Ударов авиабомбами ФАБ-3000 по ВСУ в Мирнограде становится всё больше
Трехтонный боеприпас, сброшенный авиацией ВКС России. уничтожил на Донбассе несколько десятков украинских военных. В сети появились кадры удара планирующей авиабомбы ФАБ-3000 по боевикам ВСУ в Димитрове (киевские власти переименовывали его в Мирноград).
Об этом сообщил Telegram-канал «Изнанка», ссылаясь на источники и выложив соответствующее видео.
В общей сложности в пятиэтажной «хрущевке» находилось как минимум 37 человек. Именно столько насчитали наши бойцы, когда наблюдали, как они в тот же день прибывали в дом. Кто-то из украинских военных мог находиться внутри и раньше.
Авторы канала отмечают:
Российские военные рассказали, что прибывшие украинские боевики доставляли в здание какие-то ящики. Внутри находились и операторы вражеских дронов.
После с попадания бомбы в многоэтажку была заметна яркая вспышка, а на месте взрыва образовалось пылевое облако. Когда оно рассеялось, наши бойцы увидели выбирающихся из-под развалин четырех украинских военных. Участь остальных военнослужащих ВСУ, находившихся в здании, пока неизвестна.
Авиация ВКС России наращивает количество ударов мощными и разрушительными боеприпасами ФАБ-1500 и ФАБ-3000 по остаткам украинского гарнизона Димитрова. Даже чаще применяются трехтонные бомбы.
Дело в том, что военнослужащие ВСУ стараются укрываться в пятиэтажных «хрущевках», предпочитая их более современным девятиэтажным зданиям. А дома «хрущевской» постройки настолько прочные, что разрушить их, чтобы добраться до засевших там боевиков, можно только с помощью ФАБ-3000.
