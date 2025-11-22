Битва в заливе Мобил. Конец сражения
Битва в заливе Мобил, август 1864 года
Крикнув военный клич свободы
Из-за всех концов страны встанут тысячи имен
Крикнув военный клич свободы
Припев:
Союз будет вечно ребята Ура!
Прочь отщепенцев, трусов южан
Так сплотимся братья вновь под лоскутьями знамен
Крикнув военный клич свободы
Песня армии северян времен гражданской войны в США, написанная в 1862 году Джорджом Фредериком Рутом.
Перевод Ильи Полчанова.
Рассказы по военной истории. Мы завершаем серию материалов о битве северян с южанами в заливе Мобил, ставшей важной вехой на пути к победе федералистов в Гражданской войне. Несмотря на мины («торпеды») и артиллерийский огонь с фортов, северянам удалось прорвать оборону южан. Немедленно после прорыва корабль северян «Метакомет» расцепился с «Хартфордом» и устремился на канонерки Конфедерации. Последние тут же бросились врассыпную, понимая, что их оборона потерпела крах и флот Союза прорвался в залив. В их числе была и канонерка «Селма», устремившаяся вглубь залива. «Метакомет» следовал за ней по пятам, обстреливая из погонных орудий.
Канонерка южан «Гэйнс» попыталась уйти под прикрытие форта Морган, но удачно выпущенный снаряд «Хартфорда» попал ей в борт и вывел из строя машины. Канонерка была тут же атакована шлюпом «Кеннебек», 279-мм снаряд с которого проделал еще одно отверстие в корпусе и затопил крюйт-камеру. Капитан понял, что корабль тонет, выбросил «Гэйнс» на берег, после чего его экипаж разбежался кто куда.
«Порт Роял» и «Итаска» также расцепились и погнались за последней канонеркой южан «Морган». Но тут неожиданно налетел дождевой шквал, видимость упала до нуля, и «Моргану», описав дугу, удалось уйти под прикрытие батарей форта Морган.
А «Метакомет» продолжал гнаться за «Селмой». Во время дождевого шквала корабли потеряли друг друга, но как только погода прояснилась, выяснилось, что «Метакомет» обогнал «Селму» и встал впереди неё, загородив путь к отступлению. Между канонерками началась яростная схватка. Но корабль южан уступал противнику и в скорости, и в вооружении. Поэтому, видя, что положение «Селмы» безнадежно, её капитан спустил флаг. После починки эта канонерская лодка уже в составе федерального флота продолжала действовать в заливе Мобил.
«Метакомет» захватывает «Селму»
Федеральная эскадра завершила прорыв в залив уже к 8:35 и бросила якоря к северу от форта Морган. Задача адмирала Фаррагута была выполнена: его корабли находились в заливе, островные форты конфедератов попали в изоляцию. Что касается эскадры Конфедерации, то она была разгромлена и опасности уже не представляла. Оставался броненосец «Теннесси», стоявший под защитой орудий форта Морган. Фаррагут подумал и решил разделаться с ним, атаковав мониторами ночью. И тут в 8:50 произошло нечто такое, чего никто не ожидал: «Теннесси» поднял якорь и направился в сторону кораблей федералов.
На что рассчитывал адмирал Бьюкенен, решаясь на эту атаку, неизвестно. Будучи под прикрытием форта Морган, «Теннесси» мог усилить и оборону форта, и нанести даже нанести северянам урон, если бы они его атаковали. Укрываясь на мелководье, он мог бы легко избежать атаки деревянных кораблей северян, хотя их мониторы и могли последовать за ним даже туда. А вот такая была для него делом невыгодным, поскольку орудия стреляли медленно, машины работали плохо, маневренность у него была отвратительной, а скорость мала.
Монитор «Манхэттен» (1864–1902). Литография, опубликованная в 1860-х годах. Национальный музей военно-морского флота США
И как только «Теннесси» вышел из-под прикрытия форта, северяне немедля атаковали его всеми своими кораблями. Обогнав медленные мониторы, вперед вышли деревянные корабли Фаррагута и, обстреливая «Теннесси», попытались его таранить. Корвет «Мононгахела», имевший таранную наделку на форштевне, нанес «Теннесси» удар, но он пришёлся в нижний край бронированного каземата, и корвет лишь только повредил собственный нос. «Лакаванна» попыталась повторить атаку, и также неудачно.
Затем на «Теннеси» двинулся флагманский корвет «Хартфорд», угрожая лобовым тараном. Столкнись они таким образом, это, скорее всего, привело бы оба корабля к гибели. И тут Бьюкенен отвернул в последний момент, не решившись, видимо, потерять последний свой броненосец. Корабли прошли впритирку друг к другу, после чего «Хартфорд» развернулся, чтобы атаковать самому, но при этом случайно столкнулся с атаковавшей его «Лакаванной». От страшного удара машины корабля разладились, он на время утратил ход, и его понесло по течению.
Канонерская лодка северян «Мендота» на Красной реке
В это время к месту сражения подошли мониторы северян «Манхэттен» и «Чикасо». Большой монитор «Манхэттен» занял позицию прямо по курсу броненосца Конфедерации, не давая ему уйти, и открыл по нему огонь из своих тяжелых 381-мм пушек. Более маневренный речной двухбашенный «Чикасо» подошёл к противнику с кормы и начал практически в упор расстреливать «Теннеси». Броненосец южан пытался уйти от своих противников, но только подставил себя под сосредоточенный обстрел всего федерального флота.
Снаряды били по броне «Теннесси» один за другим, отчего внутри его броневого каземата стоял непрерывный оглушающий грохот. Были выведены из строя орудия, а те, что еще оставались, не могли действовать из-за того, что их броневые ставни от ударов снарядов северян о броню заклинило. И тут удачный выстрел с «Чикасо» еще перебил цепные приводы рулевого механизма на корме «Теннесси», которые по какому-то странному недоразумению располагались на палубе броненосца совершенно открыто. В результате «Теннесси» полностью утратил свою боеспособность, и Бьюкенен (раненный к тому же отлетевшими внутрь каземата болтами) отдал приказ спустить флаг.
Тем не менее бой с «Теннесси» продолжался целых три часа. За это время по нему и им по кораблям Союза было выпущено просто невероятное количество снарядов. И если пушки Брука наделали в кораблях северян немало пробоин (фатальных среди них не было), то ни чугунные и стальные ядра, ни разрывные бомбы броню южного броненосца так и не пробили, хотя она была вся в «оспинах» от их попаданий. В то же время от ударов о броню с внутренней стороны каземата вылетали болты, наносившие ранения экипажу, крепления расшатывались, а механизмы от сотрясений выходили из строя. Броня каземата выгнулась так, что заклинила броневые ставни орудийных портов – результат огня более чем показательный.
Монитор «Саугус» на реке Джеймс, штат Вирджиния, примерно в начале 1865 года. Обратите внимание на «грабли» для ловли мин
После поражения эскадры конфедератов флот северян получил полную свободу действий в заливе Мобил, хотя форты, закрывавшие вход в гавань, все еще держались. Однако они были отрезаны от снабжения, то есть вопрос их сдачи был только делом времени.
Поэтому Фаррагут не стал тратить время даром и тут же направил монитор «Чикасо» обстреливать форт Поуэлл. Его комендант, лейтенант-полковник Уильямс, тут же обратился к командованию с вопросом «Что делать?» и получил довольно-таки странный ответ: «Когда положение станет безнадёжным, спасайте гарнизон. Держитесь так долго, как только возможно». Но так как Уильямс видел, что его гарнизон форта пал духом и выказывает признаки неповиновения, то он решил, что положение уже безнадёжно. И он тут же приказал забить орудия, пороховые склады взорвать, а гарнизон эвакуировать на материк.
Форт Гейнс держался немного дольше, но также оказался в безвыходном положении. Войска северян высадились на острове и, пользуясь удобным рельефом, подвезли свои пушки к самым его стенам. После этого комендант гарнизона полковник Андерсон приказал начать переговоры о капитуляции и уже 8 августа сдался северянам вместе с гарнизоном в количестве 800 человек.
После этого в руках конфедератов фортов остался только форт Морган на западной стороне залива. Однако северяне полностью отрезали его от материка. Впрочем, его гарнизон, которым командовал генерал Пэйджа, продолжал оказывать сопротивление и сдаваться не собирался.
Генерал Гранджер, командовавший пехотой северян, решил взять форт комбинированными действиями с суши и с моря. Причем захваченный «Теннесси» наскоро починили и включили в состав федерального флота. Форт был подвергнут бомбардировке с кораблей, а тем временем федеральные войска рыли траншеи к стенам форта. Были подвезены мортиры «Диктатор», после чего 22 августа форт был подвергнут интенсивной бомбардировке. От разрывов 330-мм бомб в форте начались пожары; и, опасаясь взрыва пороховых складов, генерал Пэйдж отдал приказ их затопить, лишив тем самым гарнизон боеприпасов. Потом он думал еще один день и сдался 23 августа.
Форт Морган после капитуляции
Взяв форт Морган, северяне получили полный контроль над заливом Мобил. Порт Мобил остался в руках у южан, но потерял всякое значение, так как прорыватели блокады больше не могли проникнуть в него через залив. Причем южане, опасаясь нападения северян на город, держали в нем значительные силы, поскольку утрата этого города была бы крайне негативно воспринята общественным мнением Юга.
