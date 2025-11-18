Песков: Москва ничего не знает о плане Зеленского о перезапуске переговоров

Песков: Москва ничего не знает о плане Зеленского о перезапуске переговоров

В Кремле говорят, что у них нет ни одного официального подтверждения о намерении Владимира Зеленского перезапустить переговоры. Киев делает заявления о новом дипломатическом треке, но в Москву, по словам Дмитрия Пескова, не пришло ни письма, ни звонка, ни даже намека.

Песков предположил, что Зеленский, возможно, говорил о завтрашних встречах в Стамбуле – там у него запланирован разговор с турецкими представителями, а к переговорам должен подключиться американский спецпредставитель Стив Уиткофф.



Он добавил, что Путин готов поговорить, если участники встречи – будь то Турция или Уиткофф – решат донести в Москву какие-то предложения или детали.

Тем временем Киев снова пытается раскрутить дипломатическую повестку. Зеленский заявил, что Украина подготовила пакет предложений и хочет обсудить его в Турции. В списке тем и попытка оживить диалог по обмену пленными, который уже долго стоит на месте.

Стоит вспомнить, что в начале года Россия и Украина уже встречались в Турции – было три раунда переговоров. На последней встрече, 23 июля, украинская сторона предложила провести личный саммит Путина и Зеленского до конца августа. Тогда Москва ответила, что такие разговоры готовятся долго и очень тщательно. После этого контакты просто зависли в воздухе и больше не возобновлялись.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 13:46
    Одно из предложений Зеленского - переговоры ведут я и Путин и ни какого Мединского.Есть другие варианты ? Короче опять ультиматум.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 13:52
      Цитата: tralflot1832
      Одно из предложений Зеленского - переговоры ведут я и Путин и ни какого Мединского.

      Ну что умное может сказать клоун при беседе тет-а-тет. Любую методичку для него пишут в Британии и все методички, что и при первых переговорах и последующих, написаны "под копирку".
    2. владимир 290 Звание
      владимир 290
      0
      Сегодня, 14:00
      А кого ему еще отправлять, умеров уехал "перезапускать" переговоры и свалил, а может и этот хочет слинять под видом "перезапуска".
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 13:56
    ❝ Москва ничего не знает о плане Зеленского* о перезапуске переговоров ❞ —

    — Он, видимо, пока сам на сам «поперезапускает» ...
  3. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    0
    Сегодня, 13:59
    Мое скромное мнение - он, клоун, может попробовать пойти по пути этого... Ну, Умер который... Умерова. Истинного украинца, не знающего никаких других языков, кроме ихней мовы. Турция, а потом - опаньки, в США...
  4. Лимон Звание
    Лимон
    0
    Сегодня, 14:01
    Нам то какое дело до наркоманских хотелок после употпебления дури?!)))
  5. ximkim Звание
    ximkim
    -1
    Сегодня, 14:25
    Переговоры..
    А они (Переговоры) возможны ?
    Пока нет.
    Песков предположил, что Зеленский, возможно, говорил о завтрашних встречах в Стамбуле – там у него запланирован разговор с турецкими представителями, а к переговорам должен подключиться американский спецпредставитель Стив Уиткофф.

    Он добавил, что Путин готов поговорить, если участники встречи – будь то Турция или Уиткофф – решат донести в Москву какие-то предложения или детали.

    Много посредников.
    Посредники на стороне Украины , а это устраивает как Россию, так и Украину.
  6. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    -1
    Сегодня, 14:31
    Он добавил, что Путин готов поговорить, если участники встречи – будь то Турция или Уиткофф – решат донести в Москву какие-то предложения или детали.

    К чему эти обнадёживающие заявления? Сказали раз, что только на условиях России? Вот и держите эту линию:
    Гни свою линию
    Гни свою линию
    Гни свою линию
    Горят огни
    Сверкают звезды
    Все так сложно
    Все так просто
    Мы ушли в открытый Космос
    В этом мире больше нечего ловить

    Все так сложно
    Все так просто
    А Зеленский просто монстр
    Нам с ним больше нечего ловить
    feel