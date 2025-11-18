Два российских истребителя Су-57Э переданы иностранному заказчику
Два российских истребителя пятого поколения Су-57Э переданы иностранному заказчику. В настоящее время единственным известным заказчиком Су-57Э является Алжир, власти которого в феврале текущего года заключили контракт на поставки российских истребителей.
Истребитель Су-57Э эффектно дебютировал на полях выставки Dubai Airshow-2025, продемонстрировав высокоманевренный пилотаж с выходом на запредельные углы атаки, выполнением «кобры Пугачёва», «колокола», плоского штопора и ряда иных сложнейших элементов сверхманевренности. Ранее Су-57Э показывался на выставках в Китае и Индии.
Как отмечают международные обозреватели, демонстрация Су-57Э на авиасалоне в Дубае перекликается со знаковым показом советского перехватчика МиГ-31 в 1990 году, таким образом подчеркивая продолжение традиций экспорта российских высокотехнологичных вооружений.
При этом отмечается, что одной из ключевых особенностей новейшего российского истребителя является способность продолжительного полета со сверхзвуковой крейсерской скоростью 1,6 – 1,7М даже без задействования форсажного режима. С двигателями «Изделие-30» сверхзвуковая крейсерская скорость Су-57 может достичь 1,9 – 2М. Су-57 оснащен ракетами Х-58УШКЭ (антирадарными) и Р-74М2 (для ближнего боя), а также продвинутой авионикой, включая радар N036 «Белька» и ИИ.
С 2024 года российская программа Су-57 перешла в стадию полномасштабной эксплуатации: в строю уже сформирован первый полк, а самолеты этого типа активно используются в реальных боевых условиях в рамках вооруженного конфликта на Украине.
