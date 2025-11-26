Четвертый китайский: атомный, с ЭМИ-катапультами и рейлганами на палубе
Ну, фото уже ходят по интернету, нашпионили господа американцы, от души нашпионили. Собственно, а почему бы и нет, если могут себе это позволить? В конце концов, должны же в Пентагоне быть в курсе того, что происходит там, куда они воевать собираются? Весьма резонно, знаете ли.
Так вот, последние снимки с американских спутников четко свидетельствуют о том, что Китай продолжает работу над новым авианосцем, четвёртым по счёту, который будет оснащён ядерной силовой установкой. Это произошло всего через неделю после того, как Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) ввели в эксплуатацию свой первый авианосец местного производства «Фуцзянь». Между тем есть признаки того, что Пекин работает как минимум над одним авианосцем с обычной силовой установкой, что не отменяет иных планов по созданию более современных кораблей.
«Более современные» — это, понятно, с ядерными реакторами.
Крупный план предполагаемого авианосца Type 004, строящегося в Даляне
На снимках нового авианосца, который пока просто называют Type 004, видно, как судно обретает форму на верфи в Даляне. Сейчас на снимке видны работы, похожие на монтаж защитной конструкции реактора, которая является ключевым элементом силовой установки.
Конструкция в целом похожа на ту, что используется на американских атомных авианосцах, и все сходятся во мнении, что то, что мы видим, связано с установкой ядерного реактора. В США, конечно, открыто надеются, что это может быть какой-то другой испытательный корабль или, возможно, испытательный модуль.
Но это вряд ли. Все изображения, связанные с проектом Type 004, которые появились в прошлом, демонстрируют сходство с авианосцем ВМС США класса «Форд», а также с будущим французским авианосцем нового поколения. И оба этих корабля являются атомными.
Концепт будущего китайского авианосца
В своей последней оценке военной мощи Китая Пентагон прямо не упоминает атомный авианосец, но отмечает, что «следующее поколение китайских авианосцев» будет отличаться «большей автономностью», что «увеличит ударную мощь потенциальной авианосной боевой группы ВМС НОАК при развёртывании в районах за пределами непосредственной периферии КНР».
Совершенно ясно, что такой автономностью, которая позволит действовать в Тихом океане, что весьма не нравится США, обладают только корабли с ядерной силовой установкой. Пресс-служба ВМС НОАК не подтверждала факта, что новый авианосец будет иметь ядерную силовую установку, но уже есть много косвенных доказательств тому.
Модель будущего китайского авианосца с ядерной силовой установкой. Судя по маркировке China State Shipbuilding Corporation (CSSC), это может быть официальная модель
Почти ровно год назад появились определенные свидетельства, доказывающие то, что Китай построил прототип наземного ядерного реактора, пригодного для использования на большом надводном военном корабле. Так называемый проект «Могущество дракона» реализуется в горах недалеко от города Лэшань в провинции Сычуань.
Переход на ядерную энергетику для четвёртого китайского авианосца имеет огромное значение.
Ядерная силовая установка обеспечит Type 004 практически неограниченную дальность хода. Она также поможет удовлетворить потребности в электроэнергии постоянно совершенствующихся датчиков и других систем, о которых речь пойдет чуть ниже.
Суперавианосец с ядерной силовой установкой значительно сократит технический разрыв с ВМС США, и Китай присоединится к Франции в качестве третьей страны, эксплуатирующей авианосец с ЯСУ.
Скажем прямо – вес больше политический, чем военный. Если мы говорим о том, что ареной противостояния должна стать акватория Тихого океана с его просто огромными расстояниями, то один китайский авианосец против трех-четырех американских – это ни о чем.
Другой вопрос — если все пойдет по-китайски… И вот это уже может стать кошмаром для США и их союзников.
Давайте посмотрим вот на что:
1. «Ляонин».
Первый авианосец был куплен у Украины при примерно 70% (на самом деле значительно меньше) готовности. В 2005 году корабль был поставлен к стенке судостроительного завода в Даляне, достраивался и модернизировался одновременно. В 2012 году вошел в строй ВМС НОАК.
Итого: 7 лет на достройку и модернизацию.
2. «Шаньдун».
Неточная копия. Видимо, вместе с «Варягом» украинцы продали и техническую документацию, что позволило китайцам построить почти такой же корабль, но размерно немного отличающийся.
Заложен – 2013 год, спущен на воду – 2017 год, вошел в строй – 2019 год.
Итого: 6 лет на постройку корабля «с нуля».
3. «Фуцзянь».
Значительная переработка проекта 002, корабль стал длиннее, шире, и водоизмещение увеличилось до 85 тысяч тонн. Современное оборудование, отказ от трамплина и электромагнитные катапульты длиной 105 метров.
Заложен – ноябрь 2018 года, спущен на воду – 2022 год, вошел в строй – ноябрь 2025 года.
Итого: 7 лет на постройку «с нуля».
И возьмем для примера авианосец ВМС США «Джеральд Форд».
Он был заложен в 2009 году, спущен на воду в 2013-м, вошел в строй в 2017-м.
Итого: 8 лет.
Учитываем, конечно, что «Форд» — корабль с ЯСУ, в постройке сложнее, всё понятно. Но заодно и учтем, когда был построен первый американский авианосец. Первый авианосец «Лэнгли» переоборудовали из угольщика в течение двух лет. И CV-1 встал в строй как «Лэнгли» в 1922 году.
А всего США построили на сегодняшний день ровно 70 ударных авианосцев. Да, у «Форда» номер 78, но секрет прост: строительство восьми авианосцев типа «Эссекс» и «Мидуэй» было прекращено сразу после окончания Второй мировой войны.
70 авианосцев за 105 лет. И мы еще не считаем эскортные авианосцы. То есть опыт, техническая школа, подготовка кадров – всё у американцев есть.
И тут Китай, который свой первый авианосец переоборудовал из авианесущего крейсера 13 лет назад. А сегодня замахивается на атомные авианосцы.
Знаете, а здесь есть над чем подумать в Пентагоне и не только. Удивляться вообще нечему, атомные подводные лодки Китай строит – почему не построить что-то еще?
Вид модуля-носителя в Даляне на спутниковом снимке от 17 мая 2024 года
На снимках видно, что в модуле были предусмотрены «траншеи» для рельсов катапульт, что позволяет предположить, что у Type 004 будет две катапульты на поясе в дополнение к двум катапультам на носу. Это соответствует расположению катапульт на авианосцах классов «Нимиц» и «Форд» и добавляет ещё одну катапульту по сравнению с третьим китайским авианосцем Type 003 «Фудзянь», на котором установлена одна катапульта на поясе.
Ожидается, что в других аспектах Type 004 будет более совершенной конструкцией, чем «Ляонин» и «Шаньдун», которые уже хорошо зарекомендовали себя в составе флота ВМС НОАК, а также «Фуцзянь». Неудивительно, время, когда Китай всё тащил в «Ксерокс», прошло, и теперь страна осваивает наработки инженерной базы во всех отраслях, от кораблей до самолетов.
Китайский авианосец «Фуцзянь» во время церемонии ввода в эксплуатацию на прошлой неделе
Итак, катапульты. Причем электромагнитные. Катапульты обладают многочисленными преимуществами, особенно когда речь идёт о запуске самолётов с большей полной массой, что означает больший запас топлива и боеприпасов. Кроме того, катапульты, как правило, могут запускать более широкий спектр типов самолётов, то есть подстраиваться под то, какой аппарат надо отправить в воздух. Есть существенная разница между более крупной и медленной конструкцией, как KJ-600, палубный самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления, и много более легкими и мелкими дронами.
Помимо вышеупомянутого KJ-600, в состав авиакрыла Type 004, скорее всего, войдут истребитель-невидимка J-35, а также усовершенствованные версии многоцелевого истребителя J-15, в том числе вариант для ведения радиоэлектронной борьбы. Естественно, для полного комплекта будут размещаться вертолеты и различные беспилотники, такие как GJ-11.
Пара прототипов J-35
Однако, что интересно, Китай, по некоторым данным, параллельно работает над созданием ещё одного нового авианосца, но уже с обычным двигателем.
По неподтверждённым данным, помимо Type 004 в Даляне, Китай готов начать работу над авианосцем с традиционной силовой установкой на предприятиях в провинции Цзяннань (там располагается Шанхай). Как говорится, сам морской бог велел, поскольку именно там был построен «Фуцзянь». Если эти данные верны, то конечный продукт, скорее всего, будет представлять собой усовершенствованную конструкцию Type 003.
Учитывая огромные судостроительные мощности Китая, вполне логично было бы разработать два разных проекта авианосцев нового поколения. Усовершенствованный Type 003, который некоторые эксперты начали называть Type 003A, будет обладать преимуществами проверенной конструкции и более низкой стоимостью, в то время как более амбициозный Type 004 будет дороже и сопряжён с более высокими рисками.
На модели ниже изображён следующий авианосец с традиционной силовой установкой и бортовым номером CV-19, но источник неизвестен, и эта информация может быть как официальной, так и неофициальной. Примечательно, однако, что островная надстройка имеет большое сходство с той, что можно увидеть на крупномасштабном наземном испытательном полигоне для авианосцев в Ухане.
Модель будущего китайского авианосца с традиционной силовой установкой CV-19
Макет авианосца Type 004А в Ухане с новым островом, который во многом соответствует модели выше[/center]
Есть также мнение, которое озвучивают определенные источники, что Китаю не обязательно иметь атомные авианосцы для выполнения многих своих задач. Хотя атомный авианосец был бы огромным преимуществом для проведения длительных операций в открытом море по всему миру, для решения непредвиденных ситуаций ближе к дому, например в Тайваньском проливе и даже в спорном Южно-Китайском море, вполне подойдут авианосцы с обычной силовой установкой.
У авианосцев с традиционной силовой установкой есть дополнительное преимущество: их можно построить быстрее и в большем количестве при ограниченном бюджете, хотя они в большей степени зависят от стабильных поставок топлива и всего прочего, которые могут быть нарушены во время конфликта. Со своей стороны, даже авианосец с ядерной силовой установкой по-прежнему нуждается в стабильных поставках других ресурсов, в том числе топлива для авиакрыла и кораблей сопровождения.
Но это мнение, скажем так, попытка намекнуть Китаю, что их дело как бы прибрежное, без амбиций посередине Тихого океана. Насколько китайцы осознают свою региональность? Да ни насколько, Китай давно держава мирового уровня, и все старания показать стране ее место в мире обречены. Чем дальше, тем армия и флот Китая станут более амбициозны, и есть мнение, что мы еще увидим некое СВО в исполнении Китая.
В то же время следует отметить, что Китай также работает над созданием ряда очень крупных больших десантных кораблей, получивших название Type 076, о чем речь пойдет в ближайшем будущем. На каждом из них будет установлена как минимум одна электромагнитная катапульта, которая, как ожидается, будет использоваться в основном для запуска беспилотников. Однако размеры корабля говорят о том, что китайцы на беспилотниках точно не остановятся.
Продолжающиеся строительные работы над авианосцем, который, скорее всего, будет атомным, а также возможность создания другого типа авианосца с традиционной силовой установкой свидетельствуют о высоких амбициях Китая как военно-морской державы и о ресурсах, которые он готов инвестировать для реализации своей морской политики.
Несмотря на важность этих разработок, следует также помнить, что на данный момент флот ВМС НОАК, состоящий из трёх авианосцев с традиционной силовой установкой, значительно уступает 11 действующим атомным авианосцам ВМС США. Тем не менее разрыв сокращается, и, похоже, всё более быстрыми темпами, а если учесть, что половина американских кораблей пребывает в перманентном ремонте, то не за горами то время, когда силы могут и сравняться.
И тут еще стоит добавить, что не электромагнитной катапультой заканчиваются новации. Атомный авианосец Китая может быть оснащён гиперзвуковой рельсовой пушкой для перехвата ракет. И не одной.
Первая в мире японская гиперзвуковая рельсотронная пушка выстреливает зарядом в 20 мегаджоулей, чтобы уничтожать ракеты
В целом всё логично: большому кораблю — большая пушка. Потому планы по созданию авианосца нового поколения с ядерной силовой установкой, способного применять высокоэнергетическое лазерное оружие и электромагнитные рельсовые пушки, — это не пропаганда, а вполне реальное завтра. Эту технологию разрабатывали в США, но отказались от неё после многих лет дорогостоящих исследований. Однако японцы смогли реализовать, почему не могут повторить в Китае?
В конце концов, там так не пилят бюджеты, а потому на одну и ту же затраченную сумму на Западе на Востоке сделают много больше работы.
На государственном телеканале CCTV Лян Фан, военный обозреватель и профессор Китайского университета национальной обороны, заявил, что будущий авианосец может быть оснащён «более совершенным оборонительным вооружением, таким как лазерное оружие и электромагнитная рельсовая пушка».
Да, конечно, от «может быть оснащен» и до «оснащен» как раз может быть пропасть времени и прорва денег. Однако для страны, которая 30 лет назад выпускала автоматы Калашникова однократного применения, а теперь строит атомный авианосец (и ведь построят, черти упорные!), это фантастикой не выглядит.
Согласно South China Morning Post, электромагнитная рельсовая пушка использует магнитную силу для стрельбы металлическими снарядами на сверхвысоких скоростях. Создавая мощное магнитное поле, оружие разгоняет снаряд по двум рельсам до гиперзвуковой скорости.
Система обещает более высокую начальную скорость пули, большую дальность стрельбы и снижение уровня шума при выстреле, хотя для её работы требуется огромное количество электроэнергии.
Но на авианосце с парой атомных реакторов с энергией проблем нет никаких!
Комментарии Ляна перекликаются с более ранними планами, изложенными контр-адмиралом Ма Вэймином, одним из ведущих китайских военно-морских учёных и ключевой фигурой в программе Народно-освободительной армии Китая (НОАК) по электромагнитным технологиям.
В статье, опубликованной еще в 2023 году, Ма описал «суперкорабль» с ядерным двигателем, предназначенный для интеграции электромагнитных рельсовых пушек, катушечных пушек и лазерного оружия в единую энергосистему.
«Это полностью изменит боевую структуру военно-морских флотов, которая существовала более ста лет», — написал Ма, предположив, что на таком корабле двигательная установка, система выработки энергии и вооружение будут объединены в единую передовую электрическую архитектуру.
Если этот проект будет реализован, новый китайский авианосец станет прорывом по сравнению с «Фуцзянем», да и не только с ним.
Военно-морские силы США когда-то возлагали большие надежды на электромагнитное оружие. Они потратили более 500 миллионов долларов на разработку рельсовой пушки, которая могла бы метать металлические снаряды со скоростью, превышающей 6 Махов.
Но в 2022 году работа была приостановлена после того, как в отчёте Исследовательской службы Конгресса США было подтверждено, что финансирование было прекращено.
Аналитики назвали причиной приостановки программы чрезмерную мощность требования, быстрое разрушение направляющих орудия и логистические трудности при размещении оружия на море.
В отличие от США, вооружённые силы Китая, судя по всему, готовятся решать эти проблемы с помощью ядерных двигателей и передовых электрических систем. В будущем к этому списку можно добавить искусственный интеллект, который будет управлять дронами, и прочие удовольствия вплоть до самолетов шестого поколения.
И да, такой корабль сможет произвести революцию в военно-морских силах и изменить подход к ведению боевых действий на море.
Китайские государственные СМИ и военные эксперты утверждают, что этот проект является ключевым для достижения долгосрочной цели Китая — бросить вызов военно-морским силам США в Индо-Тихоокеанском регионе. Цель, скажем так, далеко плывущая, но вполне реализуемая.
