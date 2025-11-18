В Киеве начали укреплять азербайджанские памятники

В Киеве и области начали закрывать защитными конструкциями азербайджанские памятники. Первым начали укреплять монумент Гейдару Алиеву возле посольства Азербайджана. Территорию вокруг уже частично огородили, рабочие поэтапно ставят металлические щиты и дополнительные конструкции.

По сути, памятник закрывается в «защитный кокон», который должен хотя бы частично уберечь монумент от внешнего воздействия. Любоваться монументом в таком виде не получится, но планируют повесить баннер, отражающий его контур.



Монтаж ведет представительство SOCAR – оно традиционно занимается проектами, связанными с азербайджанским культурным наследием на Украине. В компании говорят, что это только начало: в ближайшие дни под защиту поставят и другие памятники – часть в центре, часть в пригородах.

Украинские власти объясняют решение просто: угроза ударов беспилотников и ракет по столице выросла, а объекты, расположенные в зоне потенциального падения объектов, нужно заранее обезопасить.

Работы стремятся завершить быстро, пока позволяет погода и не наступили холода. В правительстве не исключают, что потом подобные конструкции появятся и вокруг памятников, посвященных деятелям других государств, если риск будет только нарастать.
  1. APASUS Звание
    APASUS
    +4
    Сегодня, 11:35
    Вот это я понимаю проблема у Киева! Памятники азербайджанцам укрыть от налетов .
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 11:38
      Цитата: APASUS
      Вот это я понимаю проблема у Киева!

      Дык Алиев обидится, что памятник не уберегли ! request
    2. Кузнец 55 Звание
      Кузнец 55
      +1
      Сегодня, 11:41
      И мне пришла эта мысль . ))))
      А как же памятники других государств ?
      Вообще это нормально , защищать и сохранять памятники истории и культуры . В ВОВ их тоже укрывали или демонтировали и увозили .
      Но почему именно азербайджанцам ?
      Делать в Киеве больше нечего ?
    3. carpenter Звание
      carpenter
      +3
      Сегодня, 11:46
      Цитата: APASUS
      Вот это я понимаю проблема у Киева!

      Автор, ну зачем нам читать эту "муть" про какие то в Киеве азербайджанские памятники, когда Киев снёс всё, что было от сотворения Киева до настоящего времени. Ну Украине нет истории, есть только фейки и выдумки.
    4. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      0
      Сегодня, 12:28
      Цитата: APASUS
      Памятники азербайджанцам укрыть от налетов .

      Скорее защитить от работы "титанов ППО"! lol
  2. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +3
    Сегодня, 11:37
    Пусть укрепляют, хотя Мы с памятниками не воюем.
    А вот по предприятиям SOCAR - государственной нефтяной компании Азербайджана, работающей у лохлов, нужно продолжать наносить удары. Слишком много гонору у азербайджана, видимо война в Карабахе кому-то голову вскружила.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 11:51
      Цитата: Охотовед 2
      Слишком много гонору у азербайджана, видимо война в Карабахе кому-то голову вскружила.

      Это только незначительный эпизод, в большой игре Турции, Азербайджана и азербайджанских тюрков Ирана.
  3. Антоний Звание
    Антоний
    0
    Сегодня, 11:43
    https://ya.ru/video/preview/13950039458643564940?from=tabbar&parent-reqid=1763455423387715-15147212905866920065-balancer-l7leveler-kubr-yp-vla-67-BAL&text=куда+гриню+дели laughing
  4. _DD_ Звание
    _DD_
    +1
    Сегодня, 11:56
    Т.е. свою реальную историю топчут ногами, но когда дело доходит до работы "ртом", то остервенело берут за обще щеки

    Какая то нация супер рабов
  5. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +1
    Сегодня, 12:05
    Бабки выделены, распилены, все счастливы. Алиев конечно не Пушкин, его треба защищать, все таки великий украинец, сделавший много для Украины.
  6. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 12:08
    Вы не понимаете:теперь со спокойной душой перед спонсорами можно отчитаться,что их деньги отмыты..ой,..потрачены с пользой....вложены в безопасность союзников..
  7. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    0
    Сегодня, 12:11
    Лизнули так лизнули! Селюковская хитрость. Не удалось грузин стравить с Россией, надо пробовать азербайджанцев затянуть в воронку войны. Раз уж ситуация благоприятная.
  8. кот Краш Звание
    кот Краш
    0
    Сегодня, 12:36
    Закроют памятник скорлупой - целиться по нему уже будет невозможно. Придётся лупить по другим целям (пусть и менее ценным) - промышленность, энергетика, военные объекты и т. д.
  9. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 12:36
    Ну у них есть повод - по азербайджанскому посольству прилетело (см. Новости ниже)