Небензя: миротворцы в секторе Газа могут стать ещё одной из сторон конфликта
Изначально план президента США Дональда Трампа не предусматривал, что в обязанности международного миротворческого контингента на Ближнем Востоке будет входить демилитаризация палестинского анклава и разоружение местных группировок с помощью любых имеющихся средств. Поэтому к мандату, предоставленному ООН Международным силам в секторе Газа, есть большие вопросы.
Такое заявление на заседании Совбеза Организации Объединенных Наций сделал постпред РФ в этой межнациональной структуре Василий Небензя.
Он заявил, что миротворческий контингент в палестинском анклаве наделили слишком большими силовыми полномочиями. Из-за этого миротворцы в секторе Газа могут стать еще одной из сторон конфликта, а не сдерживающим фактором.
Небензя приходит к следующему выводу:
Он отмечает, что Совбез ООН готов принять в качестве надежной гарантии мирного урегулирования в регионе лишь честное слово Вашингтона. А ситуация в секторе Газа, по мнению Небензи, отдается на откуп Международных сил, эффективность действий которых пока ничем не подтверждена.
Российский дипломат также выразил опасения, что принятый документ станет прикрытием для бесконтрольных действий США и Израиля на оккупированных землях, а также аннулирует предыдущее решение о признании Палестинского государства.
Совет Безопасности ООН одобрил сегодня мирную резолюцию, предложенную Трампом. За нее проголосовали 13 государств из 15, а Россия и Китай решили воздержаться.
