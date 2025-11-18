МО Польши в диверсии на железной дороге ожидаемо обвинил Россию

МО Польши в диверсии на железной дороге ожидаемо обвинил Россию

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш снова обвинил Россию в подрыве железной дороги Варшава-Люблин – хотя следствие пока не задержало ни одного человека и даже не назвало возможных исполнителей. Его заявление прозвучало на фоне расследования серии взрывов, произошедших с 15 по 17 ноября.

Польские спецслужбы действительно нашли возле поврежденного участка еще одно самодельное устройство и оборудование для видеозаписи. Журналисты пишут, что удалось установить владельцев двух SIM-карт, с которых был произведен дистанционный подрыв. Но кто эти люди, чьи интересы они представляют и есть ли за ними хоть какая-то государственная структура – пока никто официально не подтверждает.



Несмотря на эту неопределенность, Варшава снова выбрала курс «обвинить сразу». Косиняк-Камыш заявил, что все следы ведут на восток и назвал произошедшее частью гибридной войны России против НАТО и Европы. Прокуратура в этот момент еще даже не закончила первые анализы.

При этом юридические формулировки польских следователей куда аккуратнее. В материалах говорится о диверсии террористического характера, совершенной по поручению иностранной разведки, но страна не названа. Единственный факт, который никем не оспаривается: удар пришелся по важной ветке, по которой Польша доставляет Украине военную помощь.

Получается, что обвинение Москвы прозвучало раньше любых доказательств – как политическое заявление, а не вывод следствия. И на фоне напряженности внутри самой Польши, спорных решений правительства и постоянных конфликтов из-за украинского транзита такая поспешность выглядит еще более показательной.
    Правдодел
    МО Польши в диверсии на железной дороге ожидаемо обвинил Россию

    Так это сразу было понятно. Петров и Боширов поработали, рельсы на металлолом сдали...
      Татьяна
      Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш снова обвинил Россию в подрыве железной дороги Варшава-Люблин – хотя следствие пока не задержало ни одного человека и даже не назвало возможных исполнителей

      МО Польши до того рвётся на войну Польши с Россией, что по сути сами поляки в согласии с Будановым устраивают у себя в Польше антироссийские провокации как повод для объявления Польшей войны с Россией.
        carpenter
        Цитата: Татьяна
        провокации как повод для объявления Польши войны с Россией.

        А что по этому поводу думает "Орешник" ?
          Татьяна
          Цитата: carpenter
          А что по этому поводу думает "Орешник" ?

          "Орешник" ждёт , когда вся украинская хивря из офиса нелегитимного диктатора Украмны Зеленского сбежит из Украины!

          Хивря, значение: Смешное существо, слабое физически, но весьма активное и по характеру весёлое, забавное, шкодливое в поведении.
        Zoldat_A
        Цитата: Татьяна
        МО Польши до того рвётся на войну Польши с Россией, что по сути сами поляки в согласии с Будановым устраивают у себя в Польше антироссийские провокации как повод для объявления Польшей войны с Россией.

        Только на новый Гляйвиц у поляков Пшена в гововах слишком много вместо мозгов.

        И ещё.
        Только что поляки по телевизору сказали, что
        Если будет доказано, что за этими актами саботажа стоит Москва - последует самая жёсткая реакция
        А если не будет доказано - извиняться будете?

        Да хоть бы и наши отработали. Они по уши в войне на Украине, а тут, чисто по-украински, начали орать: "А нас-то за шо?!??!"

        И второй раз ещё.
        Если бы ТОЧНО наши - так сейчас там не журналисты кругами с микрофонами ходили бы, а вся польская МЧС работала. Знаю точно, самого немного родная Советская Армия учила в своё время.
      Аркадий007
      А что Россия не имеет право как-то ответить, на наличие польских наёмников при нападении на Курск?
      Что думает по этому поводу товарисч Косяк-Камыш?
      Теренин
      Цитата: Правдодел
      МО Польши в диверсии на железной дороге ожидаемо обвинил Россию

      Так это сразу было понятно. Петров и Боширов поработали, рельсы на металлолом сдали...

      Все шаблонно. Скучно девочки. Дальше жди "кремлевской" провокации в Бельгии, пАтАмуШТА Бельгия отказались присоединиться к большинству европейских стран, выступающих за использование замороженных российских активов в интересах Украины.
    RuAbel
    Да, Владислав, это мы. Думали, вас не коснётся?
    Дед-дилетант
    Журналисты пишут, что удалось установить владельцев двух SIM-карт, с которых был произведен дистанционный подрыв. Но кто эти люди, чьи интересы они представляют и есть ли за ними хоть какая-то государственная структура – пока никто официально не подтверждает.
    Не, и что сейчас Петров с Бошировым должны делать-то?! Обидно же людям: такое дело провернули, а их даже в прессе не назвали поименно!.. Чертова польская пресса, лишь бы принизить очередной подвиг наших героев! Хоть так напакостить решили - не называть Петрова и Боширова!.. Обидно, в натуре, за парней!.. wassat
      Pharmacist
      "Чуть что, сразу Косой!
    Охотовед 2
    Интересно, кто провёл диверсии у поляков?
    На мой взгляд провокация лохлов. Наши партизаны отправили бы военный эшелон под откос, так на основании генетической памяти laughing
      carpenter
      Цитата: Охотовед 2
      Интересно, кто провёл диверсии у поляков?
      На мой взгляд провокация лохлов.

      Тут и думать не надо, ищи кому выгодно.. Только хозлам.
        Alex777
        Цитата: carpenter
        Тут и думать не надо, ищи кому выгодно.. Только хозлам.

        Криворуким причем. Надо их научить поезда под откос правильно пускать. bully
      Монтесума
      Цитата: Охотовед 2
      Интересно, кто провёл диверсии у поляков?

      Как всегда, надо следовать аксиоме - "ищи, кому выгодно". А выгодно в первую очередь укронацистам и польской политической верхушке для создания очередной кампании в западных СМИ, на смену поднадоевшей теме о "русских беспилотниках". Кстати, а куда они все дружно подевались? smile Накал русофобии просто необходимо поддерживать в постоянном режиме.
      Дед-дилетант
      Наши партизаны отправили бы военный эшелон под откос, так на основании генетической памяти
      ... и заодно, на основании той-же памяти, и с помощью какой-то матери, освободили бы Польшу в очередной раз! Так что это точно не наши были! laughing drinks
    ROSS 42
    МО Польши в диверсии на железной дороге ожидаемо обвинил Россию

    После всех манипуляций с памятниками советским воинам, после показательных выступлений в ПАСЕ и ООН, после спонсорства укронацистов, после девятнадцати чемоданов санкций - НАС РАТЬ!!! что вы там думаете, щенки гиены!!!
    tralflot1832
    Синяк из камыша обвинил Россию в диверсии и что дальше ?Какую красную линию поляки переступят? Войска введут на Украину или в Калининградская область ?
      Товарищ Берия
      Вонять будут.

      А мы и без поляков нормально обнуляем жд xoxла вместе с содержимым.

      В ночь с 17 на 18 ноября на железнодорожной станции в н.п. Красноград в Харьковской области ударом оперативно-тактических ракет "Искандер" был поражен железнодорожный состав перевозящий танки «Абрамс». Под удар попали 10 платформ, а также вагон с личным составом ВСУ.
        kig
        Цитата: Товарищ Берия
        Под удар попали 10 платформ

        Если это так, то почему наше МО это скрывает? Это ж большой успех.
      tralflot1832
      Кстати ,в Словакии кто то выставляет перед поездами на ж/д пути мебель ,велосипеды .Это тоже мы ?
    Федор 5755
    Кто бы сомневался) с самолетом Качиньского ляхи тоже обвиняли РФ и не один год, а по итогу жидко обделались. А вот у России гораздо более веские основания для обвинений польши в соучастии в убийстве мирных жителей и финансировании террористических актов на нашей территории
    th.kuzmichev
    А хотелось бы, чтоб это были мы.
    Владимир Владимирович Воронцов
    ❝ Косиняк-Камыш заявил, что все следы ведут на восток ❞ —

    — Дело раскрыто! ...
    1944-1989
    Как же они боятся Польской Народной Республики, этих 460 свиней в здании, напоминающем цирковой шатер, ведь спустя 35 лет после падения Польской Народной Республики они все еще проклинают ее, пугают и винят во всем зле.
    Tooks
    Без предъявления бутылки "Жигулёвского" и будёновки "низачот".
    Tagan
    Косиняк-Камыш заявил, что все следы ведут на восток и назвал произошедшее частью гибридной войны России против НАТО и Европы.

    Да хоть бы и так. Имеем полное право на ответные действия. Тем более, в отношении ляхов.
    HAM
    А почему бы не напомнить пшекам что они давно ведут с нами "гибридную" войну и выдать им несколько тушек их наёмников.....а то ишь раздухарились...
    MIV040923
    Да мы сильны сейчас как никогда! Трепещите поляки! Главное - внушить себе, что это - рука Москвы и верить в это! Не важно, что ты - "дятел" (не в обиду птице сказано), и уже давно!