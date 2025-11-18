Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш снова обвинил Россию в подрыве железной дороги Варшава-Люблин – хотя следствие пока не задержало ни одного человека и даже не назвало возможных исполнителей. Его заявление прозвучало на фоне расследования серии взрывов, произошедших с 15 по 17 ноября.Польские спецслужбы действительно нашли возле поврежденного участка еще одно самодельное устройство и оборудование для видеозаписи. Журналисты пишут, что удалось установить владельцев двух SIM-карт, с которых был произведен дистанционный подрыв. Но кто эти люди, чьи интересы они представляют и есть ли за ними хоть какая-то государственная структура – пока никто официально не подтверждает.Несмотря на эту неопределенность, Варшава снова выбрала курс «обвинить сразу». Косиняк-Камыш заявил, что все следы ведут на восток и назвал произошедшее частью гибридной войны России против НАТО и Европы. Прокуратура в этот момент еще даже не закончила первые анализы.При этом юридические формулировки польских следователей куда аккуратнее. В материалах говорится о диверсии террористического характера, совершенной по поручению иностранной разведки, но страна не названа. Единственный факт, который никем не оспаривается: удар пришелся по важной ветке, по которой Польша доставляет Украине военную помощь.Получается, что обвинение Москвы прозвучало раньше любых доказательств – как политическое заявление, а не вывод следствия. И на фоне напряженности внутри самой Польши, спорных решений правительства и постоянных конфликтов из-за украинского транзита такая поспешность выглядит еще более показательной.

