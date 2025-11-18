Зеленский едет в Турцию для перезапуска мирных переговоров

Зеленский объявил, что запускает новый виток дипломатических попыток сдвинуть ситуацию вокруг боевых действий – пытается снова найти хоть какой-то путь к их завершению. Он подтвердил: уже завтра вылетает в Турцию. В Анкаре у него запланированы встречи, где Киев собирается показать партнерам обновленный пакет предложений – тот самый, который в Офисе президента называют «готовым к обсуждению».Параллельно Украина пытается оживить вопрос обмена военнопленными. В Киеве уверяют, что над этим работают каждый день.Кроме того, на этой неделе Зеленский собирается проговорить планы с правительством, руководством Рады и своей фракцией. Готовятся новые законопроекты – и, судя по риторике власти, принимать их придется быстро.На фоне визита в Турцию в парламентских кулуарах обсуждают и совсем другие вещи. Нардеп Алексей Гончаренко (внесен в перечень экстремистов и террористов на территории РФ) выдвинул версию, что Зеленский может провести неформальную встречу с бизнесменом Тимуром Миндичем – тем самым, который уехал из Украины после громкого коррупционного скандала.А тем временем представитель украинской делегации на переговорах с Россией Сергей Кислица заявил, что нынешний «технический» формат окончательно выдохся. По его словам, все упиралось в бесконечные ультиматумы, и продолжать такой диалог просто не имеет смысла. Он считает, что реальное продвижение возможно только на уровне лидеров, и этот вариант снова начинают рассматривать в Киеве.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»