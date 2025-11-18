Зеленский наметил некие важные законодательные инициативы после совещания Ставки

Глава киевского режима Владимир Зеленский наметил воплотить в жизнь некие важные законодательные инициативы, которые пообещал озвучить в четверг после совещания Ставки. Также он запланировал на эту неделю встречи с членами украинского правительства, руководством Верховной рады и однопартийцами из фракции «Слуга народа».

Такое сообщение Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале.

Он записал:

Готовлю несколько необходимых законодательных инициатив и принципиальные быстрые решения, необходимые нашему государству.

Глава киевского режима не уточнил, в чем заключаются анонсированные им шаги. Но украинские СМИ утверждают, что Зеленский уже провел ряд встреч с представителями властных структур. Он готовится принять важные решения, чтобы попытаться успокоить общественность, взбудораженную коррупционным скандалом, связанным с энергетической сферой. При этом, по утверждению СМИ, многие из тех, с кем побеседовал Зеленский, советовали ему сместить с должности главу Офиса Андрея Ермака.

Ранее, по информации украинской прессы, ряд членов фракции «Слуга народа» потребовали увольнения Ермака. И если к их требованию Зеленский не прислушается, они выйдут из партии, лишив ее большинства в Верховной раде.

В своем посте глава киевского режима сообщил также, что сегодня находится с визитом в Испании. Он надеется, что «еще одна сильная страна будет больше помогать защищать жизнь и приближать окончание войны».
  1. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    0
    Сегодня, 12:30
    Испанию особенно волнует ситуация на украинском фронте, они же рядом. (сарказм)