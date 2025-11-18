Украинский нардеп: власть утратила адекватность, Украина в состоянии катастрофы
Замглавы энергетического комитета Верховной рады Алексей Кучеренко выдал крайне резкое заявление: по его словам, Украина сейчас живет в условиях настоящей системной катастрофы, а власть потеряла способность нормально реагировать на происходящее.
Кучеренко утверждает, что правительство живет в собственной реальности и будто бы не замечает кризиса, который накрывает страну. Особенно его возмущает ситуация с коррупционными делами: расследования тянутся месяцами, иногда – больше года, и никто толком не объясняет, почему.
Он привел пример громких эпизодов, где следственные действия идут уже больше 15 месяцев. Кучеренко считает, что все это можно было решить еще год назад. Такое растягивание сроков, по мнению депутата, создает ощущение, что система просто рассыпается, и что ключевые госинституты не справляются даже с базовыми задачами.
Политическое напряжение тем временем только растет. Фракции «Голос» и «Европейская солидарность» уже открыто призвали Владимира Зеленского уволить главу его офиса Андрея Ермака и распустить нынешнее правительство.
Ситуацию взвинтил и недавний скандал вокруг «Энергоатома» и бизнесмена Тимура Миндича. Его уже давно называют одним из «кошельков» президента, а его компания Fire Point всплыла в деле о коррупции при закупках дронов для ВСУ. Теперь стало известно, что в наблюдательный совет этой компании вошёл экс-госсекретарь США Майк Помпео.
