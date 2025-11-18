Показаны кадры ударов по телецентру в Днепропетровске

В сети показаны кадры ночных ударов БПЛА-камикадзе семейства «Герань» по зданию днепропетровского телецентра, в котором расположены офисы украинских медиакомпаний. В частности, удары затронули редакции «Суспильного» и «Украинского радио».

На опубликованных кадрах можно увидеть мощный взрыв после попадания одной из «Гераней» по немаловажному для киевского режима объекту. Кроме того, ряд украинских источников сообщают, что на Телевизионной улице в Днепропетровске под вывеской двух медиакомпаний также находился центр по подготовке операторов БПЛА.





Помимо здания телецентра в Днепропетровске были нанесены удары по железнодорожной инфраструктуре. Повреждены депо, ремонтный цех, мастерские. Прилёты также фиксировались по хранилищам топлива, электроподстанциям и ПВД ВСУ.

Ранее сообщалось, что с начала текущего года ВС РФ нанесли более 800 ударов по подвижному составу украинской железной дороги, тяговым подстанциям и мостам. Атаки на украинскую железнодорожную инфраструктуру в определенной степени лишают ВСУ возможности маневрировать своими стратегическими резервами. Если живую силу еще можно перебрасывать на автобусах и автомобилях, то тяжелые вооружения и бронетехнику без функционирующей железной дороги транспортировать весьма проблематично.

Для частичной компенсации потерь Киев обратился за помощью к западным «партнерам». Украинская компания «Укрзализныця» подписала с французской корпорацией Alstom контракт на поставку 55 новых электровозов.




  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +4
    Сегодня, 12:57
    Хорошо,надо было и вышку валить
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +4
      Сегодня, 13:05
      там в офисах медиакомпаний готовили операторов БПЛА , это уже достоверная информация , как только не изгаляются ,не удивлюсь, если в школах начнут в обычных классах такую подготовку .
      1. Пауль Зиберт Звание
        Пауль Зиберт
        +7
        Сегодня, 13:36
        А с самого начала СВО этого сделать нельзя было?
        Три с половиной года, даже дольше, пока мы воюем с xoxлами, идёт непрерывный поток антироссийской пропаганды, неистовой лжи, мобилизирующий xoxляцкое общество, ставящий под ружьё всё новых и новых свидомых!
        К примеру в 1999 году НАТОвцы раздолбили Белградский телецентр "Томагавком" в первый же день.
        Погибли журналисты, технические сотрудники, просто случайные люди...
        Сербия осталась без "рупора Милошевича".
        А мы стесняемся...
        Киевский телецентр до сих пор вещает.
        Не хотите убивать журналистов?
        Ударьте ночью, когда там человеческое присутствие минимально.
        Пара дежурных технических бригад.
        Надо заткнуть навсегда это бандеровское хайло!
        1. Константин Трафлялин Звание
          Константин Трафлялин
          -2
          Сегодня, 13:58
          В начале СВО надо было в певую очередь убить всю политеческую верхушку. Порошенко, Коломойского, Яроша и т.д. Зеленского можно было оставить, доя подписания капитуляции. Вместо этого отбомбились по аэродромам, отчитавшись что подавили авиацию и ПВО.
          1. th.kuzmichev Звание
            th.kuzmichev
            0
            Сегодня, 14:41
            Это да, только сначала всех мобилизовать на фронт. Особо тех, кто сегодня с дивана советы советует.
        2. ergh081 Звание
          ergh081
          0
          Сегодня, 14:13
          Про это точно знают только трио "Бархатные ручки" (Путин-Шойгу-Герасимов). А вот, если бы теракт 12.11.2025 в отношении Шойгу был исполнен, и личный друг бы погиб? Что Путин предпринял бы? Или продолжил бы миротворствовать?
    2. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      -2
      Сегодня, 13:09
      Сама башня особого смысла не несёт
      1. Сабуров_Александр53 Звание
        Сабуров_Александр53
        -5
        Сегодня, 13:22
        После единичного удара по телевышке в Киеве в самом начале СВО, уже хочется постебаться, что мы просто промазали по намеченной цели и случайно попали в этот гадюшник. Потому что помню, как после Киева, наши эксперты-политолухи наперегонки убеждали нас, как важно лишить противника средств пропаганды. А что вдруг случилось на четвертый год войны?
        1. th.kuzmichev Звание
          th.kuzmichev
          -1
          Сегодня, 14:34
          Да как вы не поймёте, это технический вопрос, высокие башни мало кому что вещают, эти радиотехнологии в прошлом. Сейчас всё по другому
      2. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +1
        Сегодня, 13:32
        Она несет идеологический смысл.
        1. th.kuzmichev Звание
          th.kuzmichev
          -4
          Сегодня, 13:38
          В наше время, контент до ушей идёт, в основном по оптическим кабелям и мобильному интернету. ТВ-вещание в метровом диапазоне с высоких опор почти не используется.
    3. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +3
      Сегодня, 13:20
      Пральна, нефиг слушать хрень в русскоязычном Днепропетровске на хуторском речекряке.... Говорит Москва привычнее! negative
    4. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      0
      Сегодня, 14:37
      Надо днём было когда эти геббельсовские нацисты там сидели.
  2. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +3
    Сегодня, 13:01
    Хорошо. Расколбасили один из цехов по производству ушной лапши.
  3. Лимон Звание
    Лимон
    +1
    Сегодня, 13:15
    контракт на поставку 55 новых электровозов

    а нужны ли будут 404 в скором времяни,электровозы?? надеюсь что .нет!
    1. Кармела Звание
      Кармела
      0
      Сегодня, 13:29
      Цитата: Лимон
      контракт на поставку 55 новых электровозов

      а нужны ли будут 404 в скором времяни,электровозы?? надеюсь что .нет!

      И для какой ширины колеи предназначены эти электровозы?
      1. Дедок Звание
        Дедок
        0
        Сегодня, 13:59
        И для какой ширины колеи предназначены эти электровозы?

        телегу можно поставить любую, сопряжение с телегой должно быть учтено, а оно выполнено по разному
      2. ваш вср 66-67 Звание
        ваш вср 66-67
        0
        Сегодня, 14:18
        Цитата: Кармела
        для какой ширины колеи предназначены эти электровозы

        Хранцузы еще в начале 60-х поставили СССР свои электровозы.
        Точно знаю, эксплуатировались в депо Кавказская. Там же, и в тоже время были и крупповские электровозы. Близость к Новочеркасску. Этим и объяснялись места эксплуатации.
      3. Peter1First Звание
        Peter1First
        -1
        Сегодня, 14:18
        Дело не только в ширине колеи, но и в наличии сети тяговых подстанций -если подстанции "зацветут геранями", электровозы просто не поедут...
      4. МЮД Звание
        МЮД
        0
        Сегодня, 14:23
        А в чем трудность сразу делать под нужную коллею, переделать может еще будет сложность, а так только дело времени.
    2. Joker62 Звание
      Joker62
      -1
      Сегодня, 13:32
      Цитата: Лимон
      контракт на поставку 55 новых электровозов

      а нужны ли будут 404 в скором времяни,электровозы?? надеюсь что .нет!

      У французких, правильно будет, европеские, колея узоское, чем у наших, в том числе и в 404.
      Спрашивается, будут ли французы заморачиваться с этими разностью размерами ж/д колеи???
      1. sanja.grw Звание
        sanja.grw
        +1
        Сегодня, 13:44
        Европейская колея да,уже нашей, у нас как и у евроукраинцев 1520 мм но это колея а на каком токе они будут ездить, у нас старые локомотивы ЧС(пассажирские) были но их чехи делали, а лягушатники нам локомотивы не поставляли
      2. МЮД Звание
        МЮД
        0
        Сегодня, 14:24
        А им какая разница главное, что бы бабло поступало вовремя.
  4. Егоза Звание
    Егоза
    +2
    Сегодня, 13:16
    Ай-Ай!! Как же они теперь речи "всемогущего" транслировать будут!! laughing
    1. Joker62 Звание
      Joker62
      0
      Сегодня, 13:33
      Цитата: Егоза
      Ай-Ай!! Как же они теперь речи "всемогущего" транслировать будут!! laughing

      Либо сарафанным радио (сплетни/слухи) либо по азбуке Морзе...
  5. old64 Звание
    old64
    +3
    Сегодня, 13:18
    Ещё бы по колл-центрам вдарили. А то "следователи" целые дни звонят и звонят...
  6. Тополь Звание
    Тополь
    +4
    Сегодня, 13:19
    Украинская компания «Укрзализныця» подписала с французской корпорацией Alstom контракт на поставку 55 новых электровозов.
    Надо было не электровозы заказывать, а паровозы.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 13:29
      Цитата: Тополь
      Надо было не электровозы заказывать, а паровозы.

      Не паровозы, а быков ! Да поболее, и тяга и мясо.
      1. Дед-дилетант Звание
        Дед-дилетант
        0
        Сегодня, 14:11
        Не паровозы, а быков ! Да поболее, и тяга и мясо.
        Полагаю, просто мясо. Без тяги. Зачем куда-то вести быков, и что-то тащить, когда шашлык и тут можно пожарить?! wassat
    2. Дед-дилетант Звание
      Дед-дилетант
      0
      Сегодня, 14:10
      Надо было не электровозы заказывать, а паровозы.
      Нельзя. Зеленую повестку никто в ЕС не отменял! Электровозы вообще не загрязняют атмосферу, особенно, когда стоят себе спокойно в депо...
  7. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 13:28
    Украинская компания «Укрзализныця» подписала с французской корпорацией Alstom контракт на поставку 55 новых электровозов.
    Удобные цели для "Герани".
  8. Hishnik Звание
    Hishnik
    +1
    Сегодня, 13:45
    по зданию днепропетровского телецентра

    Хорошо сожгли, пусть в рупор теперь орут с телецентра
  9. newtc7 Звание
    newtc7
    0
    Сегодня, 14:06
    Вот телемарафон бы жахнули у них сразу провал по пропаганде пойдет
  10. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    -1
    Сегодня, 14:08
    Украинская компания «Укрзализныця» подписала с французской корпорацией Alstom контракт на поставку 55 новых электровозов.
    Вопрос знатокам. Если по всей Украине горят подстанции, проводятся веерные отключения электроэнергии, то что необходимо закупить железнодорожникам? Правильный ответ - электровозы!
    Я просто тихо валяюсь под столом... Не, там начали раскручивать, правда аккуратно, коррупционные дела. И тут... Зачем им тепловозы? Они загрязняют атмосферу! Купим электровозы, штук 50! Нет электричества? Не важно! Экологически чисто, главное! Не смогут двигаться? Ну и что? Зато - новое, красивое, стоит в депо... wassat laughing
    Не, у меня скоро сил не будет ржать... laughing
  11. Правдодел Звание
    Правдодел
    -1
    Сегодня, 14:18
    Показаны кадры ударов по телецентру в Днепропетровске

    Отличный удар.. Давно надо было гасить этот бандеровский гадюшник по оболваниванию народа Украины!