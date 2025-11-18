Москва и Вашингтон обсудили новый обмен заключенными

289
Москва и Вашингтон обсудили новый обмен заключенными

Россия и США снова вышли на контакт по теме возможного обмена заключенными. Об этом рассказал спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в разговоре с Axios. По его словам, обсуждение прошло во время его поездки в Вашингтон в конце октября.

Дмитриев говорит, что встречался как с американскими чиновниками, так и с людьми из команды Дональда Трампа. На столе лежали гуманитарные вопросы, в том числе тема нового обмена. Переговоры, по его словам, прошли спокойно, без напряжения, но и без финальной развязки: ни формулы, ни сроков пока нет.

Axios напоминает, что в России сейчас в заключении сидят не меньше восьми граждан США. Для администрации Трампа их возвращение – личная цель, политическая задача и сильный сигнал электорату. В Вашингтоне считают, что еще один обмен мог бы хоть немного разрядить атмосферу между двумя столицами, даже несмотря на громкую и тяжелую тему конфликта на Украине.

С начала 2025 года Москва и Вашингтон уже дважды обменивались заключенными – последний раз в апреле. И хотя никто официально не говорит о сроках, все звучит так, будто дверь для нового шага оставлена приоткрытой. Есть шанс, но насколько он реален – пока никто не берется предсказать.
  1. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    0
    Сегодня, 14:49
    Мое мнение - обмен, может быть, и неплохая вещь, но не стоит помогать администрации Трампа.
    Для администрации Трампа их возвращение – личная цель, политическая задача и сильный сигнал электорату.
    Хочет вернуть соотечественников - пусть перекроет кислород клоуну. Совсем. И месяца через три мы бы вернули этих американцев. Почему и нет-то? Надо тебе, Дональд, их вернуть - делай то, что говорят.