Украинский нардеп: власть утратила адекватность, Украина в состоянии катастрофы

3 134 10
Украинский нардеп: власть утратила адекватность, Украина в состоянии катастрофы

Замглавы энергетического комитета Верховной рады Алексей Кучеренко выдал крайне резкое заявление: по его словам, Украина сейчас живет в условиях настоящей системной катастрофы, а власть потеряла способность нормально реагировать на происходящее.

Кучеренко утверждает, что правительство живет в собственной реальности и будто бы не замечает кризиса, который накрывает страну. Особенно его возмущает ситуация с коррупционными делами: расследования тянутся месяцами, иногда – больше года, и никто толком не объясняет, почему.



Он привел пример громких эпизодов, где следственные действия идут уже больше 15 месяцев. Кучеренко считает, что все это можно было решить еще год назад. Такое растягивание сроков, по мнению депутата, создает ощущение, что система просто рассыпается, и что ключевые госинституты не справляются даже с базовыми задачами.

Политическое напряжение тем временем только растет. Фракции «Голос» и «Европейская солидарность» уже открыто призвали Владимира Зеленского уволить главу его офиса Андрея Ермака и распустить нынешнее правительство.

Ситуацию взвинтил и недавний скандал вокруг «Энергоатома» и бизнесмена Тимура Миндича. Его уже давно называют одним из «кошельков» президента, а его компания Fire Point всплыла в деле о коррупции при закупках дронов для ВСУ. Теперь стало известно, что в наблюдательный совет этой компании вошёл экс-госсекретарь США Майк Помпео.
10 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +1
    Сегодня, 10:56
    Украинский нардеп: власть утратила адекватность, Украина в состоянии катастрофы
    Таки шо, этот ржавый пароход с бортовым номером 404 репнул, и дает сторчака на корму? laughing
    1. isv000 Звание
      isv000
      +1
      Сегодня, 11:48
      Цитата: a.s.zzz888
      Таки шо, этот ржавый пароход с бортовым номером 404 репнул, и дает сторчака на корму?

      Сиё корыто сторчака ещё не дало но воду уже хлебает обоими бортами, она уже к машине подходит, вот скоро котлы рванут и тогда всё, амба!
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 11:51
      a.s.zzz888
      Сегодня, 10:56Таки шо, этот ржавый пароход с бортовым номером 404 репнул, и дает сторчака на корму? laughing

      hi Позиция охлов - всегда быть в шоколаде при любой власти, авось не последний раз.
      1. a.s.zzz888 Звание
        a.s.zzz888
        0
        Сегодня, 11:57
        ZovSailor
        (ZovSailor)
        +1
        Сегодня, 11:51
        Новый
        a.s.zzz888
        Сегодня, 10:56Таки шо, этот ржавый пароход с бортовым номером 404 репнул, и дает сторчака на корму? laughing

        hi Позиция охлов - всегда быть в шоколаде при любой власти, авось не последний раз.
        Не все там вечно под Луной) wink Кирдык не за горами!
  2. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +2
    Сегодня, 10:57
    А до этого у Кучеренко было все в ажуре?Прочуствовал тренд?Обычный х о х о л
    1. Попуас Звание
      Попуас
      -1
      Сегодня, 11:33
      У них как...Командование бросило, еды нет, питья нет...бк кончилось...Вот и сдаемся bully
      1. isv000 Звание
        isv000
        0
        Сегодня, 11:43
        Цитата: Попуас
        У них как...Командование бросило, еды нет, питья нет...бк кончилось...Вот и сдаемся bully

        А нашли бы ещё пару цинков да коробку тушенки так долго ещё бы у окопчыку сидели... am
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 10:58
    Политическое напряжение тем временем только растёт. Фракции «Голос» и «Европейская солидарность» уже открыто призвали Зеленского* уволить главу его офиса Ермака и распустить нынешнее правительство ❞ —

    — Зашевелились пауки ...
  4. Tooks Звание
    Tooks
    +2
    Сегодня, 11:01
    Ну так с кем поведёшься. Европа с американцами вас ещё и не туда заведут.
  5. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 11:42
    Украинский нардеп: власть утратила адекватность, Украина в состоянии катастрофы

    Нельзя утратить то, чего там отродясь не бывало. Тоже касательно суверенитета и девственности.