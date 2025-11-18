Продвижение в Днепропетровской области: ВС РФ освободили село Нечаевка

Продвижение в Днепропетровской области: ВС РФ освободили село Нечаевка

Бойцы «восточной» группировки армии России освободили село Нечаевка, расположенное на стыке Днепропетровской и Запорожской областей. Кроме того, подразделения ВС РФ зачистили территорию к северу от населенного пункта Сладкое.

Нечаевка расположена в 2,5 километрах к юго-западу от ранее освобожденной Даниловки и в непосредственной близости к трассе, по которой осуществлялось снабжение гарнизона ВСУ в Гуляйполе. Группировка «Восток» продолжает расширять зону контроля на данном участке фронта, формируя плацдарм для наступления с юга на райцентр – село Петровское. Петровское, в свою очередь, находится на важном перекрестке, потеря которого существенно усложнит логистику противника на всем востоке Днепропетровской области.




Между тем, после освобождения Малой Токмачки все четче вырисовываются перспективы предстоящего сражения за Орехов. Для Киева этот город стратегически важен, поскольку его потеря фактически откроет для ВС РФ прямую дорогу на оккупированное Украиной Запорожье.

Логистика ВСУ на этом отрезке ЛБС построена по принципу «малых баз» и опирается на целую цепочку населенных пунктов, располагающихся на расстоянии 5–15 километров друг от друга. Учитывая, что оборона ВСУ в Орехове построена по тому же принципу, что и в Покровске (Красноармейске), вероятнее всего, операция по освобождению этого города будет в некоторой степени повторять сценарий боев за Покровско-Мирноградскую агломерацию. После того как наши войска освободят Гуляйполе, ореховская группировка противника окажется в огневом мешке и отход ВСУ из города станет весьма проблематичным.
  Sky Strike fighter
    Sky Strike fighter
    +1
    Сегодня, 14:38
    Падение Нечаевки ставит под угрозу всю линию обороны ВСУ.

    Нечаевка — стало первым селом на реке Ганчур, которое наша армия взяла под контроль.Почему Нечаевка так важна. На самом деле линия обороны по высотам правого берега Ганчура именно здесь поворачивает своей главной частью (противотанковым рвом) на восток. По сути, уже взяв под контроль Даниловку мы его здесь преодолели. И сейчас идя по северному его «фасу» можем через Заречное выйти к Терноватому. Да оно прикрыто еще несколькими укрепрайонами, но рва уже нет. А падение Терноватого, … для ВСУ это станет еще одной большой катастрофой на данном участке. И до него нам после взятия под контроль Нечаевки осталось немногим более 3 км.


    https://t.me/yurasumy/25603
  МЮД
    МЮД
    0
    Сегодня, 14:40
    А если не заморачиваться с Орехово и Гуляйполем, а идти к Запорожью по днепропетровщине одновременно поддавливая на них с севера где нет укреплений.
    Sky Strike fighter
      Sky Strike fighter
      -1
      Сегодня, 14:44
      Заморочиться прийдётся,иначе до Запорожья не дойти.Вот на карте линия обороны, которую ещё предстоит взломать.Тем более что близко подошли к Орехову,большая часть гарнизона которого переброшена тушить пожары на другие участки фронта,Гуляйполе вот вот окажется в полуокружении,ну и большая часть Степногорска уже взята,так что перспектива на Запорожском фронте несомненно есть.
    Дед-дилетант
      Дед-дилетант
      0
      Сегодня, 14:45
      А если не заморачиваться с Орехово и Гуляйполем, а идти к Запорожью по днепропетровщине одновременно поддавливая на них с севера где нет укреплений.
      Нельзя оставлять у себя в тылу этакие "фестунги". Чем дольше их не зачищать, тем больше они смогут напакостить перед ликвидацией.
  Теренин
    Теренин
    0
    Сегодня, 14:42
    армии России освободили село Нечаевка, расположенное на стыке Днепропетровской и Запорожской областей.

    Хорошо слышать названия новых населенных пунктов уже в Днепропетровской и Запорожской областях.