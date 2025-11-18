«Искандеры» поразили состав с «Абрамсами» ВСУ в Харьковской области
Минувшей ночью ракеты ОТРК «Искандер» ВС РФ поразили стоявший на станции Красноград (украинское название Берестин) в Харьковской области железнодорожный состав, перевозивший американские танки «Абрамс» ВСУ.
Сообщается, что под удар попали 10 платформ, а также вагон с личным составом ВСУ. В общей сложности уничтожено около пяти танков и около 20-ти человек личного состава противника. Место прилета сразу же было оцеплено, что в очередной раз подтверждает уничтожение чрезвычайно важной для ВСУ цели. Примечательно, что информация о передвижении американских танков с экипажами из стран НАТО была получена на основании анализа высказываний представителей ГУР МО Украины.
Под удары беспилотников регулярно попадают украинские подстанции, места погрузки и разгрузки железнодорожных вагонов и другая логистическая инфраструктура. В результате эшелоны вынуждены простаивать, так как их не могут принять станции назначения. В этот момент они становятся чрезвычайно уязвимыми для ударов «Гераней» и «Искандеров».
Как сетует глава «Укрзализницы» Александр Перцовский, армия России с начала текущего года более 800 раз наносила удары по подвижному составу железной дороги. Украинский чиновник отмечает, что, помимо прочего, ВС РФ целенаправленно бьют по тяговым подстанциям в направлении Одесской области, чтобы остановить логистику к портам и помешать переброске поставленных Западом вооружений и боеприпасов.
Уничтожение железнодорожной инфраструктуры существенно влияет на логистику и мобильность ВСУ, а также наносит Украине значительный экономический ущерб.
