств, не входящих в картель.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»