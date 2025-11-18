Американский СПГ может не дойти из Греции до украинских потребителей

Американский СПГ может не дойти из Греции до украинских потребителей

Глава киевского режима сбежал от коррупционного скандала в турне по Европе. В воскресенье он посетил Афины, рассчитывая выпросить у греческого руководства ЗРК Patriot. Не дали, слишком нужны самим в возможном конфликте с Турцией. Пришлось Зеленскому довольствоваться заключением соглашения между греческой компанией DEPA Trading и украинской НАК «Нафтогаз» на поставки американского СПГ, но и с этим не все просто.

До 1 января 2025 года ПАО «Газпром» платило НАК «Нафтогаз» около полутора миллиардов долларов в год в зависимости от объемов прокачки за транзит газа из России в Европу. Теперь Украина будет платить за это Греции, Болгарии, Румынии и даже Молдавии. Еще это американский сжиженный природный газ (СПГ), доставляемый морем в греческий порт Александруполис, а далее, как запланировано, по «Вертикальному коридору» в Одесскую область.



Самим европейцам американский СПГ обходится в разы дороже российского. Что не мешает Зеленскому подавать украинцам, которым предстоит все это оплачивать из своих карманов, такой импорт как величайший свой успех.

Греческое руководство смотрит на эту сделку более реалистично, намереваясь стать перевалочной базой поставки СПГ из США не столько для Украины, сколько в другие европейские страны. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис был откровенен по этому поводу:

Украина получит стабильные источники энергии, а Греция превращается в ключевой транзитный пункт для поставок американского сжиженного газа в Центральную и Восточную Европу.




Газ будет проходить регазификацию на терминале СПГ в греческом Александруполиссе. Поставки на этот сезон будут производиться с декабря 2025 года по март 2026 года. Средства на закупку вроде как должны предоставить европейские спонсоры Украины под гарантии Еврокомиссии, коммерческие банки в кредит и Норвегия. Перед поездкой в Афина Зеленский объявил, что речь идет о двух миллиардах евро.

Показательно, что газ по этому маршруту уже поставлялся на Украину. В декабре 2024 года украинской компанией ДТЭК олигарха Рината Ахмедова была закуплена первая партия в объеме 100 млн.м³ СПГ, которая была доставлена из штата Луизиана судном Gaslog Savannah под флагом Бермудских островов в терминал на греческом острове Ревитусс и прокачана на Украину через «Вертикальный коридор».

Кроме того, азербайджанская нефтегазовая компания SOCAR в августе 2025 года пыталась поставить газ на Украину по «Трансбалканскому коридору», который использует одну и ту же трубопроводную инфраструктуру, что и «Вертикальный коридор». В тот же месяц по входной газоизмерительной станции «Орловка» в Одесской области ВС РФ нанесли удар, что затруднило транспортировку.



Теперь у этой ситуации как минимум два варианта развития. Первый. Инфраструктура, предназначенная для приема газа на украинской границе, будет разнесена российской армией. Помимо «Орловки», газ может поступать через ГИС «Гребеники», «Ананьев» (Одесская область) и «Алексеевка» (Черновицкая область). Второй вариант. После закачки газа в украинские подземные хранилища будут уничтожены все запасы сразу.

Таким образом, маловероятно, что дорогой американский сжиженный газ, преодолев немалое расстояние через несколько перевалочных стран, дойдет до украинских потребителей. При этом Киев получит за него деньги (американцы без предоплаты СПГ не отгрузят), что намного важнее для Зеленского.
  1. майор Юрик Звание
    майор Юрик
    +2
    Сегодня, 15:23
    Газ в китайских зажигалках скоро будет основной долей энергетики хутора, правда и он российский, ну да кизяк отечественный им в помощь..... laughing
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 15:46
      майор Юрик
      +1
      Сегодня, 15:23
      Газ в китайских зажигалках скоро будет основной долей энергетики хутора, правда и он российский, ну да кизяк отечественный им в помощь..... laughing

      hi Кизяк, дрова, хворост резко пойдут в гору по ценам.
      Есть ещё вариант паяльной лампы на солярке, чем селюки свиней шмалят, тому как электричество к зиме необходимо декоммунизировать.
  2. Владислав_2 Звание
    Владислав_2
    +1
    Сегодня, 15:26
    не позавидуешь этой зимой обычным гражданам,которые вопреки нац.законам остались не удел и теперь будут страдать....как-то жестоко всё происходит
    1. Дед-дилетант Звание
      Дед-дилетант
      +3
      Сегодня, 15:35
      не позавидуешь этой зимой обычным гражданам,которые вопреки нац.законам остались не удел и теперь будут страдать....как-то жестоко всё происходит
      Эти граждане приняли майдан. Эти граждане скакали с кастрюлями на головах, уж извините. Значит, пусть принимают то, до чего доскакались. Впрочем, у них есть вариант: пойти и снести к черту клоуна с бандой, и начать переговоры с нами. Вернее, принять все наши условия. Нет - пусть продолжают жить с кастрюлями на голове. Все равно газа не будет, и кастрюли будут стоять в шкафчиках без дела.
      1. Владислав_2 Звание
        Владислав_2
        +1
        Сегодня, 15:38
        согласен...но всё же остались адекватные люди(да-их меньшинство)...но с надеждой на жизнь yes
        1. Дед-дилетант Звание
          Дед-дилетант
          0
          Сегодня, 15:41
          но всё же остались адекватные люди(да-их меньшинство)...но с надеждой на жизнь
          Остались, да. Ну, никто не мешает им нас дождаться. Если уж они не смогли, хотя бы через третьи страны, перебраться на нашу территорию.
    2. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 16:03
      Цитата: Владислав_2
      не позавидуешь этой зимой обычным гражданам,которые вопреки нац.законам остались не удел и теперь будут страдать....как-то жестоко всё происходит

      Поставлю рублевую свечку за упокой. am
  3. Лимон Звание
    Лимон
    -1
    Сегодня, 15:31
    Как только доставят газ,так неприменно получат ,,кинжалы,,!
  4. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    0
    Сегодня, 15:31
    Второй вариант мне нравится больше, но, как по мне, следует комбинировать. Не отказываясь от варианта уничтожения инфраструктуры, уничтожить все хранилища на территории Украины, после поступления туда газа. А после уничтожения хранилищ нанести удар по всем пунктам перекачки.
  5. Владислав_2 Звание
    Владислав_2
    -1
    Сегодня, 15:34
    До 1 января 2025 года ПАО «Газпром» платило НАК «Нафтогаз» около полутора миллиардов долларов.....вопрос в том-а доживёт ли усраина до этого времени wassat без газ и без свет
  6. Егоза Звание
    Егоза
    0
    Сегодня, 15:52
    Киев получит за него деньги (американцы без предоплаты СПГ не отгрузят), что намного важнее для Зеленского.

    Конечно, для него деньги главнее, с чем же удирать за бугор "бедному-несчастному". А то ведь Умеров может и не отдать заработанное "честным трудом"
    1. Дедок Звание
      Дедок
      0
      Сегодня, 16:21
      А то ведь Умеров может и не отдать заработанное "честным трудом"

      ну это, вы обманываетесь: если среди "нажитого непосильным трудом" были деньги американского налогоплательщика - изымут, не сомневайтесь...
      ну а если из ЕС - то скорее всего и спрашивать никто не будет...
  7. Andy_nsk Звание
    Andy_nsk
    +1
    Сегодня, 16:11
    После закачки газа в украинские подземные хранилища будут уничтожены все запасы сразу.

    Вы представляете, что такое газовое хранилище? Похоже, что нет. Это геологический пористый пласт (например, песчаник), находящийся на глубине многих сотен метров. Наверх идут несколько труб, по которым газ можно закачивать в пласт или извлекать обратно на поверхность. На поверхности только газовая арматура, насосы и т.п. максимум, что можно сделать - уничтожить горловину одной из таких труб. Что практически ничего не даст. Бить надо по инфраструктуре (газопроводы, газоперекачивающие станции), хотя и её трудно уничтожить полностью, но затраты на её ремонт будут существенные.
    1. Дедок Звание
      Дедок
      0
      Сегодня, 16:22
      Бить надо по инфраструктуре (газопроводы, газоперекачивающие станции), хотя и её трудно уничтожить полностью, но затраты на её ремонт будут существенные.

      и время, которого до зимы уже нет