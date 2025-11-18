Зеленский едет в Турцию для перезапуска мирных переговоров

2 470 23
Зеленский едет в Турцию для перезапуска мирных переговоров

Зеленский объявил, что запускает новый виток дипломатических попыток сдвинуть ситуацию вокруг боевых действий – пытается снова найти хоть какой-то путь к их завершению. Он подтвердил: уже завтра вылетает в Турцию. В Анкаре у него запланированы встречи, где Киев собирается показать партнерам обновленный пакет предложений – тот самый, который в Офисе президента называют «готовым к обсуждению».

Параллельно Украина пытается оживить вопрос обмена военнопленными. В Киеве уверяют, что над этим работают каждый день.

Кроме того, на этой неделе Зеленский собирается проговорить планы с правительством, руководством Рады и своей фракцией. Готовятся новые законопроекты – и, судя по риторике власти, принимать их придется быстро.

На фоне визита в Турцию в парламентских кулуарах обсуждают и совсем другие вещи. Нардеп Алексей Гончаренко (внесен в перечень экстремистов и террористов на территории РФ) выдвинул версию, что Зеленский может провести неформальную встречу с бизнесменом Тимуром Миндичем – тем самым, который уехал из Украины после громкого коррупционного скандала.

А тем временем представитель украинской делегации на переговорах с Россией Сергей Кислица заявил, что нынешний «технический» формат окончательно выдохся. По его словам, все упиралось в бесконечные ультиматумы, и продолжать такой диалог просто не имеет смысла. Он считает, что реальное продвижение возможно только на уровне лидеров, и этот вариант снова начинают рассматривать в Киеве.
23 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. BAI Звание
    BAI
    +2
    Сегодня, 12:09
    Он считает, что реальное продвижение возможно только на уровне лидеров, и этот вариант снова начинают рассматривать в Киеве.

    Мало ли, что там некий Кислый считает. Главное- что считают в руководстве РФ.
    1. Венд Звание
      Венд
      0
      Сегодня, 12:28
      Новый пакет надо показывать России, а не партнерам laughing laughing
  2. Hariton Laptev Звание
    Hariton Laptev
    +1
    Сегодня, 12:09
    А может лыжи мажет и линять готовиться? Один уже так поехал и что то назад не собирается.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 12:12
    ❝ Зеленский* объявил, что запускает новый виток дипломатических попыток сдвинуть ситуацию ❞ —

    — «Вьётся как уж на сковородке» © ...
    (Припекло)
  4. Nastia Makarova Звание
    Nastia Makarova
    +1
    Сегодня, 12:13
    это просто какой то позор, министр обороны дезертировал)))))))))))
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      -1
      Сегодня, 12:21
      это просто какой то позор, министр обороны дезертировал
      Должен был как подобает любому уважающему себя, не служившему министру обороны дождаться перевода?
      1. Pharmacist Звание
        Pharmacist
        +1
        Сегодня, 12:26
        Должен был лечь виском на дуло.
      2. Nastia Makarova Звание
        Nastia Makarova
        0
        Сегодня, 12:27
        так и должен сделать, подать рапорт об оставке
    2. Пауль Зиберт Звание
      Пауль Зиберт
      0
      Сегодня, 12:24
      Цитата: Nastia Makarova
      это просто какой то позор, министр обороны дезертировал)))))))))))

      Так он и поехал в Турцию Умерова шукати...
      Встретит его и скажет - Рустем, ты чего, морда крымскотатарская, без меня решил на лыжи встать? Ты ж ещё за должность со мной ещё не расплатился! Самый умный тут? Марш обратно на Банковскую! А я туточки почекаю, пока нэнька одержит перемогу...
      1. Nastia Makarova Звание
        Nastia Makarova
        +1
        Сегодня, 12:29
        а может и себе попросить место теплое найти
        1. Пауль Зиберт Звание
          Пауль Зиберт
          0
          Сегодня, 12:31
          Цитата: Nastia Makarova
          а может и себе попросить место теплое найти

          Ага.
          Евнухом в гареме султана Эрдогана...
          Не главным, конечно, но самым богатым - это точно!... lol
  5. lubesky Звание
    lubesky
    -1
    Сегодня, 12:13
    Либо этот вояж с Испании нужно затянуть, чтобы пока не возвращаться, либо зелепук должен на подлете к Турции исчезнуть с радаров… wassat
  6. Alex777 Звание
    Alex777
    +1
    Сегодня, 12:14
    Интересно, а с кем он там встречаться будет и что перезапускать?
    Ведь без российских представителей это будет пустая говорильня.
    Хотя вполне возможно, что после того как он свет гасил, во время
    интервью, никто уже в Куев ехать не хочет? Поэтому все в Турции?
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 12:17
    Гражданин Израиля имеет свободный въезд в Турцию ,я о Миндиче ?
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 12:18
    Пора на сцене в Турции появляться Роме ,чтобы у всех дно вынесло. bully
    1. Alex777 Звание
      Alex777
      0
      Сегодня, 12:28
      Инфа подошла с кем клоун встречаться будет.
      Зеленский утверждает, что отправится в Турцию 19 ноября для подготовки к активизации переговоров с Россией
      Спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф посетит Турцию 19 ноября и примет участие в переговорах с Зеленским, сообщает источник Reuters.
    2. Alex777 Звание
      Alex777
      0
      Сегодня, 12:31
      Цитата: tralflot1832
      Пора на сцене в Турции появляться Роме ,чтобы у всех дно вынесло.

      С Ромой тоже интересно.
      Он до сих пор в судах валандает тему выплаты за Челси.
      404-я этих, обещанных им миллиардов, так и не увидела.
      А может и не увидит. Никогда.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 12:38
        Александр ,Украина и Рома деньги за Челси не увидят ни когда .Английские денди сказали мы в первую очередь .Рома нам должен.
  9. Антоний Звание
    Антоний
    0
    Сегодня, 12:23
    А не пора ли от угроз, что следующие мирные предложения для Украины будут еще жестче, перейти к их реализации? Например провести референдумы в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской (да мы там кусочек в Черном море контролируем) областях? А ну, еще и в Черниговскую зайти пусть неглубоко, там тоже референдум. И их включить в состав страны. И снова заявить, что следующие условия будут еще жестче.
  10. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    0
    Сегодня, 12:26
    Умеров - хорошая фамилия, от слова умереть))) в США - надо думать, что пишет "чистуху" в ФБР - он же гражданн США)))
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      +1
      Сегодня, 12:30
      он то и ставленник сша))))))
  11. Перейра Звание
    Перейра
    0
    Сегодня, 12:27
    Как бы не сбежал. Бабло - то уже вывез, небось.
  12. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 12:30
    Зеленский едет в Турцию для перезапуска мирных переговоров

    А зачем нам переговоры? belay
    Цели и задачи СВО ещё не выполнены. request
    Приехать потусоваться, на рожи военных преступников посмотреть?
    Тем более, что опять никто решения переговоров выполнять не будет. Мы "минские" долго вспоминать вам будем.
    Так что продолжаем "обработку" окраины квадратно-гнездовым способом до искоренения куевской хунты и фашистского режима, предания суду Военного трибунала военных преступников и определения возмещения нам ущерба как в ходе военных действий, так и от незаконных экономических санкция, воровста наших денежных и материальных средств.
    За работу, товарищи! Победа всё равно будет нашей!!!