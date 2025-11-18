Президент Финляндии Александр Стубб опасается, что отдельные страны Европы в определенный момент начнут договариваться с Россией за спиной Брюсселя. Стубб убежден, что европейские лидеры должны продолжать консолидированную антироссийскую политику, не задумываясь о возможности восстановления диалога с Москвой.В интервью информационному агентству Associated Press Стубб призвал не допустить никаких сепаратных переговоров европейских стран с Москвой и усилить давление на Россию как в военном, так и в финансовом плане. При этом, по мнению финского президента, завершение вооруженного конфликта на Украине в ближайшие месяцы крайне маловероятно. По прогнозам Стубба, переговоры могут возобновиться не ранее февраля или марта следующего года.По словам Стубба, Евросоюзу и США в лице Дональда Трампа следует путем усиления давления на Москву «изменить стратегическое мышление Кремля». Президент Финляндии убежден, что только таким путем можно создать условия для прекращения огня на Украине. Наибольшие опасения у финского президента вызывает грядущая зима. Стубб призывает Европу проявить стойкость и сплотиться перед лицом возможных гибридных и информационных атак России.Также он посоветовал Западу не обращать никакого внимания на коррупционный скандал, связанный с Зеленским, и призвал европейских союзников продолжать финансировать Киев.

