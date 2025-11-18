Два российских истребителя Су-57Э переданы иностранному заказчику

Два российских истребителя Су-57Э переданы иностранному заказчику

Два российских истребителя пятого поколения Су-57Э переданы иностранному заказчику. В настоящее время единственным известным заказчиком Су-57Э является Алжир, власти которого в феврале текущего года заключили контракт на поставки российских истребителей.

Истребитель Су-57Э эффектно дебютировал на полях выставки Dubai Airshow-2025, продемонстрировав высокоманевренный пилотаж с выходом на запредельные углы атаки, выполнением «кобры Пугачёва», «колокола», плоского штопора и ряда иных сложнейших элементов сверхманевренности. Ранее Су-57Э показывался на выставках в Китае и Индии.

Как отмечают международные обозреватели, демонстрация Су-57Э на авиасалоне в Дубае перекликается со знаковым показом советского перехватчика МиГ-31 в 1990 году, таким образом подчеркивая продолжение традиций экспорта российских высокотехнологичных вооружений.

При этом отмечается, что одной из ключевых особенностей новейшего российского истребителя является способность продолжительного полета со сверхзвуковой крейсерской скоростью 1,6 – 1,7М даже без задействования форсажного режима. С двигателями «Изделие-30» сверхзвуковая крейсерская скорость Су-57 может достичь 1,9 – 2М. Су-57 оснащен ракетами Х-58УШКЭ (антирадарными) и Р-74М2 (для ближнего боя), а также продвинутой авионикой, включая радар N036 «Белька» и ИИ.

С 2024 года российская программа Су-57 перешла в стадию полномасштабной эксплуатации: в строю уже сформирован первый полк, а самолеты этого типа активно используются в реальных боевых условиях в рамках вооруженного конфликта на Украине.


  1. мусоргский Звание
    мусоргский
    +4
    Сегодня, 11:33
    Надо ли передовое вооружение передавать за рубеж? Мне это видится необоснованным, да ещё в период войны с Западом. Заработать на этом много не возможно, а вот попасть в руки США вполне реально!
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 11:36
      Цитата: мусоргский
      Надо ли передовое вооружение передавать за рубеж?

      Однозначно нет ! am
      1. Вояджер Звание
        Вояджер
        0
        Сегодня, 11:52
        В данном случае однозначно да. Это подстегнет масштабирование производства.
        1. Uncle Lee Звание
          Uncle Lee
          -2
          Сегодня, 11:58
          Цитата: Вояджер
          Это подстегнет масштабирование производства

          Чем ?
        2. Tooks Звание
          Tooks
          +2
          Сегодня, 12:05
          С одной стороны да. А с другой стороны... Просто так на завод 2-3 тысячи рабочих не придут. Где их взять? Производство Ил-76 никак разогнать не можем. Тут аналогичная ситуация.
    2. rytik32 Звание
      rytik32
      +3
      Сегодня, 11:42
      Продавать надо. Бюджет получит деньги, на которые сможет построить самолеты для России
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        0
        Сегодня, 11:56
        Цитата: rytik32
        Бюджет получит деньги

        Дурь несусветная ! А за рубли строить уже нельзя ? И кто нам что нить продаст, только на своем !
        1. Alex777 Звание
          Alex777
          +1
          Сегодня, 12:02
          Владимир! Вы уверены, что комплектующие для Су-57 все приобретаются в РФ и за рубли? Я так не думаю.
          И цена у Су-57 для нашей армии заметно меньше, чем у экспортной версии.
      2. Vitaly.17 Звание
        Vitaly.17
        0
        Сегодня, 12:05
        Цитата: rytik32
        Бюджет получит деньги

        Прибыль с продажи российского вооружения особенно с первого контракта на Су-57Э скорее всего будет чисто символической. После индийских танцев нужна реальная демонстрация российского флага на рынке вооружения. Проблема в том, что Алжир исторически тесно связан с Францией и если не ЦРУ, то французская разведка наверняка получат доступ к основных технологиям.
      3. Seal Звание
        Seal
        0
        Сегодня, 12:18
        Цитата: rytik32
        Бюджет получит деньги
        Знать бы еще, чем этот Алжир будет расплачиваться за наши самолеты. А то может быть, что, например, финиками сушеными. recourse
    3. Alex777 Звание
      Alex777
      +1
      Сегодня, 11:56
      Цитата: мусоргский
      Заработать на этом много не возможно, а вот попасть в руки США вполне реально!

      Достаточно много на этом зарабатываем. В том числе за счет удешевления себестоимости при более массовом производстве.
      С другой стороны, если мы не даем своим заказчикам современное оружие, то другие его им продадут с удовольствием.
      На Индию посмотрите. Яркий пример. Даже Ф-35 им Штаты предлагали. Не боялись, что в наши руки что-то попадет.
      Еще не забываем, что экспортные версии попроще наших.
      1. мусоргский Звание
        мусоргский
        -1
        Сегодня, 12:01
        Потому и предлагали Индии, что он уже не имеет тех ценностей сегодня. Два мало что изменят, а всем подряд не будут продавать.
    4. Per se. Звание
      Per se.
      -1
      Сегодня, 12:02
      Цитата: мусоргский
      да ещё в период войны с Западом
    5. Лимрак Звание
      Лимрак
      +1
      Сегодня, 12:06
      да. Я всегда так же думал..и..мало того...этот самолетик..после его тотального разбора и изучения..а потом сбора..отдадут укровермахту..как насмешка...что бы бился против России. А Алжир....кто это такое..или что это такое...местные туземцы которые ненавидят русских..посмотрите только на дружеские встречи и бои ММА....Алжир это продажные трусливые аборигены которых можно купить за плошку еды. Руководство страны я уверен делает большую ошибку...как в свое время оставила 300 лярдов в кармане запада.
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        +1
        Сегодня, 12:13
        Цитата: Лимрак
        Руководство страны я уверен делает большую ошибку.

        С-400 натовцам продали....Судьба его неизвестна...И СУ-57 у нас не так уж и много.
  2. Alex777 Звание
    Alex777
    0
    Сегодня, 11:33
    Событие практически историческое.
  3. VojvodaSERB Звание
    VojvodaSERB
    +9
    Сегодня, 11:34
    Да не коментаришем друге ствари зато што нисам стручан али авион је прелеп са фантастичним маневарским способностима које су и даље итекако потребне (Су-34 против Патриота је то доказао!). Волео бих да могу да га видим уживо некад. Живела Русија, живела Србија. Поздрав из Србије!
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 11:41
      VojvodaSERB
      Сегодня, 11:34
      Да не коментаришем друге ствари зато што нисам стручан али авион је прелеп са фантастичним маневарским способностима које су и даље итекако потребне (Су-34 против Патриота је то доказао!). Волео бих да могу да га видим уживо некад. Живела Русија, живела Србија. Поздрав из Србије!

      hi Верю, настанет время, когда все вместе порадуемся смерти НАТО не надо и над могилами с удовольствием пить сливовицу - ракию за дружбу между российским и сербским народами. drinks
  4. DirtyLiar Звание
    DirtyLiar
    +1
    Сегодня, 11:35
    А Су-57 реально свалить в неконтролируемость? Если он на месте в воздухе разворачивается и из любых углов атаки выходит? Я просто не в курсе - я не лётчик.
    1. Попуас Звание
      Попуас
      +1
      Сегодня, 11:38
      Ну если только электроника из строя выйдет ... hi
  5. Антоний Звание
    Антоний
    +1
    Сегодня, 11:46
    включая радар N036 «Белька»
    Белка вообще то.
    1. Crasher Звание
      Crasher
      0
      Сегодня, 12:00
      Тоже не сразу понял, что за радар. С третьего прочтения дошло lol
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 11:55
    Макрон возмущён что за Алжирские газ и нефть он расплачивается не " бусами" или возможными " Рафалями " ,а евро.А нечего выпендриваться .