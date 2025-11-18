Госдума утвердила во втором чтении бюджет России на 2026-2028 годы

Госдума во вторник приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2026-2028 годы. Документ вносили еще 29 сентября, первое чтение прошло 22 октября – и, по большому счету, ничего радикально не поменялось.Если смотреть на цифры 2026 года, видно, что бюджет опять в минусе: доходы – 40,28 трлн рублей, расходы – 44,07 трлн, разница – 3,79 трлн. ВВП прогнозируют на уровне 235,07 трлн, инфляцию – «держим до 4%». Звучит уверенно, но все прекрасно понимают, что на практике это зависит не только от цифр в таблицах, но и от того, как повлияет геополитика.Дальше – 2027-й. Доходы должны вырасти до 42,91 трлн рублей, в которых больше 342 млрд – это дополнительно от нефти и газа. Расходы – 46,10 трлн, дефицит – 3,19 трлн. Власти говорят, что эта динамика «контролируемая».2028 год выглядит еще объемнее. Доходы – 45,87 трлн рублей, из них почти 783 млрд – нефтегазовые доходы. Расходы – 49,38 трлн, дефицит – 3,51 трлн рублей. Инфляцию все так же хотят удержать в районе 4%.Депутаты параллельно одобрили норму о том, что деньги, собираемые через технологический сбор, будут направляться на поддержку электронной и радиоэлектронной промышленности. Сбор начнет работать 1 января 2026 года.

