Небензя: миротворцы в секторе Газа могут стать ещё одной из сторон конфликта

Изначально план президента США Дональда Трампа не предусматривал, что в обязанности международного миротворческого контингента на Ближнем Востоке будет входить демилитаризация палестинского анклава и разоружение местных группировок с помощью любых имеющихся средств. Поэтому к мандату, предоставленному ООН Международным силам в секторе Газа, есть большие вопросы.

Такое заявление на заседании Совбеза Организации Объединенных Наций сделал постпред РФ в этой межнациональной структуре Василий Небензя.

Он заявил, что миротворческий контингент в палестинском анклаве наделили слишком большими силовыми полномочиями. Из-за этого миротворцы в секторе Газа могут стать еще одной из сторон конфликта, а не сдерживающим фактором.

Небензя приходит к следующему выводу:

Если резюмировать, то представленный США документ это – «очередной кот в мешке».

Он отмечает, что Совбез ООН готов принять в качестве надежной гарантии мирного урегулирования в регионе лишь честное слово Вашингтона. А ситуация в секторе Газа, по мнению Небензи, отдается на откуп Международных сил, эффективность действий которых пока ничем не подтверждена.

Российский дипломат также выразил опасения, что принятый документ станет прикрытием для бесконтрольных действий США и Израиля на оккупированных землях, а также аннулирует предыдущее решение о признании Палестинского государства.

Совет Безопасности ООН одобрил сегодня мирную резолюцию, предложенную Трампом. За нее проголосовали 13 государств из 15, а Россия и Китай решили воздержаться.
5 комментариев
  1. LuzinI Звание
    LuzinI
    0
    Сегодня, 11:10
    Вот так и будем "торговаться" - это наша уступка в не слишком принципиальном вопросе (Газу в принципе не спасти). Впереди настоящие "битвы" с Совбезе ООН по вопросам введения внешнего управления на Украине.
    1. Наган Звание
      Наган
      0
      Сегодня, 11:34
      Цитата: LuzinI
      Газу в принципе не спасти

      Да и нафиг ее спасать, ее уже не припомню сколько раз отстраивали заново только для того, чтоб Хамас в очередной раз спровоцировал Израиль на ее разрушение. А в этот раз она вообще разрушена настолько качественно, что и восстанавливать нечего, проще все заровнять бульдозерами. Детей только жалко, в таких условиях они могут вырасти лишь профессиональными террористами, но братья арабы не позволяют их вывезти оттуда.
      1. Грац Звание
        Грац
        0
        Сегодня, 12:26
        вывезите лучше евреев из израиля в сша
  2. AdAstra Звание
    AdAstra
    -1
    Сегодня, 11:10
    Ну и что? Ну голосовал бы, тогда, "против", а не "воздержались".
  3. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 11:38
    А кто миротворцы в Газе будут ,может американцы или немцы ? Наверно из Израиля наберут