Стубб: Европа рано или поздно вступит в прямой диалог с Россией

Президент Финляндии Александр Стубб опасается, что отдельные страны Европы в определенный момент начнут договариваться с Россией за спиной Брюсселя. Стубб убежден, что европейские лидеры должны продолжать консолидированную антироссийскую политику, не задумываясь о возможности восстановления диалога с Москвой.

В интервью информационному агентству Associated Press Стубб призвал не допустить никаких сепаратных переговоров европейских стран с Москвой и усилить давление на Россию как в военном, так и в финансовом плане. При этом, по мнению финского президента, завершение вооруженного конфликта на Украине в ближайшие месяцы крайне маловероятно. По прогнозам Стубба, переговоры могут возобновиться не ранее февраля или марта следующего года.

По словам Стубба, Евросоюзу и США в лице Дональда Трампа следует путем усиления давления на Москву «изменить стратегическое мышление Кремля». Президент Финляндии убежден, что только таким путем можно создать условия для прекращения огня на Украине. Наибольшие опасения у финского президента вызывает грядущая зима. Стубб призывает Европу проявить стойкость и сплотиться перед лицом возможных гибридных и информационных атак России.

Также он посоветовал Западу не обращать никакого внимания на коррупционный скандал, связанный с Зеленским, и призвал европейских союзников продолжать финансировать Киев.
  1. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +4
    Сегодня, 10:27
    Президент Финляндии Александр Стубб опасается, что отдельные страны Европы в определенный момент начнут договариваться с Россией за спиной Брюсселя.
    И кто это сделает быстрее - тот окажется умнее.

    Мне он может не верить. Пусть учебник истории почитает. Хотя бы своей страны.
    1. Лимон Звание
      Лимон
      0
      Сегодня, 10:33
      Думаю при встрече ,стрл будет еще длиннее ,чем у Макрона в последний раз.)))
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 10:44
        Цитата: Лимон
        Думаю при встрече ,стол будет еще длиннее ,чем у Макрона в последний раз.)))
        Я б ещё и стекло поставил, как во времена Ковида. На половину комнаты. Помните "Кин-Дза-Дза"?
        Чтобы они нам тут не надышали...
    2. Netl Звание
      Netl
      +1
      Сегодня, 10:36
      Цитата: Zoldat_A
      Пусть учебник истории почитает. Хотя бы своей страны

      Так он же именно этого и опасается. Финляндизации. Был же раньше такой термин.

      Это сейчас у власти в Финляндии преимущественно русофобские политики, воспитанные на идеях переустройства мира в 90-е годы, а Стубб - один из самых радикальных уродов-русофобов (очень еще болтлив, хоть пост Президента в Финляндии малозначим)
      Но большую-то часть послевоенной истории Финляндии все было совсем не так. И именно те люди обеспечили впечатляющий экономический рост и высочайший жизненный уровень.

      А такие как Стабб - все это про-...-ют. И еще он боится что другие люди могут быть с ним несогласны и отказаться от русофобии ради поддержки экономики. request
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 10:45
        Цитата: Netl
        большую-то часть послевоенной истории Финляндии все было совсем не так
        И довоенной тоже. Большую часть.
      2. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +1
        Сегодня, 10:51
        Фантомные боли по Карелии,Выборгу.А ведь целые десятилетия при СССР язычок держали в положенном месте
    3. Tagan Звание
      Tagan
      0
      Сегодня, 10:49
      Пусть учебник истории почитает. Хотя бы своей страны.

      Вполне возможно, что их учебники истории не способствуют формированию разумных выводов. А может быть многолетняя селекция заблокировала отдельные направления мыслительного процесса.
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 11:10
        Цитата: Tagan
        Вполне возможно, что их учебники истории не способствуют формированию разумных выводов.
        А он старый, 70-х годов, пусть возьмёт.
        Потому что в нынешних, честно говоря, и в наших-то, мягко говоря, не всё однозначно. По крайней мере, для того, кто учился по учебникам советским, в которых ясно было написано, кто победил фашизм, а кто сбросил бомбу на Хиросиму.

        Нашим школьным учебникам истории я начну до конца доверять тогда, когда то, что в них напишут про Перестройку и 90-е, будет совпадать с тем, что я видел вокруг себя, живя в них.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 10:33
    Запад присвоил Стуббу звание - величайший международный политик !!!! Гудок .Этот чухонец - величайший политик ,международного значения .
    Кстати один ещё величайший политик Фридрексен ( Дания) может проиграть выборы в Попенгагене.А нечего летний домик покупать на двоих .Обе женского пола . laughing
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 11:12
      Цитата: tralflot1832
      Запад присвоил Стуббу звание - величайший международный политик !!!! Гудок

      "Господин назначил меня любимой женой?" laughing Они точно только в гольф играли? feel
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 11:19
        Игорь hi ! laughing Да как вы могли такое подумать на Трампа ! Не царское это дело ,он мог только сказать стубб видишь последнюю 14 лунку и рядом людей и попробуй не попади ,я даже туда не пойду. fellow
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +1
          Сегодня, 11:29
          Цитата: tralflot1832
          Да как вы могли такое подумать на Трампа ! Не царское это дело
          Других "талантов" я за Стуббом не заметил... lol
          Ну, не умной же беседой о литературе позднего барокко он Трампа во время гольфа разлекал! А уж о политике разговаривать - так ему лучше совсем рот не открывать. Глядишь, кто-то подумает, что он в этом что-то соображает. Просто настолько сильно, что остальные не поймут. Так нет же - кудахчет как пьяная курица.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 10:34
    ❝ Стубб опасается, что отдельные страны Европы в определенный момент начнут договариваться с Россией за спиной Брюсселя ❞ —

    — Финн, видимо, боится прогадать, финн боится опоздать ...
  4. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 10:46
    Что получается со страной ,когда тебе назначают президента из США .Когда вся политика направлена не на созидание для собственной нации ,а на борьбу с чем то или кем то
  5. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 10:49
    Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
    — Финн, видимо, боится прогадать, финн боится опоздать ...
    Он швед
    1. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 11:33
      Цитата: Schneeberg
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — Финн, видимо, боится прогадать, финн боится опоздать ...
      Он швед

      А какая разница?! belay
  6. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 10:49
    Стубб: Европа рано или поздно вступит в прямой диалог с Россией
    Ага.
    Обязательно!
    На Лубянке.
  7. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 10:50
    Стубб: Европа рано или поздно вступит в прямой диалог с Россией

    Этот «стубб-пор» под прямым диалогом Европы с Россией подразумевает какую-то военную подлянку...Ему кто-нибудь объяснил, что, когда прыгаешь с парашютом, нужно дёрнуть за кольцо?
    * * *
    Я считаю, что при малейшем поползновении Запада необходимо уничтожить Британию...Будет ли это «Посейдон» или какой-другой «Сармат» или «Орешники», но урок должен быть наглядным и коротким, чтобы его усвоили остальные...А все эти разговоры про: «мы не такие», «мы не будем», «Россия не станет нападать на Европу», - пора прекращать, а с Британией и парочкой особо рьяных пора разорвать дипломатические отношения...
  8. vladimirvn Звание
    vladimirvn
    0
    Сегодня, 10:56
    Как бы поздно не было. Возможно потом с ними и говорить будет не о чем.
  9. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 11:28
    Стубб: Европа рано или поздно вступит в прямой диалог с Россией

    Европа вечно куда то вступает, оттого замызгана стала до свинского состояния. Прежде чем получить аудиенцию у России пусть в баньку сходят, отпарят нечистоты а, затем, соберут скатерть-самобранку царю в подарок, да такую чтоб хватило на скрысенное, награбленное и ещё компенсацию! am