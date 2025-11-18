Армия России взяла под контроль село Цегельное в Харьковской области

Вооружённые силы России продолжают развивать наступление на севере Харьковской области. После освобождения села Синельниково (не путать с городом в Днепропетровской области) и вхождения в соседнее село Лиман (не путать с городом в ДНР) российские войска перевели под свой контроль очередной населённый пункт в окрестностях Волчанска. Это село Цегельное, которое полностью освобождено бойцами армии России.

Вместе с Цегельным под российский контроль перешли и его окрестности, что позволило вплотную подойти к населённому пункту Вильча.




Напомним, что накануне подтвердилась информация об освобождении армией России села Двуречанское, что к юго-востоку от Волчанска.
Это свидетельствует о продвижении как минимум на двух направлениях на севере Харьковщины, что приводит к приближению ВС РФ к одному из активно используемых ВСУ узлов логистики – Великому Бурлуку.

Одновременно с этим продолжается освобождение Купянской агломерации. Там российские войска продолжают отбивать попытки противника деблокировать остатки своего гарнизона. Одновременно с этим идёт и уничтожение этого гарнизона, оказавшегося в фактическом котле.

Южнее наши войска подошли на расстояние около 22-23 км к харьковскому Изюму, продвинувшись в районе Яровой и Святогорска на севере Донецкой Народной Республики. На этом участке фронта до границы Харьковщины остаётся менее 6 км.
