В Киеве начали укреплять азербайджанские памятники
В Киеве и области начали закрывать защитными конструкциями азербайджанские памятники. Первым начали укреплять монумент Гейдару Алиеву возле посольства Азербайджана. Территорию вокруг уже частично огородили, рабочие поэтапно ставят металлические щиты и дополнительные конструкции.
По сути, памятник закрывается в «защитный кокон», который должен хотя бы частично уберечь монумент от внешнего воздействия. Любоваться монументом в таком виде не получится, но планируют повесить баннер, отражающий его контур.
Монтаж ведет представительство SOCAR – оно традиционно занимается проектами, связанными с азербайджанским культурным наследием на Украине. В компании говорят, что это только начало: в ближайшие дни под защиту поставят и другие памятники – часть в центре, часть в пригородах.
Украинские власти объясняют решение просто: угроза ударов беспилотников и ракет по столице выросла, а объекты, расположенные в зоне потенциального падения объектов, нужно заранее обезопасить.
Работы стремятся завершить быстро, пока позволяет погода и не наступили холода. В правительстве не исключают, что потом подобные конструкции появятся и вокруг памятников, посвященных деятелям других государств, если риск будет только нарастать.
