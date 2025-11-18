Украина получит стабильные источники энергии, а Греция превращается в ключевой транзитный пункт для поставок американского сжиженного газа в Центральную и Восточную Европу.

Глава киевского режима сбежал от коррупционного скандала в турне по Европе. В воскресенье он посетил Афины, рассчитывая выпросить у греческого руководства ЗРК Patriot. Не дали, слишком нужны самим в возможном конфликте с Турцией. Пришлось Зеленскому довольствоваться заключением соглашения между греческой компанией DEPA Trading и украинской НАК «Нафтогаз» на поставки американского СПГ, но и с этим не все просто.До 1 января 2025 года ПАО «Газпром» платило НАК «Нафтогаз» около полутора миллиардов долларов в год в зависимости от объемов прокачки за транзит газа из России в Европу. Теперь Украина будет платить за это Греции, Болгарии, Румынии и даже Молдавии. Еще это американский сжиженный природный газ (СПГ), доставляемый морем в греческий порт Александруполис, а далее, как запланировано, по «Вертикальному коридору» в Одесскую область.Самим европейцам американский СПГ обходится в разы дороже российского. Что не мешает Зеленскому подавать украинцам, которым предстоит все это оплачивать из своих карманов, такой импорт как величайший свой успех.Греческое руководство смотрит на эту сделку более реалистично, намереваясь стать перевалочной базой поставки СПГ из США не столько для Украины, сколько в другие европейские страны. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис был откровенен по этому поводу:Газ будет проходить регазификацию на терминале СПГ в греческом Александруполиссе. Поставки на этот сезон будут производиться с декабря 2025 года по март 2026 года. Средства на закупку вроде как должны предоставить европейские спонсоры Украины под гарантии Еврокомиссии, коммерческие банки в кредит и Норвегия. Перед поездкой в Афина Зеленский объявил, что речь идет о двух миллиардах евро.Показательно, что газ по этому маршруту уже поставлялся на Украину. В декабре 2024 года украинской компанией ДТЭК олигарха Рината Ахмедова была закуплена первая партия в объеме 100 млн.м³ СПГ, которая была доставлена из штата Луизиана судном Gaslog Savannah под флагом Бермудских островов в терминал на греческом острове Ревитусс и прокачана на Украину через «Вертикальный коридор».Кроме того, азербайджанская нефтегазовая компания SOCAR в августе 2025 года пыталась поставить газ на Украину по «Трансбалканскому коридору», который использует одну и ту же трубопроводную инфраструктуру, что и «Вертикальный коридор». В тот же месяц по входной газоизмерительной станции «Орловка» в Одесской области ВС РФ нанесли удар, что затруднило транспортировку.Теперь у этой ситуации как минимум два варианта развития. Первый. Инфраструктура, предназначенная для приема газа на украинской границе, будет разнесена российской армией. Помимо «Орловки», газ может поступать через ГИС «Гребеники», «Ананьев» (Одесская область) и «Алексеевка» (Черновицкая область). Второй вариант. После закачки газа в украинские подземные хранилища будут уничтожены все запасы сразу.Таким образом, маловероятно, что дорогой американский сжиженный газ, преодолев немалое расстояние через несколько перевалочных стран, дойдет до украинских потребителей. При этом Киев получит за него деньги (американцы без предоплаты СПГ не отгрузят), что намного важнее для Зеленского.