В региональном УФСБ назвали причину пожара на газопроводе в Омской области
Сегодня ранним утром (08:14 по местному времени) в Омской области на магистральной ветке газопровода произошел взрыв, приведший к возгоранию. Местные жители публикуют в соцсетях видео момент ЧП. Сообщается, что после хлопка газа возник мощный пожар.
Глава региона Виталий Хоценко написал в своем телеграм-канале, что авария произошла на подземном участке отвода магистрального газопровода вблизи с ЖК «Врубелево» в поселке Ростовка Омского района. По предварительным данным, которые позднее подтвердились, никто не пострадал. Нет и серьезных повреждений инфраструктуры.
Губернатор уточнил, что жителям района ничего не угрожает и призвал их сохранять спокойствие. Газоснабжение населенных пунктов, включая котельные, производится по резервным магистралям, добавил Хоценко. Кроме того, на котельных сформированы резервные виды топлива.
На место происшествия выехали экстренные службы, правоохранители и специалисты. На данный момент горение локализовано. В работах по его устранению задействованы 18 спасателей и четыре единицы техники МЧС, к месту выехали дополнительные пожарные расчеты. Следственное управление СК РФ организовало доследственную проверку.
Одна из жительниц поселка, ставшая очевидицей ЧП, рассказала местным СМИ:
Управление Федеральной службы безопасности по Омской области оперативно сообщило, что по предварительным данным причиной возгорания стало нарушение правил техники безопасности, приведшее к утечке газа, при проведении наземных работ на магистрали.
Пресс-служба регионального УФСБ:
Сейчас место взрыва огорожено сотрудниками ДПС, посторонних туда не пускают. Судя по свежим кадрам видео, публикуемым местными жителями, на данный момент пожар потушен.
Часть промышленных предприятий Омской области отключена от газа из-за аварии. Глава региона сообщил со ссылкой на ПАО «Газпром», что восстановление газоснабжения займет до суток. Региональное правительство продолжает координировать работу по восстановлению и подаче газа по постоянной схеме.
