Цена на российскую нефть марки Urals достигла минимума с марта 2023 года

Американские санкции против РФ привели к сокращению нефтяных поставок из нашей страны на мировой рынок. Несмотря на это, там наблюдается профицит (избыток) нефти, который стал причиной резкого падения цен на нее.

Так рассуждают эксперты агентства Bloomberg.

Согласно данным международного ценового агентства Argus, цена на российскую нефть марки Urals, которая является основным сортом, идущим на экспорт, достигла минимума с марта 2023 года, то есть более чем за двухлетний период. На прошлой неделе она опустилась ниже отметки 40 долларов за баррель. Речь идет о цене в порту Новороссийска на базисе FOB, то есть на борту судна после его загрузки.

12 ноября цена еще составляла более 40 долларов и находилась в диапазоне $40,9-42,7 (этот разброс объясняется использованием разных типов танкеров). На следующий день она упала до 36,6-38,4 доллара. Сегодня цена немного подросла и достигла $38-39,8.

Это падение происходит на фоне введения Вашингтоном санкций против российских нефтяных компаний «Лукойл» и «Роснефть», которые должны вступить в силу уже на этой неделе.

Впрочем, стоимость нефти других марок на мировом рынке также находится на низком уровне. Международное энергетическое агентство прогнозирует на следующий год ее рекордный профицит. Избыток предложения объясняется возобновлением добычи странами ОПЕК+, а также увеличением объемов добываемого сырья рядом государств, не входящих в картель.
  1. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +4
    Сегодня, 09:30
    "Очевидное - невероятное". Заправляюсь постоянно на АЗС "Роснефть". Нефть дешевеет - бензин дорожает
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +2
      Сегодня, 09:34
      Цитата: кокосов тима
      Нефть дешевеет - бензин дорожает

      Это уже российская аксиома!!!
      1. Zhan Звание
        Zhan
        0
        Сегодня, 10:08
        Цитата: ROSS 42
        Цитата: кокосов тима
        Нефть дешевеет - бензин дорожает

        Это уже российская аксиома!!!

        hi
        Покрывают убытки. laughing
        Простите меня бога ради са сарказм, ну вот ничерта никак не возьму в толк, что мешает снизить цену на энергоносители, удешевления догистических перевозок, увеличится внутренний товарооборот. Снизятся ставки по кредитам для производителей, будет толчок для экономического развития, ну это как должно быть. У нас такая огромная территория для развития и строительства своего государства и создания инфраструктуры. request Ну не работают у нас нормальные законы экономики. Ну не хотят дать развиваться людям. У нас в стране полно людей готовых и производить и выращивать, вести созидательную деятельность. Зато Китаю по бросовым ценам. Видители у них много дешёвой рабочей силы. Да и у нас рабочих рук достаточно.Пускай займутся внутренней политикой развития государства, и не будет остро стоять вопрос демографии, безработицы и налогов. Как говорится цифры и факты вещь упрямая. Дожились, налоги от населения превысили нефтегазовые....как так может быть ? Уже переработка нефти стала не рентабельной ?! Что мешает? Спекулянты на рынке ? Где нефть на НПЗ внутри страны продают по общемировым ценам? Почему в нашей стране, где с натяжкой осталось 140 миллионов жителей, наше уважаемые правительство не может обеспечить приемлемый уровень для развития? request
        Минусуйте...я всё сказал... laughing
    2. Энный Звание
      Энный
      0
      Сегодня, 09:34
      Дыру в бюджете закрывать надо чем то
    3. Mishka78 Звание
      Mishka78
      +3
      Сегодня, 09:43
      Цитата: кокосов тима
      Нефть дешевеет - бензин дорожает

      Это более чем очевидно. Ибо "надо компенсировать выпадающие доходы". А с кого их компенсировать? Со своих, больше не с кого. Поэтому налоги и поборы растут, всякие утильсборы, теперь вот технологический сбор будет, мусорный сбор, михалковский сбор и т.п. Люди - новая нефть.
      Всё для блага человека.
      Ах, да, забыл. Санкции не работают! И вообще на пользу! (с)любой идиот
    4. Pharmacist Звание
      Pharmacist
      +3
      Сегодня, 09:43
      Дык в бак же не нефть льём, а бензин. Его ещё сделать надо, а НПЗ под регулярными атаками. Так что всё логично.
    5. barclay Звание
      barclay
      +4
      Сегодня, 09:49
      Нефть дешевеет - бензин дорожает

      Ну, все логично. Роснефти нужна прибыль. Если не за счёт продажи сырой нефти, так за счёт клиента на АЗС.

      Сколько там Трампушка сказал нужно подождать? Полгода?
    6. sdivt Звание
      sdivt
      +4
      Сегодня, 09:49
      Цитата: кокосов тима
      Нефть дешевеет - бензин дорожает

      Справедливости ради - за весь свой водительский стаж, начиная с прошлого века (ездил и на бензинах, и на дизелях), я не припоминаю снижения цен на горючку.
      Даже в самые "жирные" для российской экономики годы (2001-2008), когда мы вовсю продавали углеводороды с великолепной маржей, цены, максимум, оставались на месте, но очень ненадолго
      Так что, сегодняшние цены мало связаны с санкциями, с СВО и прочими сегодняшними нюансами
      Собственно, в цене самого бензина процент стоимости нефти на сегодня - максимум, процентов 15, остальное - это налоги, наценки, акцизы и прочие прелести ценообразования)
    7. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 10:10
      кокосов тима
      Сегодня, 09:30"Очевидное - невероятное". Заправляюсь постоянно на АЗС "Роснефть". Нефть дешевеет - бензин дорожает

      hi Заметим, тема цен на сырую нефть ( не путать с ценой на бензин ) всегда муссируется на фоне политических событий.
      18 ноября наследный принц КСА Бен Салман приглашён в Фашингтон на переговоры.
      Венесуэлу с её нефтью держим в уме, но твёрдо знаем, что для сланцевиков- пингвинов цена бочки сырой нефти ниже 50-55 зелёных за баррель нерентабельна, что грозит риском банкротств на фоне нестабильной ситуёвины с гражданской войной и другими прелестями.
  2. Жека111 Звание
    Жека111
    +2
    Сегодня, 09:47
    Не стоит переживать.
    Удешевление нефти будет компенсировано повышением цен на топливо на внутреннем рынке
  3. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +1
    Сегодня, 09:48
    На прошлой неделе она опустилась ниже отметки 40 долларов за баррель
    Скоро себе в убыток будем продавать...
    1. Лимон Звание
      Лимон
      -1
      Сегодня, 10:04
      Это как ,можете пояснить?
    2. Дырокол Звание
      Дырокол
      +1
      Сегодня, 10:09
      Цитата: Uncle Lee
      Скоро себе в убыток будем продавать...

      В 1985 году баррель нефти стоил 27 долларов США, для СССР это было тяжко. С учетом инфляции сейчас это примерно 80 долларов США. Т.е. нынешние 40 долларов США в 1985 годы были бы где то 13,5 долларов США. Нам говорят, что все хорошо, все нормалёк...
  4. Илья22558 Звание
    Илья22558
    +1
    Сегодня, 09:50
    Несмотря на падение цен на нефть, цены на бензин удалось удержать и даже повысить...
  5. пылесос Звание
    пылесос
    -5
    Сегодня, 09:51
    Объясните, появните, как санкции могут влять на нашу продукцию? Еще 2022 году Путин подписал УКАЗ, Покупатели из других стран расчитываться должны в рублях---если этот УКАЗ работает, то какие нафиг санкции, Санкции. санкции, они не действительны согласно международного права, Санкции налагает ООН, Вопрос--почему в суды Россия не подает? Или это такое же, раньше западные страны подменяли закон "правилами" а эти правила никто не видел,
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      0
      Сегодня, 10:10
      Цитата: пылесос
      если этот УКАЗ работает

      Вы же сами ответили на свой вопрос...
  6. g_ae Звание
    g_ae
    +2
    Сегодня, 09:59
    Когда мировые цены растут, растет и цена бензина. Тут все понятно ибо Россия "рыночное" государство, а рынок - это святое. Когда мировые цены падают, то цена на бензин растет, ибо отечественный бизнес не должен страдать и терять прибыль, ибо Россия "рыночное" государство, а доя рынка прибыль - это святое. Как-то так.
  7. mt3276 Звание
    mt3276
    +1
    Сегодня, 10:06
    Я так вижу народ гораздо больше волнует подорожание бензина ( и не только бензина). Мне не понятно почему американский дед всем странам подряд указывает как жить ( и те скулят но соглашаются) и делает, чтобы американцы жили лучше? Наш дед так может? Почему наш дед помогает другим странам в ущерб своим гражданам?
  8. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 10:12
    Значит бензин подорожает