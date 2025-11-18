В региональном УФСБ назвали причину пожара на газопроводе в Омской области

Сегодня ранним утром (08:14 по местному времени) в Омской области на магистральной ветке газопровода произошел взрыв, приведший к возгоранию. Местные жители публикуют в соцсетях видео момент ЧП. Сообщается, что после хлопка газа возник мощный пожар.

Глава региона Виталий Хоценко написал в своем телеграм-канале, что авария произошла на подземном участке отвода магистрального газопровода вблизи с ЖК «Врубелево» в поселке Ростовка Омского района. По предварительным данным, которые позднее подтвердились, никто не пострадал. Нет и серьезных повреждений инфраструктуры.



Губернатор уточнил, что жителям района ничего не угрожает и призвал их сохранять спокойствие. Газоснабжение населенных пунктов, включая котельные, производится по резервным магистралям, добавил Хоценко. Кроме того, на котельных сформированы резервные виды топлива.

На место происшествия выехали экстренные службы, правоохранители и специалисты. На данный момент горение локализовано. В работах по его устранению задействованы 18 спасателей и четыре единицы техники МЧС, к месту выехали дополнительные пожарные расчеты. Следственное управление СК РФ организовало доследственную проверку.



Одна из жительниц поселка, ставшая очевидицей ЧП, рассказала местным СМИ:

Яркая вспышка и пламя очень высокое, выше девятиэтажного дома. Быстро, видимо, среагировали, перекрыли поток газа, потом спецслужбы приехали.

Управление Федеральной службы безопасности по Омской области оперативно сообщило, что по предварительным данным причиной возгорания стало нарушение правил техники безопасности, приведшее к утечке газа, при проведении наземных работ на магистрали.

Пресс-служба регионального УФСБ:

В поселке Ростовка в ходе проведения ремонтных работ на наземном газопроводе произошло возгорание газа. Горение локализовано. Пострадавших нет.

Сейчас место взрыва огорожено сотрудниками ДПС, посторонних туда не пускают. Судя по свежим кадрам видео, публикуемым местными жителями, на данный момент пожар потушен.

Часть промышленных предприятий Омской области отключена от газа из-за аварии. Глава региона сообщил со ссылкой на ПАО «Газпром», что восстановление газоснабжения займет до суток. Региональное правительство продолжает координировать работу по восстановлению и подаче газа по постоянной схеме.

5 комментариев
  1. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 11:04
    Похоже на диверсию...
    Что-то очень похоже на заложенное СВУ...
    Подождём расследования и разборок в стиле «награждения непричастных и наказания невиновных»...
    Как всё лихо завертелось -
    Вдруг «хлопок» и загорелось... belay
    ZovSailor
0
Сегодня, 11:22
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 11:22
      ROSS 42
      Сегодня, 11:04
      Похоже на диверсию...
      Что-то очень похоже на заложенное СВУ...
      Подождём расследования и разборок в стиле «награждения непричастных и наказания невиновных»...
      Как всё лихо завертелось -
      Вдруг «хлопок» и загорелось... belay

      hi На днях сообщалось, что местные "герои из охраны" на газопроводе подстанции "Медведковская" в московском Сколково хотели заработать премию за обнаружение шашки тола, установленной ими же, но вместо премии теперь будет следствие и шконка.
  2. isv000 Звание
    isv000
    -1
    Сегодня, 11:17
    Только для того чтобы посмотреть в сторону газопровода нужно пройти тучу аттестаций и инструктажей. Если же вы намерены провести огневые работы то должны пройти семь кругов ада и, на обратном пути заскочить в центр подготовки космонавтов и, только после этого, вы можете получить наряд-допуск на проведении работ в сопровождении мастера соответствующей службы.
    Так что лапша про "нарушение техники безопасности" так себе попытка. no
    Тем более что крановые площадки находятся в полях без прямого присмотра человека, под охраной автоматики и сигнализации и, учитывая наши расстояния, времени для пакостей предостаточно...
  3. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    -1
    Сегодня, 11:37
    Глава региона Виталий Хоценко написал в своем телеграм-канале, что авария произошла на подземном участке


    В поселке Ростовка в ходе проведения ремонтных работ на наземном газопроводе произошло возгорание газа. Горение локализовано. Пострадавших нет


    И вот тут несколько вопросов.
    на подземном или наземном?
    Если хлопок laughing и пожар в ходе проведения работ и обошлось без жертв?
    Где же истина в произошедшем?
  4. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 12:23
    Горение локализовано. Пострадавших нет.

    Как это - взрыв во время работ и никто не пострадал? А люди где были?
    Если во время работ - должны быть пострадавшие. Если людей там не было - значит, диверсия