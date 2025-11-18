Военкор призвал «бить ядеркой», чтобы не допустить СВО-2

Российский военный корреспондент Александр Сладков выложил у себя в социальных сетях жесткий, эмоциональный комментарий. Он резко прошёлся по европейским политикам, которые в последнее время всё чаще говорят о возможном военном столкновении с Россией.

По его словам, в Европе сейчас только и делают, что «гудят о войне» так, будто обсуждают не гипотетическую угрозу, а почти расписанный по пунктам сценарий нападения.



Самым громким оказался другой фрагмент его текста – о том, что нельзя допускать развития крупного вооруженного конфликта. Сладков сослался на положения российских стратегических документов и заявил, что в случае серьезной угрозы страна не должна идти по пути СВО-2. Его вариант решения проблемы довольно жесткий:

Нельзя допускать СВО-2, надо сразу бить ядеркой, как в Концепции написано.

Сладков увязывает новую европейскую риторику с фигурой Президента США Дональда Трампа. Он считает, что возвращение республиканцев к власти якобы ставит европейские государства в ситуацию, где им сложно развиваться без внешних источников ресурсов. И в этих разговорах, уверяет он, Россия всё чаще фигурирует как такой источник, который не дает европейским политикам покоя.
  1. Дырокол Звание
    Дырокол
    +5
    Сегодня, 10:23
    надо сразу бить ядеркой, как в Концепции написано

    Если это было написано с пляжей Таиланда, то понятно. Если из РФ, то явный мазохизи. Или он думает его впустят в правительственный бункер?
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +3
      Сегодня, 10:30
      Российский военный корреспондент Александр Сладков выложил у себя в социальных сетях жесткий, эмоциональный комментарий.

      На эмоциях много чего можно наговорить и написать, но возможные последствия реализации своих предложений тоже надо просчитывать.
      1. topol717 Звание
        topol717
        +4
        Сегодня, 11:02
        Цитата: Монтесума
        но возможные последствия реализации своих предложений тоже надо просчитывать.
        Вы реально думаете, что США впишется в 3ю мировую с применением своего ядерного потенциала против РФ за какую то условную Литву? НАТО это не про совместную оборону, НАТО это про интересы США за счет Европы. у ЕС нет своего ядерного потенциала, тот мизер который есть у Франции скорее всего точно так же останется у Франции пока не полетит по той самой Франции. Так что не будет никакой ответки. А НАТО соберет совещание на котором найдут причину, по которой 5й статья применяться не должна.
    2. Лимон Звание
      Лимон
      -1
      Сегодня, 10:31
      Это же Сладков...и этим всё сказано.))) ой договорится,Саня...
    3. Умник Звание
      Умник
      -12
      Сегодня, 10:33
      Как только применим ядерку, тут в 404 появятся куча томагавков с ядерной бч. И полетят они первым делом на Москву.
      1. Vadim Isaev Звание
        Vadim Isaev
        +7
        Сегодня, 10:54
        На то Вы и "умник", что бы писать глупость.
    4. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 10:55
      Его и так уже отогнали подальше от верхних слоев.Не стоит ему крошить батон,тем более что место занято ДАМом.Хотя и Медведев стал сдержанее в высказываниях
    5. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 11:12
      Дырокол
      Сегодня, 10:23Если это было написано с пляжей Таиланда, то понятно. Если из РФ, то явный мазохизи. Или он думает его впустят в правительственный бункер?

      hi Кто бы объяснил всезнающему военкору, что гейропа, ЕС с ЕК - лишь ведомые от глобалистов мелко бритов, матрасников.
      Видимо, прощупывается общественное мнение, чтобы легче было принимать решения на верхних этажах.
      Если бить, то надо в корень, как учил Козьма Прутков ( Зри в корень ), чтобы был положительный эффект для РФ.
    6. Кариб Звание
      Кариб
      0
      Сегодня, 11:21
      Не обязательно потом бить. Но предупреждать уже нужно, уже сейчас.
    7. Попуас Звание
      Попуас
      +2
      Сегодня, 11:40
      Все верно он сказал...с Европой воеввть только ядеркой,если полезут hi конвенциальным воевать людей не хватит yes
    8. Alex777 Звание
      Alex777
      -1
      Сегодня, 12:07
      Цитата: Дырокол
      Если это было написано с пляжей Таиланда, то понятно. Если из РФ, то явный мазохизи. Или он думает его впустят в правительственный бункер?

      Надо ему меньше пить. И лучше считать последствия. hi
  2. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +5
    Сегодня, 10:24
    Нельзя допускать СВО-2, надо сразу бить ядеркой

    В случае конфликта с Европой не будет никакого СВО, будет реальная Война… со всеми вытекающими.
    Удар ядеркой по гейропейцам, приведёт к последующему обмену термоядерными ударами… всех со всеми.
    Как не грубо, но показать готовность к применению лучше на лохлах.
    1. Vadim Isaev Звание
      Vadim Isaev
      +1
      Сегодня, 10:59
      Задача ГШ и руководства государства не допустить ответного ядерного удара со стороны гейропы. Это возможно, учитывая деловые способности нынешних её руководителей
  3. Z-7478 Звание
    Z-7478
    0
    Сегодня, 10:31
    идиот! Всегда был туповатым. )
  4. Антоний Звание
    Антоний
    +3
    Сегодня, 10:34
    Во времена 2 Чеченской войны он был адекватом кстати, мне нравились его репортажи. Ему отдохнуть, перезагрузится надо. Такое бывает от постоянного напряжения.
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      +2
      Сегодня, 10:40
      Цитата: Антоний
      Во времена 2 Чеченской войны он был адекватом кстати, мне нравились его репортажи. Ему отдохнуть, перезагрузится надо. Такое бывает от постоянного напряжения.

      Если бы он читал ВО, где ежедневно публикуется новость о очередной победе и продвижении, то был бы более оптимистичен, но видимо он знает несколько больше и эти знания его угнетают, и появляется чувство безысходности, выход из чего он видит только в применении ЯО в надежде, что это изменит ход боевых действий.
  5. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    0
    Сегодня, 10:34
    Нельзя допускать СВО-2, надо сразу бить ядеркой, как в Концепции написано.
    При каких условиях РФ может применить ЯО изложено:
    Указ Президента Российской Федерации от 19.11.2024 № 991
    "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания"

    п.20 Решение о применении ядерного оружия принимается Президентом Российской Федерации.
  6. taiga2018 Звание
    taiga2018
    -1
    Сегодня, 10:39
    Чтобы не допустить СВО-2 надо бить ТЯО уже на СВО,как бы мы не были устойчивы но бесконечно тянуть расходы на войну не сможем.
  7. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    -2
    Сегодня, 10:41
    Согласен.
    Только случится это не при этом Государе.
  8. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    -2
    Сегодня, 10:46
    Сладкого бросает из стороны в сторону. То он ципсошное де рь мо у себя постит, то ультра патриотом хочет выглядеть с этими ударами ЯО. У нас в руководстве адекватные, продуманные люди со здоровой психикой. И если потребуются решительные шаги они их сделают, но в нужное время и в нужном месте.
  9. andranick Звание
    andranick
    0
    Сегодня, 10:51
    Сладков - популист еще тот. Такое ощущение, ему без вброса медийной информации на вентилятор и жизнь не мила.
    1. Ате_ист Звание
      Ате_ист
      0
      Сегодня, 11:14
      Сладков - популист еще тот. Такое ощущение, ему без вброса медийной информации на вентилятор и жизнь не мила

      Да это не вброс, а статья 354 УК РФ. Предусматривает лишение свободы сроком до 5 лет за публичные призывы к войне с использованием средств массовой информации. Спрашивается, а чего спит СК? Стрелкова закрыли в более безобидной ситуации
  10. Павел_Свешников Звание
    Павел_Свешников
    +4
    Сегодня, 11:04
    Он ничего нового не сказал. Это и так понятно, что войну с объединенной Европой мы не потянем. И в концепции применения ЯО это у нас четко прописано. Не о чем и говорить то.
    1. Paranoid62 Звание
      Paranoid62
      +1
      Сегодня, 11:27
      Цитата: Павел_Свешников
      И в концепции применения ЯО это у нас четко прописано

      Все там прописано. Грустно лишь одно - после этого не выживет никто. Ни ты, ни я. Мне пофиг, тебе - сам решай.
  11. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    +2
    Сегодня, 11:13
    Российский военный корреспондент Александр Сладков выложил у себя в социальных сетях

    Военный корреспондент имеет воинское звание и работает на передовой или в военной части в качестве командированного по заданию редакции официального издания. А хайповые постики у себя в соцсеточках строчат военблогеры.
    1. Paranoid62 Звание
      Paranoid62
      -1
      Сегодня, 11:23
      Цитата: nik-mazur

      Военный корреспондент имеет воинское звание и работает на передовой или в военной части в качестве командированного по заданию редакции официального издания

      Так он корр, или таки чмo?
      1. nik-mazur Звание
        nik-mazur
        0
        Сегодня, 11:42
        Цитата: Paranoid62
        Так он корр

        Вроде бы когда-то был и корр, а сейчас чисто блогер. Но если честно, особо не вникал.
  12. Кирилл_4 Звание
    Кирилл_4
    0
    Сегодня, 12:13
    - А если они нас ядеркой?
    - А нас-то за что??(с)
  13. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    0
    Сегодня, 12:27
    А кто такой Сладков, что бы замахиваться ядерной дубиной? И вообще, с таким же результатом даже я могу погрозить. Да и прочие читатели ВО.
  14. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 12:30
    Чем больше продолжается конфликт, тем выше вероятность ядерной войны.
    Если бы сразу после поставок пистолетов дали бы по рукам, обычным оружием - ничего не было.
    Теперь конфликт с НАТО практически неизбежен, поскольку они уверены, что Россия не посмеет применить ядерное оружие.
    В обычной войне, Россия НАТО не победит, а проиграть мы не имеем права = Россия будет вынуждена применить ЯО.
    Тут и сказочке конец