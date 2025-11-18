Пленный боевик ВСУ: приказали переодеться в «гражданку» и стрелять в местных

В Красноармейске штурмовики ВС России взяли в плен двух вражеских солдат. Оба были в гражданской одежде.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В сообщении сказано:

Военнослужащие штурмового подразделения 2-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» при освобождении территорий Красноармейска захватили в плен двух военнослужащих ВСУ, переодевшихся в украденную гражданскую одежду и прятавшихся в одном из многоквартирных домов микрорайона Лазурный.

Военнопленный Петр Гай рассказал, что ему и его сослуживцу приказали переодеться в «гражданку» и стрелять в тех, кто пытается покинуть город, включая местных жителей. Их отправили в Красноармейск, и они почти два месяца прятались в многоэтажке. Все это время они периодически обшаривали квартиры в поисках пищи и воды, а также брали оставленные в жилищах вещи, понемножку мародерствуя.

Примечательно, что среди награбленных вещей у одного из боевиков обнаружили DVD-диск со сборником российских фильмов о боевых действиях в Афганистане и Чечне. На вопрос, зачем он ему понадобился, украинский военный ответил:

Думал, может, когда-нибудь посмотрю.

Несмотря на безнадежное положение, командование ВСУ не прекращает усилий по удержанию Красноармейска. Для выполнения данной задачи у Киева уже не хватит ни сил, ни средств. А находящимся в городе без еды и боеприпасов украинским военным не остается другого выхода, кроме сдачи в плен.

  1. faterdom Звание
    faterdom
    +3
    Сегодня, 15:42
    Надо ему этот диск в дисковод вставить, пусть смотрит, коли хотел.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +2
      Сегодня, 15:56
      Цитата: faterdom
      Надо ему этот диск в дисковод вставить, пусть смотрит, коли хотел.

      В дупу ему диск. am laughing
    2. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +5
      Сегодня, 15:57
      В Красноармейске штурмовики ВС России взяли в плен двух вражеских солдат. Оба были в гражданской одежде.

      А нужно было?
      1. Ныробский Звание
        Ныробский
        +2
        Сегодня, 16:16
        Цитата: ROSS 42
        В Красноармейске штурмовики ВС России взяли в плен двух вражеских солдат. Оба были в гражданской одежде.

        А нужно было?

        Скорее "Да", чем "Нет". Просто по той причине, что озвученную ими информацию о том, что ВСУ причастны к расстрелу мирного населения, на Западе однозначно бы истолковали как" вредная российская пропаганда", а когда бандерлоги самолично озвучивают это на камеру, то Западу остаётся только прибрать сопли и поскрипеть зубами т.к.он(запад), как спонсор бандерлогов, причастен к этим преступлениям и ему за них когда то придётся ответить.
        1. ROSS 42 Звание
          ROSS 42
          +2
          Сегодня, 16:18
          Цитата: Ныробский
          Скорее "Да", чем "Нет".

          Сняли на камеру допрос и приведение смертной казни в исполнение и отослали в это европейское «спортлото»...
          1. Ныробский Звание
            Ныробский
            +2
            Сегодня, 16:21
            Цитата: ROSS 42
            Цитата: Ныробский
            Скорее "Да", чем "Нет".

            Сняли на камеру допрос и приведение смертной казни в исполнение и отослали в это европейское «спортлото»...

            Это в идеале, однако у нас действует мораторий на смертную казнь. Опять же, что бы снять на камеру и "исповедовать" их надо взять в плен.
            Это как бы ещё один ответ на ваш вопрос "А нужно было?"
            1. ROSS 42 Звание
              ROSS 42
              +2
              Сегодня, 16:25
              Цитата: Ныробский
              Это как бы ещё один ответ на ваш вопрос "А нужно было?"

              Ну, если так нужно для отчёта...
              Вы меня убедили доводами, только про мораторий на смертную казнь не напоминайте - история ВОВ этого не простит...
              1. Ныробский Звание
                Ныробский
                +2
                Сегодня, 16:28
                Цитата: ROSS 42
                Цитата: Ныробский
                Это как бы ещё один ответ на ваш вопрос "А нужно было?"

                Ну, если так нужно для отчёта...
                Вы меня убедили доводами, только про мораторий на смертную казнь не напоминайте - история ВОВ этого не простит...

                А куда деваться? Это пожалуй то, в чём у нас с вами нет никаких разногласий. Смертная казнь должна быть введена в судебную практику ещё вчера и на весь период военных действий. Однозначно yes
    3. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 16:53
      Просто наглядный пример уровня служак в ВСУ.Какие то бомжи,или впервые увидевшие DVD,давно уже отправленного в утиль у многих в России
  2. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +4
    Сегодня, 15:47
    Это всё, что нужно знать про "захистников" окраины.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +2
      Сегодня, 16:01
      Вообще то это гуано уже не военнопленный.Кстати,даже нелюбимые амерзцы во время Второй мировой подобное пускали в раход после трибунала.Даже при их толерантности считали не попадающими по Конвенцию о военнопленных
  3. Владислав_2 Звание
    Владислав_2
    +4
    Сегодня, 15:57
    Пленный боевик ВСУ: приказали переодеться в «гражданку» и стрелять в местных....а что у тебя куй глупый было в душе!? что ты с оружием и тебе все должны пресмыкаться? а уйти от ЭТОГО что тебе мешало?....эти отмазки сейчас не действительны!!!...к стенке am и остальных которые были с ним
  4. NICK111 Звание
    NICK111
    +2
    Сегодня, 15:59
    Какие одухотворенные и интеллектуальные "лица". Будут говорить что попало, чтоб не отправили к их духовному праотцу. Саперам в "помощники" отдать этих захиcтников.
  5. михаилл Звание
    михаилл
    +5
    Сегодня, 15:59
    Какие же это военнослужащие, если в гражданском и с оружием. Диверсанты- в ближайший овраг или на ближайшую березу.
  6. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +3
    Сегодня, 16:02
    До стены отвезти, хуже фашистов.
  7. bk316 Звание
    bk316
    +4
    Сегодня, 16:09
    Забавно. ВО посетил какой-то хо хлик.
    Пробежался по этой теме и быстро поставил минус каждому комменту.
  8. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    0
    Сегодня, 16:48
    Все войны всегда сопровождает мародёрство в надежде если повезёт остаться в живых и поправить материальное положение