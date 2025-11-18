Туск назвал диверсантами украинцев, которые «бежали из страны через Тересполь»

Председатель польского правительства Дональд Туск сделал заявление по поводу предварительных данных о виновниках совершения диверсии на железной дороге. Напомним, что накануне на ветке Варшава-Люблин было обнаружено нарушение целостности одного из рельсов. В МВД Польши, не дожидаясь итогов расследования, объявили о «причастности России».

Дональд Туск заявил о том, что взрыв на железной дороге близ станции Мика совершён гражданами Украины.



Польский премьер:

Двое граждан Украины несут ответственность за последние акты диверсии на железной дороге. Мужчины бежали из Польши через пограничный пункт в Тересполе.

Если «бежали через пограничный пункт Тересполь», то, получается, что на территорию Белоруссии. На восточном берегу реки Западный Буг, «напротив» польского Тересполя, находится белорусский Брест.



Соответственно, есть высокая вероятность того, что этих украинцев, если они вообще были на месте подрыва, польские власти теперь будут ассоциировать с Россией. Мол, бежали на территорию страны-союзницы РФ.

Напомним, что накануне помимо подрыва рельсов в Польше заявили и о нарушении целостности контактной линии на той же ветке. По ней военные грузы транспортируются в направлении границы Украины.

Официальная Варшава даже обратилась в НАТО. Мол, не пора ли включать вариант со статьёй пятой устава альянса.
8 комментариев
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 16:11
    ❝ Дональд Туск заявил о том, что взрыв на железной дороге близ станции Мика совершён гражданами Украины ❞ —

    — Но виновата, как уже ранее заявлял тот же Туск, всё равно Россия ...
    1. Правдодел Звание
      Правдодел
      0
      Сегодня, 16:45
      Но виновата ... всё равно Россия ...

      Само собой. Это все она, клятая, Россия подговорила пару хох...лов сбежать, украсть пару рельсов в Польше и сдать их в металлолом.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 16:15
    Пятая статья из поломанного одного рельса - Варшава в пыль. goodТуск тогда ,превозойдёт самого Гитлера с Гляйвице.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +3
      Сегодня, 16:18
      Представляю если поляк гайки открутит от рельс на грузила ,что будет .
    2. Alex777 Звание
      Alex777
      +2
      Сегодня, 16:24
      Какие неблагодарные эти украинцы. Туск негодует. laughing
  3. Руссобел Звание
    Руссобел
    +2
    Сегодня, 16:19
    Официальная Варшава даже обратилась в НАТО. Мол, не пора ли включать вариант со статьёй пятой устава альянса.

    Мозг надо включать пшекидонцам, но историческая русофобия не даёт...
    И тырили их и разделяли, нет опять хотят люлей. Отхватят, но на этот раз лишатся территорий и государственности.
    Мазохисты одним словом
  4. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    0
    Сегодня, 16:36
    Это всё-таки были двое мужчин. И я догадываюсь, кто они, и почему скрылись не через границу укрорейха. laughing
  5. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 16:52
    Если в Гейропе случится массовая диарея , даже тогда нас в этим обвинят.