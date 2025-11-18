Туск назвал диверсантами украинцев, которые «бежали из страны через Тересполь»
Председатель польского правительства Дональд Туск сделал заявление по поводу предварительных данных о виновниках совершения диверсии на железной дороге. Напомним, что накануне на ветке Варшава-Люблин было обнаружено нарушение целостности одного из рельсов. В МВД Польши, не дожидаясь итогов расследования, объявили о «причастности России».
Дональд Туск заявил о том, что взрыв на железной дороге близ станции Мика совершён гражданами Украины.
Польский премьер:
Если «бежали через пограничный пункт Тересполь», то, получается, что на территорию Белоруссии. На восточном берегу реки Западный Буг, «напротив» польского Тересполя, находится белорусский Брест.
Соответственно, есть высокая вероятность того, что этих украинцев, если они вообще были на месте подрыва, польские власти теперь будут ассоциировать с Россией. Мол, бежали на территорию страны-союзницы РФ.
Напомним, что накануне помимо подрыва рельсов в Польше заявили и о нарушении целостности контактной линии на той же ветке. По ней военные грузы транспортируются в направлении границы Украины.
Официальная Варшава даже обратилась в НАТО. Мол, не пора ли включать вариант со статьёй пятой устава альянса.
