Ударов авиабомбами ФАБ-3000 по ВСУ в Мирнограде становится всё больше

Ударов авиабомбами ФАБ-3000 по ВСУ в Мирнограде становится всё больше

Трехтонный боеприпас, сброшенный авиацией ВКС России. уничтожил на Донбассе несколько десятков украинских военных. В сети появились кадры удара планирующей авиабомбы ФАБ-3000 по боевикам ВСУ в Димитрове (киевские власти переименовывали его в Мирноград).

Об этом сообщил Telegram-канал «Изнанка», ссылаясь на источники и выложив соответствующее видео.



В общей сложности в пятиэтажной «хрущевке» находилось как минимум 37 человек. Именно столько насчитали наши бойцы, когда наблюдали, как они в тот же день прибывали в дом. Кто-то из украинских военных мог находиться внутри и раньше.

Авторы канала отмечают:

В течение дня в дом стекались бойцы ВСУ со всех сторон.

Российские военные рассказали, что прибывшие украинские боевики доставляли в здание какие-то ящики. Внутри находились и операторы вражеских дронов.

После с попадания бомбы в многоэтажку была заметна яркая вспышка, а на месте взрыва образовалось пылевое облако. Когда оно рассеялось, наши бойцы увидели выбирающихся из-под развалин четырех украинских военных. Участь остальных военнослужащих ВСУ, находившихся в здании, пока неизвестна.

Авиация ВКС России наращивает количество ударов мощными и разрушительными боеприпасами ФАБ-1500 и ФАБ-3000 по остаткам украинского гарнизона Димитрова. Даже чаще применяются трехтонные бомбы.

Дело в том, что военнослужащие ВСУ стараются укрываться в пятиэтажных «хрущевках», предпочитая их более современным девятиэтажным зданиям. А дома «хрущевской» постройки настолько прочные, что разрушить их, чтобы добраться до засевших там боевиков, можно только с помощью ФАБ-3000.

  1. vasyliy1 Звание
    vasyliy1
    +3
    Сегодня, 13:56
    Точное попадание! Всушники улетели на встречу к Бандере!
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +1
      Сегодня, 14:09
      Участь остальных военнослужащих ВСУ,

      образовалось пылевое облако

      Вот и вся участь! В пыль! good
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +1
        Сегодня, 14:18
        Российские военные рассказали, что прибывшие украинские боевики доставляли в здание какие-то ящики. Внутри находились и операторы вражеских дронов.

        Много потом будет сюрпризов рабочим при демонтаже разрушенных построек, и не все приятные.
  2. Maluck Звание
    Maluck
    0
    Сегодня, 13:56
    Приходилось слышать с дистанции километр как ухает гаубичный снаряд, не для слабонервных. А тут 3 тн и прямо в десяточку.
    1. Ростислав Прокопенко Звание
      Ростислав Прокопенко
      +1
      Сегодня, 14:12
      С ребенком были на старте грузовика к МКС с Байконура. Смотровая зона в 6 км.
      Звук просто..... laughing
  3. Дедок Звание
    Дедок
    0
    Сегодня, 13:57
    А дома «хрущевской» постройки настолько прочные, что разрушить их, чтобы добраться до засевших там боевиков, можно только с помощью ФАБ-3000.

    хоть мы и называем их "хрущевками", но это дома советской постройки...
    1. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      0
      Сегодня, 14:08
      Цитата: Дедок
      это дома советской постройки

      А уж как в советское время жильё строили... обнять и плакать.
    2. Пауль Зиберт Звание
      Пауль Зиберт
      +1
      Сегодня, 14:13
      Цитата: Дедок
      хоть мы и называем их "хрущевками", но это дома советской постройки...

      А что Хрущёв был первым секретарём ЦК до советской эпохи?
      При царе?
      Или после - при Ельцине?
      Что с Вами, батенька?
      1. Дедок Звание
        Дедок
        +1
        Сегодня, 14:26
        А что Хрущёв был первым секретарём ЦК до советской эпохи?

        а после него уже потребовалось называть Генеральный секретарь...
        но вопрос не в этом: а почему нет "брежневских"? хотя длину плиты перекрытия для гражданского строительства увеличили 6,30м и таким образом при том же проекте площадь квартир увеличилась на 10-15% ??
        но были еще и "сталинки" с высокими потолками...
        а в целом - все это советской постройки!
        1. обыватель Звание
          обыватель
          0
          Сегодня, 14:39
          Цитата: Дедок
          а почему нет "брежневских"?

          Почему нет? Есть "брежневки". И много.
          P.S. У хрущевок крыши скатные, а здесь плоская с мягкой кровлей. Больше на брежневку похоже. Или вообще улучшенной планировки.
          1. Дедок Звание
            Дедок
            0
            Сегодня, 14:42
            Почему нет? Есть "брежневки". И много.

            я говорю не о годах постройки, а о имени нарицательном в строительстве...
    3. Hagen Звание
      Hagen
      0
      Сегодня, 14:43
      Цитата: Дедок
      хоть мы и называем их "хрущевками", но это дома советской постройки...

      Вы лично жили в этом доме советской постройки? Я жил 17 лет, семьей в 5 человек... Так себе удовольствие, по всем параметрам....
  4. NICK111 Звание
    NICK111
    +1
    Сегодня, 14:03
    Значит на такую цель недостаточно одного фугаса, если выбрались уцелевшие ВСУшники. Выбрались всяко не с кастетами и палками. Дроны должны довершить шлифовку.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 14:04
    Пару метров недолёт, недоработка по КВО . laughing
  6. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    0
    Сегодня, 14:05
    укрываться в пятиэтажных «хрущевках», предпочитая их более современным девятиэтажным зданиям. А дома «хрущевской» постройки настолько прочные

    Что за ерунда? С чего бы им иметь какую-то особенную прочность?
    Разница может быть в том, что многие хрущёвки из кирпича сложены, а многоэтажные дома – это панельное строительство. Но там не в прочности дело, а скорее, в более удобных для военных эксплуатационных свойствах.
    1. Netl Звание
      Netl
      +1
      Сегодня, 14:29
      Цитата: nik-mazur
      панельное строительство. Но там не в прочности дело

      Именно в прочности. У панельки, если арматурные стыки проржавели со временем или изначально были плохо проварены, целые подъезды просто складываются, как карточные домики, даже не от ФАБа, а от взрыва газового баллона.

      А у кирпичной хрущебы, хоть силикатный кирпич и не очень качественный, но обеспечивает гораздо большую устойчивость. Поэтому если нужно нанести максимальный ущерб сразу, то нужен более крупный ФАБ. Хоть и те и другие дома советской постройки, но разный способы дают разную устойчивость. request
  7. Лимон Звание
    Лимон
    +1
    Сегодня, 14:05
    Четверо выживших хряков-это были откормленые тараканы,которые всё равно не жильцы.)))
  8. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +2
    Сегодня, 14:07
    И что же складывать в мешок?
    Нема ни глаз и ни кишок!
    А подальше отойдёшь
    Может быть кишки найдёшь
  9. михаилл Звание
    михаилл
    +1
    Сегодня, 14:08
    Кстати очень зря эти дома называют "хрущевками". В конце сороковых началась эта государственная программа быстровозводимого стандартизированного жилья для людей. Еще при Сталине.
    Кстати и о колхозниках не забывали. Хилой дом колхозника типовой 1944 год.
  10. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    0
    Сегодня, 14:12
    Всплывай верх брюхом рыбка и болша и малая!
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 14:19
      После такой рыбалки ,впору рыбу собирать в ста метрах от берега .
  11. Роман Ефремов Звание
    Роман Ефремов
    -2
    Сегодня, 14:14
    Это все замечательно конечно, но не остались ли в городе мирные жители? И куда они вернутся и где будут жить, когда мы освободим его развалины?
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      0
      Сегодня, 14:27
      по любому остались но очень мало, а вернутся лишь несколько процентов от общего числа
  12. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    0
    Сегодня, 14:16
    Жаль, что четверо все-таки уцелели... Обидно. Но уверен, что они свое получат чуть позже. Не уйдут.
  13. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 14:31
    Те, что выбрались, думаю на самом деле сильно контужены, уж точно больше не бойцы, а может и не жильцы.
  14. lukash66 Звание
    lukash66
    0
    Сегодня, 14:37
    Вообще то хрущевками называют панельные пятиэтажки. Чем они прочнее панельных девятиэтажек?
  15. вертухай 2003 Звание
    вертухай 2003
    -1
    Сегодня, 14:38
    Догоним и перегоним Израиль, превратить Мирноград в Газу...