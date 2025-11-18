Бывшие военные США предостерегли Трампа от развёртывания Нацгвардии в стране

Использование войск в политических целях размыло грань между военной службой и политическими заявлениями, подорвав боевой дух и общественное доверие к аполитичности военных.

По личному распоряжению президента США Дональда Трампа в несколько американских штатов и городов введены силы Национальной гвардии для борьбы с нелегальными мигрантами и разгулом преступности. В частности, в начале октября в Иллинойс «для защиты госведомств» была введена техасская Нацгвардия.В Вашингтоне, округ Колумбия, где президент имеет больше полномочий в отношении гвардии, чем в других штатах, войскам было приказано оставаться там как минимум до февраля следующего года. После отправки войск в столицу страны Трамп отправил войска в Чикаго и пригрозил отправить силы Нацгвардии в другие города, управляемые демократами, такие как Сан-Франциско и Нью-Йорк, где недавно победу на выборах мэра одержал представитель Демпартии Зохран Мамдани.Далеко не все, не только демократы и многие американцы, поддерживают столь кардинальные меры администрации Трампа. Так, президент США столкнулся с негативной реакцией судей и губернаторов из-за ввода войск на фоне эскалации предвыборной кампании в Портленде, штат Орегон.Ряд отставных офицеров армии США опубликовали в понедельник отчет о рисках политизации Вооруженных сил страны в условиях многомесячной эскалации отношений между городами США и администрацией Трампа на фоне развертывания Национальной гвардии. В докладе содержится предупреждение о том, что увеличение числа внутренних военных операций, таких как использование войск для обеспечения иммиграционного контроля, а также отстранение высокопоставленных военных и юрисконсультов, привело к тому, что Вооруженные силы стали служить партийным интересам.В докладе «Опасности политизации вооруженных сил США», выдержки из которого цитирует британская газета The Guardian, указано:Доклад подготовлен шестью бывшими министрами обороны США и отставными четырехзвездными адмиралами и генералами, в том числе экс-министром армии Луисом Кальдерой, бывшим министром Военно-воздушных сил Деборой Ли Джеймс, бывшим министром Военно-морских сил Шоном О’Кифом, отставным адмиралом ВМС Стивом Эбботом, отставным адмиралом береговой охраны Тэдом Алленом и отставным генералом армии Джорджем Кейси.Ранее член сенатского Комитета по Вооруженным силам Джек Рид призвал конгрессменов остановить попытки Трампа направить войска Национальной гвардии в города США без согласия местных властей, а также рассмотреть последствия таких действий в части доверия к Вооруженным силам. Он призвал принять закон, который обяжет администрацию президента публично отчитываться перед Конгрессом и уведомлять его о снятии с должности высокопоставленных генералов и адмиралов, а также принять меры, которые «установят четкие стандарты, требующие одобрения Конгресса для размещения Вооруженных сил внутри страны, за исключением случаев реальной чрезвычайной ситуации». Аналогичные рекомендации содержатся и в докладе отставных высокопоставленных военных армии США.