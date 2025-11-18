Госдума утвердила во втором чтении бюджет России на 2026-2028 годы

1 568 23
Госдума утвердила во втором чтении бюджет России на 2026-2028 годы

Госдума во вторник приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2026-2028 годы. Документ вносили еще 29 сентября, первое чтение прошло 22 октября – и, по большому счету, ничего радикально не поменялось.

Если смотреть на цифры 2026 года, видно, что бюджет опять в минусе: доходы – 40,28 трлн рублей, расходы – 44,07 трлн, разница – 3,79 трлн. ВВП прогнозируют на уровне 235,07 трлн, инфляцию – «держим до 4%». Звучит уверенно, но все прекрасно понимают, что на практике это зависит не только от цифр в таблицах, но и от того, как повлияет геополитика.

Дальше – 2027-й. Доходы должны вырасти до 42,91 трлн рублей, в которых больше 342 млрд – это дополнительно от нефти и газа. Расходы – 46,10 трлн, дефицит – 3,19 трлн. Власти говорят, что эта динамика «контролируемая».

2028 год выглядит еще объемнее. Доходы – 45,87 трлн рублей, из них почти 783 млрд – нефтегазовые доходы. Расходы – 49,38 трлн, дефицит – 3,51 трлн рублей. Инфляцию все так же хотят удержать в районе 4%.

Депутаты параллельно одобрили норму о том, что деньги, собираемые через технологический сбор, будут направляться на поддержку электронной и радиоэлектронной промышленности. Сбор начнет работать 1 января 2026 года.
23 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Илья22558 Звание
    Илья22558
    +4
    Сегодня, 15:16
    Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники!!! (с)
    1. Теренин Звание
      Теренин
      0
      Сегодня, 15:22
      Ну, держись однодневки. angry Правительство продолжает предпринимать меры по борьбе с фирмами-однодневками ужесточая фискальное администрирование для желающих найти пути ухода от уплаты налогов.
  2. lubesky Звание
    lubesky
    +5
    Сегодня, 15:21
    Также Госдума считает, что ВВП эти три года будет прирастать на 20 трлн рублей ежегодно! Почти на 10% каждый год прирост ВВП? Такое разве реально?
    1. К_4 Звание
      К_4
      +7
      Сегодня, 15:23
      Нет, думаю тупо новые поборы придумают и будут доить, пока народ не возбухнет. А так как у нас народ терпеливый, эта песня ещё долго будет.
    2. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 15:33
      Цитата: lubesky
      Также Госдума считает, что ВВП эти три года будет прирастать на 20 трлн рублей ежегодно! Почти на 10% каждый год прирост ВВП? Такое разве реально?

      Поднимай тарифы, цены на товары и услуги, налоги и штрафы, - всё и срастётся... feel
  3. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +9
    Сегодня, 15:25
    Есть одна задумка, проверенная временем. Ежемесячные доходы физических лиц ограничить десятью размерами МРОТ. Остальное выдавать облигациями Государственного займа с погашением после 2036 года...Предполагаю, что за это время многое изменится. Если не падишах, то осёл или Насреддин обязательно помрут...А дальше, как в 90-х - обнулить всё обычной сменой курса...
    Я таких сказок в течении жизни много повидал-наслушался...
    Врут без зазрения совести...Врут и воруют...
    1. nobody75 Звание
      nobody75
      0
      Сегодня, 16:08
      Есть одна задумка, проверенная временем. Ежемесячные доходы физических лиц ограничить десятью размерами МРОТ. Остальное выдавать облигациями Государственного займа с погашением после 2036 года

      Куда зачислять облигации? Всем принудительно открыть брокерский счет? У кого открывать?
      Что Вам помешает полученные в качестве оплаты облигации продать на бирже? Как исчислять НДФЛ? Если по номиналу в момент зачисления, то тогда нужно учесть вычет при их продаже на бирже... ОФЗ могут быть предметом залога, что с этим делать? Как скажется "принудительная" раздача народных облигаций на их рейтинге? Как учитывать поставочные фьючерсы на эти бумаги?
      С Уважением
      1. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        +1
        Сегодня, 16:14
        Цитата: nobody75
        Куда зачислять облигации? Всем принудительно открыть брокерский счет? У кого открывать?

        Нас никто не спрашивал, каким образом индексировать вклады по содержанию золота в рубле или по его покупательной способности. Взяли и выдали в двойном размере...
        И что такое 45 000 рублей (для меня) сегодня?
        Вот так и с теми, кто в эти годы решил нажить себе состояние. А облигации, фьючерсы и прочую лабуду пусть засунут себе в...пормоне...
        Там под моим сообщением картинка для лишённых чувства юмора...
  4. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    +5
    Сегодня, 15:27
    Власти говорят, что эта динамика «контролируемая».
    Вопрос - кем контролируемая? Набиуллиной? Извините, но такой контроль нам не нужен. Я даже не о том, что ЦБ не в состоянии удержать инфляцию, что мы и наблюдали все последние годы, я о том, что ЦБ не подчиняется правительству и президенту. Значит, находится под чужим управлением, а конкретно - под управлением МВФ. МВФ является вражеской структурой. Вывод о ЦБ очевиден. Мое мнение - следует изменить такое положение вещей. И прописать в Конституции страны прямое подчинение ЦБ нашему правительству.
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +5
      Сегодня, 15:36
      Цитата: Дед-дилетант
      И прописать в Конституции страны прямое подчинение ЦБ нашему правительству.

      Переименовать его в Государственный Банк России (выгнав Набиуллину с позором и конфискацией, как не оправдавшей доверия [как Лужкова]) и подчинить Правительству Государственное казначейство России...
      1. Дед-дилетант Звание
        Дед-дилетант
        +2
        Сегодня, 15:40
        Переименовать его в Государственный Банк России (выгнав Набиуллину с позором и конфискацией, как не оправдавшей доверия [как Лужкова]) и подчинить Правительству Государственное казначейство России...
        И продумать в деталях полную независимость государственной валюты. И даже ее конвертацию. В СССР это получилось. А советские червонцы вообще были гениальным ходом, они стоили реальных денег любой страны, поскольку там были доли золота, хоть и микроскопические. hi
        1. ROSS 42 Звание
          ROSS 42
          0
          Сегодня, 15:51
          Цитата: Дед-дилетант
          А советские червонцы вообще были гениальным ходом, они стоили реальных денег любой страны, поскольку там были доли золота, хоть и микроскопические.

          Именно так...Пусть будет немного новой российской валюты, только сколько можно поддерживать курс рубля, подгоняя его курс под доллара?
          1 г золота стоит более 10 000 рублей. Золотой запас России - 2 330 тонн. Это более 23 000 000 000 000 (23 трлн.) рублей...А ведь есть серебро, платина, палладий...Есть драгоценные камни...Можно отправлять в казну всё добываемое золото (пусть и временно), а это более 300 тонн, значит, дополнительно более 3 трлн. рублей...
          Что тут ещё надо для полного счастья?
          1. Дед-дилетант Звание
            Дед-дилетант
            +1
            Сегодня, 16:00
            Что тут ещё надо для полного счастья?
            smile Не подгонять рубль под курс доллара. Сделать так, чтобы доллар по рублю строился, вот это и будет счастье! wink
    2. МЮД Звание
      МЮД
      0
      Сегодня, 15:49
      Кто предлагает кандидатуру главы ЦБ - Президент РФ, кто у нас Президент напомнить - В.В.Путин. По вашему мнению В.В. Путин находится под внешним управлением и конкретно под управлениемМВФ?
      Кто утверждает главу ЦБ предложеную Президентом, к стати только им, првильно Государственная Дума, большинство голосов в которой за " Единой Россией", и голосами этой партии уже несколько раз была утверждена Набиулина. Так по вашему мнению и Государственная Дума и депутаты от партии "Единая Россия" находятся под внешним управлением, и конкретно МВФ.
      Просто не пишите глупости.
      1. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        +1
        Сегодня, 16:05
        Цитата: МЮД
        Просто не пишите глупости.

        Вы не умеете доказывать уравнения...Для начала докажите, что Путин - противник ЕБН и его реформирования России, а потом рассказывайте сказки про «Единую Россию», про Володина, про Терешкову, про Роднину, про Памфилову и прочих «единороссов», приводя в скобках их личное состояние (декларацию о доходах)...
      2. Дед-дилетант Звание
        Дед-дилетант
        0
        Сегодня, 16:15
        Просто не пишите глупости.
        Читайте, пожалуйста, Конституцию. Подчиняется ли ЦБ и его глава правительству и президенту? Да, главу выдвигают, утверждают, но он НЕ подчиняется правительству.
        А о Единой России я свое мнение тут высказывать не стану. Не вижу в данной партии депутатов, которые по настоящему пытаются сделать жизнь простых людей лучше. Наоборот, высказывания Родниной, к примеру, или Бессараб, говорят об обратном.
  5. Madrina Звание
    Madrina
    0
    Сегодня, 15:27
    6-8% inflation is a much better target.

    Why?
    Because Russia moves through a full spectrum economic transformation to autarchy.
    And that means that you will face product shortages in all sectors at some time, while setting up your own production firms and complementing them with new suppliers from BRICS.
    These temporary disruption will cause shortages, and shortages always cause increased prices=inflation.
    However, they are not a sign of an overheating economy but of a transforming economy, and thus also a good sign.
    Russia must develop its own school of economics- it is high time!
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      -1
      Сегодня, 15:55
      Цитата: Madrina
      Russia must develop its own school of economics- it is high time!

      Россия должна развить собственную школу экономики — давно пора!
      1. МЮД Звание
        МЮД
        0
        Сегодня, 16:11
        27 ноября 1992 года Егор Гайдар подписал постановление Правительства «О создании Высшей школы экономики» Создатели ВШЭ отмечали, что намеренно избегали слова «университет» и выбрали название «школа», которое отсылало к Лондонской школе экономики. Согласно постановлению, ВШЭ изначально курировало Министерство науки, высшей школы и технической политики, однако вуз быстро перешёл в ведомство Минэкономики, которое поддерживало ориентацию на мировой опыт и не требовало следовать строгим образовательным стандартам.

        ВШЭ сразу же получила гранты Евросоюза и Правительства Франции, отправила преподавателей на обучение в Голландию и пригласила профессоров из Сорбонны и университета имени Эразма Роттердамского. Отсутствие проверенной образовательной программы и опыт иностранных преподавателей стали преимуществом вуза, поскольку Вышка сделала упор на знание английского и перевела на русский язык качественные зарубежные учебные пособия. Отсутствующую библиотеку компенсировал быстро созданный онлайн-ресурс с учебными материалами.
        1. ROSS 42 Звание
          ROSS 42
          +1
          Сегодня, 16:16
          Я помню это, как и то, как сразу после этого появились «ВШЭвые» кандидаты и доктора от экономики и прочая гниль...
        2. Aндрей Ко Звание
          Aндрей Ко
          0
          Сегодня, 16:42
          "ВШЭ сразу же получила гранты Евросоюза и Правительства Франции, отправила преподавателей на обучение в Голландию и пригласила профессоров из Сорбонны и университета имени Эразма Роттердамского. Отсутствие проверенной образовательной программы и опыт иностранных преподавателей стали преимуществом вуза, поскольку Вышка сделала упор на знание английского и перевела на русский язык качественные зарубежные учебные пособия. Отсутствующую библиотеку компенсировал быстро созданный онлайн-ресурс с учебными материалами." ХА-ХА-ХА Вы это серьезно? Вы не из ВЫШки случайно, лекции в ельцин ценре слушали ?
  6. Bad_gr Звание
    Bad_gr
    0
    Сегодня, 16:12
    Хорошая картинка, в тему. Так и представляешь себе, как сидя за столом члены правительства вскрывают эту кубышку, считают монетки, после чего утверждают бюджет.
  7. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    0
    Сегодня, 16:42
    ВВП накручивают за счёт разных ухищрений включая сферу туризма, торговли, госаппарат и прочие нематериальные сферы экономики, а если денежная масса на 20% превышает товарную, то о 4% и говорить не приходится.