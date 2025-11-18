Туск назвал диверсантами украинцев, которые «бежали из страны через Тересполь»

Председатель польского правительства Дональд Туск сделал заявление по поводу предварительных данных о виновниках совершения диверсии на железной дороге. Напомним, что накануне на ветке Варшава-Люблин было обнаружено нарушение целостности одного из рельсов. В МВД Польши, не дожидаясь итогов расследования, объявили о «причастности России».Дональд Туск заявил о том, что взрыв на железной дороге близ станции Мика совершён гражданами Украины.Польский премьер:Если «бежали через пограничный пункт Тересполь», то, получается, что на территорию Белоруссии. На восточном берегу реки Западный Буг, «напротив» польского Тересполя, находится белорусский Брест.Соответственно, есть высокая вероятность того, что этих украинцев, если они вообще были на месте подрыва, польские власти теперь будут ассоциировать с Россией. Мол, бежали на территорию страны-союзницы РФ.Напомним, что накануне помимо подрыва рельсов в Польше заявили и о нарушении целостности контактной линии на той же ветке. По ней военные грузы транспортируются в направлении границы Украины.Официальная Варшава даже обратилась в НАТО. Мол, не пора ли включать вариант со статьёй пятой устава альянса.

Двое граждан Украины несут ответственность за последние акты диверсии на железной дороге. Мужчины бежали из Польши через пограничный пункт в Тересполе.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»