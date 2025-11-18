Российские штурмовые группы вышли к окраинам Тихого Днепропетровской области

Российские войска продолжают поджимать позиции ВСУ на юге Днепропетровской области, и линия фронта снова двигается. Штурмовые подразделения группировки «Восток» уже вышли к южной окраине Тихого – месту, которое еще недавно считалось чем-то вроде «нейтральной зоны».За последние часы российские подразделения заняли около 5 кв. км вокруг села. Для украинской стороны это новая проблема: держать оборону на подступах к Покровскому становится заметно тяжелее, а давление идет сразу по всей линии фронта.Накануне Минобороны России сообщило и о том, что село Гай перешло под контроль российских сил. Там снова работала группировка «Восток»: по версии ведомства, украинские подразделения вынудили отойти, а российские бойцы закрепились в населенном пункте.Теперь продвижение в районе Гая и выход к Тихому складывается в более удобный плацдарм для движения дальше – в сторону Покровского. Украинские телеграм-каналы пишут, что ВСУ срочно перебрасывают резервы, пытаясь хоть как-то стабилизировать участок, который за пару дней превратился из тихого сектора в точку постоянного напряжения. Тем временем, Южно-днепропетровское направление остается сейчас одним из самых активных.

