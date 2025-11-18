КНДР предупреждает о «ядерном домино» из‑за атомной подлодки Южной Кореи

Официальный Пхеньян заявил, что возможное появление у Южной Кореи атомных подводных лодок способно спровоцировать новую гонку вооружений, и предупредила о готовности предпринять шаги для защиты собственных интересов. Разрешение на строительство такой субмарины Сеулу, по словам американской стороны, было дано президентом США Дональдом Трампом 30 октября.

По данным агентства Bloomberg, Пхеньян полагает, что потенциальное появление у Южной Кореи атомных подлодок может запустить эффект «ядерного домино» и перерасти в глобальную гонку вооружений.



Сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК):

Обладание Республикой Корея атомной субмариной представляет собой стратегический шаг для упрощения производства «собственного ядерного оружия», что неизбежно спровоцирует "феномен ядерного домино" в регионе и приведет к гонке вооружений,

Пхеньян подверг критике планы Сеула, подчеркнув, что КНДР разработает «более обоснованные и реалистичные контрмеры» для защиты суверенитета и интересов своей безопасности, а также для поддержания мира на Корейском полуострове.

30 октября президент США Дональд Трамп заявил, что одобрил предоставление Южной Корее права на строительство атомной подводной лодки, однако позже министр иностранных дел Республики Корея Чо Хён выразил удивление в связи с этим публичным заявлением американского лидера.
  1. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    -1
    Сегодня, 10:53
    Пхеньян подверг критике планы Сеула, подчеркнув, что КНДР разработает «более обоснованные и реалистичные контрмеры» для защиты суверенитета и интересов своей безопасности, а также для поддержания мира на Корейском полуострове.
    Сомневаться не приходится. Ким сказал, Ким сделал.
    1. Лимон Звание
      Лимон
      +2
      Сегодня, 11:01
      Они там столько наговорили друг другу (две Кореи),что и говорить наверное нечего?)))
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 11:08
    Другим нельзя ,а мне можно .Дочурка у Ким Чен Ына оёёй как выглядит для 14 лет ( и замечена имеет слабость к мировым брендам).Меня интересует сейчас только одно какие сигареты курит Ким Чен Ын.Пыхтит довольно серьёзно,как то безответственно относится к своему здоровью .Сергей Викторович даже сделал ему замечание .Оба посмеялись.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 11:35
      Цитата: tralflot1832
      Сергей Викторович даже сделал ему замечание . Оба посмеялись.
      Я тоже сижу, курю и смеюсь.... laughing laughing laughing

      Корейских сигарет не довелось отведать. Но вьетнамские, белая пачка с жёлтой птичкой, из СССР, как вспомню - так вздрогну. А как вздрогну - так мороз по коже... belay
      1. Перейра Звание
        Перейра
        +1
        Сегодня, 11:46
        Да уж. Припоминаю, как во времена оные, работал слесарем, набирался опыта у знающего товарища. Работа была грязная, в респираторах. Сам я не курю, а он да. И как раз вьетнамские сигареты.
        Так я сквозь респиратор ощущал во рту привкус консервированной кукурузы. Что там в табак подмешено было - ума не приложу.
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +1
          Сегодня, 11:52
          hi !
          Цитата: Перейра
          я сквозь респиратор ощущал во рту привкус консервированной кукурузы. Что там в табак подмешено было - ума не приложу.
          Они, да ещё страшные были болгарские без фильтра, "Шипка". Ценители их называли "тараканьи ножки". Бррр....
          1. Перейра Звание
            Перейра
            +1
            Сегодня, 12:01
            К счастью, всё это прошло мимо меня.
            1. Zoldat_A Звание
              Zoldat_A
              0
              Сегодня, 12:06
              Цитата: Перейра
              К счастью, всё это прошло мимо меня.
              А я вот... crying Правда, курить начал довольно поздно, когда серьёзный спорт бросил. А сейчас мне это по утрам бегать, почему-то не мешает. Будет мешать - брошу.
          2. LIONnvrsk Звание
            LIONnvrsk
            +1
            Сегодня, 12:06
            Цитата: Zoldat_A
            болгарские без фильтра, "Шипка". Ценители их называли "тараканьи ножки". Бррр....

            Да что Вы! Шипка просто дамский ароматный вариант по сравнению с кубинскими Лигерос и Монтекристо! yes
            1. Zoldat_A Звание
              Zoldat_A
              0
              Сегодня, 12:09
              Цитата: LIONnvrsk
              по сравнению с кубинскими Лигерос и Монтекристо!
              Отец на Кубе бывал в командировке, рассказывал... С тех пор я к Фиделю начал относиться не как к человеку, а как к монументу из гранита - человеку такого не выдержать. laughing
              1. LIONnvrsk Звание
                LIONnvrsk
                +1
                Сегодня, 12:21
                Цитата: Zoldat_A
                Отец на Кубе бывал в командировке, рассказывал..

                А у меня отец в командировке в Болгарии был. Я там школу заканчивал.
                С пацанами курили Стюардесу, Опал. Шиковали с БТ, когда денег маловато было, то курили Слънце. Хотя они чуть горчее были, чем Шипка.
                Эх, молодость......
      2. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 12:13
        Игорь ,как-то бродя по одному из мировых портов ,зашёл в тобачную лавку. На глаза попалась пачка из детства, папа у меня был заядлый курильщик.А про эти говорил - затянешься, задница становится "фашистским знаком " .Решил проверить ,купил .Затянулся ,ньдя папа был прав .Страшное слово " партогас" ,говорят " монтекристо " ещё страшнее. stopБыл ещё перуанский ром на лавровом листе ,но это отдельная история.
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +1
          Сегодня, 12:21
          Цитата: tralflot1832
          Затянулся ,ньдя папа был прав .Страшное слово " партогас" ,говорят " монтекристо " ещё страшнее.
          Вот-вот - "Партагас", "Монтекристо", "Лигерос" - это те страшные слова, которые я слышал от отца.
          Кстати. Случайно или нет "Партагас" практически повторяет пачку "Лаки Страйк"? laughing
  3. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    0
    Сегодня, 11:26
    30 октября президент США Дональд Трамп заявил, что одобрил предоставление Южной Корее права на строительство атомной подводной лодки, однако позже министр иностранных дел Республики Корея Чо Хён выразил удивление в связи с этим публичным заявлением американского лидера.


    Видимо, рыжий нарцисс никак не может отделаться от обиды, нанесённой им уважаемым тов. Ким Чен Ыном, когда пришлось отгонять целую эскадру а АВИКом "Карлом Винсоном"после предупреждения лидера КНДР.
    Ключ на старте не заставил себя долго ждать.
    Так что относиться к речам хозяин бидэ ( штаб Фашингтона) нужно серьёзно, но как к болезному человеку.
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 11:37
    ❝ КНДР предупреждает о «ядерном домино» ❞ —

    — «Рыба!» ...
    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 11:48
      ❝ КНДР предупреждает о «ядерном домино» ❞ —
      — «Рыба!» ... —