КНДР предупреждает о «ядерном домино» из‑за атомной подлодки Южной Кореи

Официальный Пхеньян заявил, что возможное появление у Южной Кореи атомных подводных лодок способно спровоцировать новую гонку вооружений, и предупредила о готовности предпринять шаги для защиты собственных интересов. Разрешение на строительство такой субмарины Сеулу, по словам американской стороны, было дано президентом США Дональдом Трампом 30 октября.По данным агентства Bloomberg, Пхеньян полагает, что потенциальное появление у Южной Кореи атомных подлодок может запустить эффект «ядерного домино» и перерасти в глобальную гонку вооружений.Сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК):Пхеньян подверг критике планы Сеула, подчеркнув, что КНДР разработает «более обоснованные и реалистичные контрмеры» для защиты суверенитета и интересов своей безопасности, а также для поддержания мира на Корейском полуострове.30 октября президент США Дональд Трамп заявил, что одобрил предоставление Южной Корее права на строительство атомной подводной лодки, однако позже министр иностранных дел Республики Корея Чо Хён выразил удивление в связи с этим публичным заявлением американского лидера.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»