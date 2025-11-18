Небензя: миротворцы в секторе Газа могут стать ещё одной из сторон конфликта

Изначально план президента США Дональда Трампа не предусматривал, что в обязанности международного миротворческого контингента на Ближнем Востоке будет входить демилитаризация палестинского анклава и разоружение местных группировок с помощью любых имеющихся средств. Поэтому к мандату, предоставленному ООН Международным силам в секторе Газа, есть большие вопросы.Такое заявление на заседании Совбеза Организации Объединенных Наций сделал постпред РФ в этой межнациональной структуре Василий Небензя.Он заявил, что миротворческий контингент в палестинском анклаве наделили слишком большими силовыми полномочиями. Из-за этого миротворцы в секторе Газа могут стать еще одной из сторон конфликта, а не сдерживающим фактором.Небензя приходит к следующему выводу:Он отмечает, что Совбез ООН готов принять в качестве надежной гарантии мирного урегулирования в регионе лишь честное слово Вашингтона. А ситуация в секторе Газа, по мнению Небензи, отдается на откуп Международных сил, эффективность действий которых пока ничем не подтверждена.Российский дипломат также выразил опасения, что принятый документ станет прикрытием для бесконтрольных действий США и Израиля на оккупированных землях, а также аннулирует предыдущее решение о признании Палестинского государства.Совет Безопасности ООН одобрил сегодня мирную резолюцию, предложенную Трампом. За нее проголосовали 13 государств из 15, а Россия и Китай решили воздержаться.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»