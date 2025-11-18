Продвижение в Днепропетровской области: ВС РФ освободили село Нечаевка

Бойцы «восточной» группировки армии России освободили село Нечаевка, расположенное на стыке Днепропетровской и Запорожской областей. Кроме того, подразделения ВС РФ зачистили территорию к северу от населенного пункта Сладкое.Нечаевка расположена в 2,5 километрах к юго-западу от ранее освобожденной Даниловки и в непосредственной близости к трассе, по которой осуществлялось снабжение гарнизона ВСУ в Гуляйполе. Группировка «Восток» продолжает расширять зону контроля на данном участке фронта, формируя плацдарм для наступления с юга на райцентр – село Петровское. Петровское, в свою очередь, находится на важном перекрестке, потеря которого существенно усложнит логистику противника на всем востоке Днепропетровской области.Между тем, после освобождения Малой Токмачки все четче вырисовываются перспективы предстоящего сражения за Орехов. Для Киева этот город стратегически важен, поскольку его потеря фактически откроет для ВС РФ прямую дорогу на оккупированное Украиной Запорожье.Логистика ВСУ на этом отрезке ЛБС построена по принципу «малых баз» и опирается на целую цепочку населенных пунктов, располагающихся на расстоянии 5–15 километров друг от друга. Учитывая, что оборона ВСУ в Орехове построена по тому же принципу, что и в Покровске (Красноармейске), вероятнее всего, операция по освобождению этого города будет в некоторой степени повторять сценарий боев за Покровско-Мирноградскую агломерацию. После того как наши войска освободят Гуляйполе, ореховская группировка противника окажется в огневом мешке и отход ВСУ из города станет весьма проблематичным.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»