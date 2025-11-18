Военнослужащие штурмового подразделения 2-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» при освобождении территорий Красноармейска захватили в плен двух военнослужащих ВСУ, переодевшихся в украденную гражданскую одежду и прятавшихся в одном из многоквартирных домов микрорайона Лазурный.

Думал, может, когда-нибудь посмотрю.

В Красноармейске штурмовики ВС России взяли в плен двух вражеских солдат. Оба были в гражданской одежде.Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.В сообщении сказано:Военнопленный Петр Гай рассказал, что ему и его сослуживцу приказали переодеться в «гражданку» и стрелять в тех, кто пытается покинуть город, включая местных жителей. Их отправили в Красноармейск, и они почти два месяца прятались в многоэтажке. Все это время они периодически обшаривали квартиры в поисках пищи и воды, а также брали оставленные в жилищах вещи, понемножку мародерствуя.Примечательно, что среди награбленных вещей у одного из боевиков обнаружили DVD-диск со сборником российских фильмов о боевых действиях в Афганистане и Чечне. На вопрос, зачем он ему понадобился, украинский военный ответил:Несмотря на безнадежное положение, командование ВСУ не прекращает усилий по удержанию Красноармейска. Для выполнения данной задачи у Киева уже не хватит ни сил, ни средств. А находящимся в городе без еды и боеприпасов украинским военным не остается другого выхода, кроме сдачи в плен.