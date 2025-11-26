Боевое применение лазерных комплексов
Самоходный лазерный комплекс «Рать» обр. 2020 г. Фото «Росэлектроника»
В настоящее время разные страны занимаются разработкой боевых лазерных комплексов, предназначенных для использования в составе противовоздушной обороны. Целый ряд подобных изделий уже справился с испытаниями, а некоторые из них даже дошли до боевого применения. Они работают по реальным воздушным целям и демонстрируют фактический уровень технических характеристик и боевых возможностей.
Российские разработки
Российские предприятия и организации начали разработку нового поколения боевых лазеров разного назначения в десятых годах. Через несколько лет появились первые опытные образцы, прошедшие испытания и подтвердившие расчётные характеристики. В дальнейшем появились и новые разработки с разными особенностями и возможностями. Особое внимание при этом уделялось созданию систем для ПВО.
В 2022 г. боевые лазеры вышли за пределы полигонов. Технику этого класса начали отправлять в зону проведения Спецоперации для испытаний в условиях реальных боевых действий. Лазеры демонстрировали свои способности в борьбе с малыми и средними воздушными целями в виде БПЛА противника.
По известным данным, первым испытания в зоне боевых действий прошёл комплекс «Задира-16». Такое изделие или изделия отправились на фронт уже весной 2022 г. Сообщалось об успешном перехвате и уничтожении беспилотников разных типов. По разным данным, подобные лазеры использовались и позже с такими же результатами.
Позже неоднократно появлялись новые сообщения о войсковых испытаниях тех или иных образцов. Речь шла о разных изделиях. Некоторые из них, такие как «Рать», уже фигурировали на выставках. Другие были разработаны недавно, и их обозначения не раскрывались. Тем не менее, все комплексы показывали высокие характеристики и справлялись с поставленными боевыми задачами.
Боевой модуль китайского комплекса L-ASS, используемого в российской ПВО. Фото Telegram / «Военный осведомитель»
По разным данным, те или иные боевые лазеры отечественной разработки до сих пор присутствуют на разных участках фронта и усиливают ПВО. Они используются для борьбы с малыми и средними беспилотниками в радиусе нескольких километров. Лазерное оружие работает в одних контурах с ракетными, артиллерийскими и радиоэлектронными системами, и все они дополняют друг друга.
Следует отметить, что проверку практикой проходят не только лазеры ПВО. Например, в прошлом году промышленность представила лазерную систему «Игнис». Она предназначается для монтажа на роботизированные платформы и должна уничтожать мины или иные взрывные устройства.
К сожалению, подробная информация о современных отечественных боевых лазерах отсутствует. Зачастую известно только об их существовании, а облик, характеристики и возможности остаются неизвестными. По имеющимся данным, «Задира», «Рать» и т.д. строятся на самоходных шасси и имеют инфракрасные твердотельные лазеры мощностью в киловатты или десятки киловатт. Они способны разрушать пластиковые детали БПЛА на расстояниях в километры или подавлять оптику на большей дистанции.
Китайская техника
Китай тоже давно изучает перспективное направление и в последние годы разработал целый ряд боевых лазерных комплексов. Как и в других странах, такое оружие в первую очередь рассматривают как способ усиления ПВО. Лазеры должны дополнять системы традиционных классов и повышать общую эффективность обороны.
В последние годы китайская промышленность показала несколько разных лазеров собственной разработки. Это были мобильные сухопутные системы и боевые модули для кораблей с излучателями разной мощности. Сообщалось, что некоторые такие изделия уже установлены на кораблях-носителях и даже используются в боевом патрулировании.
Оператор комплекса за работой. Фото Telegram / «Военный осведомитель»
В конце мая 2025 г. в открытый доступ попало любопытное видео, посвящённое боевой работе одной из мобильных групп ПВО российской армии. В нём было показано боевое применение самоходного лазерного комплекса неназванной модели. В кадр попала работа оператора, пульт управления и боевой модуль с лазером. Кроме того, показали украинский БПЛА со следами воздействия лазерного луча.
Характерный внешний вид компонентов такого комплекса позволил определить его модель. Это было изделие LASS (Low-Altitude Laser Defending System) китайского производства. Каким образом оно попало в российскую армию, неизвестно. Однако Китай получил возможность развернуть свою технику в зоне реальных боевых действий и в полной мере оценить её.
Изделие LASS оснащено боевым модулем с лазером мощностью 10-20 кВт. Эффективная дальность «стрельбы» с разрушением цели, в зависимости от её типа и особенностей, достигает 3-5 км. Модуль монтируется на автомобильном шасси или на броневике, которые позволяют быстро менять позицию.
Примечательно, что китайская промышленность продолжает разработку новых лазерных комплексов. Так, в начале сентября на параде впервые показали боевой модуль с лазером LY-1, предназначенный для монтажа на корабли. На какой стадии сейчас находится этот проект, неизвестно, но можно ожидать, что он приближается к принятию на вооружение.
Израильский «Луч»
На протяжении нескольких десятилетий собственное лазерное оружие разрабатывал Израиль. В последние годы удалось получить значительный прогресс в этой области, и несколько месяцев назад состоялось первое успешное боевое применение.
Перспективный китайский корабельный лазер LY-1. Фото CCTV
Для усиления существующей ПВО и ПРО был разработан боевой лазер «Ор Эйтан» («Железный луч»). Это стационарный комплекс контейнерного типа, в состав которого входят сами лазеры и необходимые системы управления. Твердотельный лазер такого комплекса имеет мощность до 100 кВт и эффективную дальность поражения типовых целей до 8-10 км.
Лазерный комплекс включается в существующие контуры управления ПВО-ПРО и должен работать вместе с другими зенитными системами. Так, командные пункты должны анализировать информацию о найденных воздушных целях и распределять их между ракетными и лазерными комплексами.
В конце мая 2025 г. состоялось первое боевое применение комплекса «Ор Эйтан». Лазеры работали по БПЛА разных типов. Утверждалось, что они показали максимальную эффективность и справились практически со всеми воздушными целями.
Реальные успехи
Таким образом, затянувшийся процесс разработки и доводки перспективных лазерных комплексов ПВО завершается и даёт желаемые результаты. Изделия такого класса поступают на вооружение разных армий, а также попадают в зоны боевых действий и демонстрируют свои реальные возможности.
Израильский лазер «Ор Эйтан» в боевом положении. Фото Rafael
Разнообразные лазеры, отличающиеся друг от друга конструкцией, типом излучателя, мощностью и т.д., регулярно показывали свою способность бороться с малыми и средними БПЛА. В зависимости от расстояния и других факторов, происходило повреждение конструкции или подавление оптики. Однако до недавнего времени это происходило только на полигонах в рамках испытаний.
Теперь российская промышленность и армия имеет возможность проверять новую технику в полноценной зоне боевых действий. При этом в рамках текущей Спецоперации у противника имеется достаточно широкий спектр средств воздушного нападения и иных изделий, с которыми должна бороться наша ПВО. В случае с частью таких воздушных целей наиболее эффективным средством перехвата являются лазеры.
Если версия о наличии китайских комплексов LASS в российской армии соответствует действительности, то сложившаяся ситуация выглядит ещё интереснее. Получается, что испытать свою технику в зоне проведения Спецоперации могут и дружественные страны. Следует отметить, что при этом они могут опробовать свои лазеры в т.ч. в борьбе с передовыми иностранными образцами.
В целом в последние годы в области боевых лазеров имеет место заметный прогресс. Растёт количество подобных разработок, а также увеличивается их число на вооружении. Некоторые образцы применяются в реальных боевых действиях и демонстрируют свою эффективность. Всё это позволяет делать положительные прогнозы о дальнейшем развитии всего лазерного направления и росте его роли как в ПВО, так и в других сферах.
Информация