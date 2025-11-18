Цена на российскую нефть марки Urals достигла минимума с марта 2023 года
Американские санкции против РФ привели к сокращению нефтяных поставок из нашей страны на мировой рынок. Несмотря на это, там наблюдается профицит (избыток) нефти, который стал причиной резкого падения цен на нее.
Так рассуждают эксперты агентства Bloomberg.
Согласно данным международного ценового агентства Argus, цена на российскую нефть марки Urals, которая является основным сортом, идущим на экспорт, достигла минимума с марта 2023 года, то есть более чем за двухлетний период. На прошлой неделе она опустилась ниже отметки 40 долларов за баррель. Речь идет о цене в порту Новороссийска на базисе FOB, то есть на борту судна после его загрузки.
12 ноября цена еще составляла более 40 долларов и находилась в диапазоне $40,9-42,7 (этот разброс объясняется использованием разных типов танкеров). На следующий день она упала до 36,6-38,4 доллара. Сегодня цена немного подросла и достигла $38-39,8.
Это падение происходит на фоне введения Вашингтоном санкций против российских нефтяных компаний «Лукойл» и «Роснефть», которые должны вступить в силу уже на этой неделе.
Впрочем, стоимость нефти других марок на мировом рынке также находится на низком уровне. Международное энергетическое агентство прогнозирует на следующий год ее рекордный профицит. Избыток предложения объясняется возобновлением добычи странами ОПЕК+, а также увеличением объемов добываемого сырья рядом государств, не входящих в картель.
