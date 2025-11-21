Франция модернизирует ядерную ракету подводных лодок
Загрузка баллистической ракеты М-51 на борт ПЛАРБ класса «Триумфант»
Министерство обороны Франции 28 октября 2025 года в пресс-релизе представило модернизированную версию своей стратегической баллистической ракеты подводных лодок М51-3, в пресс-релизе также отмечается: «Это стало важной вехой в модернизации морских средств ядерного сдерживания страны».
Третья, последняя версия M51 оснащена новыми ядерными боеголовками TNO-2, а также повышенной дальностью, точностью и способностью прорывать оборону противника, говорится в заявлении министерства, отправленном по электронной почте. БРПЛ M51.3 будут вооружены четыре французских атомных ракетных подводных лодки типа Le Triomphant.
«M51.3 обеспечивает сохранение надежности компонента морского базирования перед лицом развивающейся противоракетной обороны противника», — заявили в министерстве обороны Франции.
Обновление M51 появилось на фоне того, что Стокгольмский международный институт исследований проблем мира в июне охарактеризовал как «опасный» новый виток гонки ядерных вооружений, в ходе которого все существующие ядерные державы работают над модернизацией существующего ядерного оружия и добавляют новые версии носителей.
По мере того как потенциальные противники Франции, такие как Китай и Россия, модернизируют системы противоракетной обороны, старые модели ракет М51.1 и М51.2 становятся уязвимыми и «могут подвергаться серьёзному риску перехвата». Это, в свою очередь, может снизить способность Франции на относительно гарантированный ответный удар, тем самым нанося ущерб её потенциалу ядерного сдерживания.
Министр обороны Франции Катрин Вотрен подписала 24 октября приказ о принятии на вооружение ракеты М51.3.
Модернизированная ракета также свидетельствует о решимости Франции сохранять «ядерный статус высшего порядка» и то, что она называет «стратегической автономией» в рамках НАТО. Страна не допускает свои ядерные силы ни к системе командования и управления альянса, ни к процессу принятия решений, хотя Франция и Великобритания в июле договорились о возможной координации своих мер сдерживания.
Программу M51.3 курировало Главное управление вооружений Франции, новую боеголовку TNO-2 разрабатывал Французский комиссариат по атомной энергии, а за проектирование и двигательную установку ракет отвечала компания ArianeGroup.
По данным министерства, ракета M51 имеет межконтинентальную дальность и оснащена несколькими ядерными боеголовками. По данным ArianeGroup, каждая французская подводная лодка с баллистическими ракетами оснащена 16 такими ракетами. М51 — твердотопливная трехступенчатая баллистическая ракета стартовым весом 56 тонн и длиной 12,0 метра. Диаметр миделя ракеты — 2,3 метра. На всех ступенях ракеты применяются новые сорта смесевого высокоэнергетического твердого топлива.
По сообщениям ряда источников, при разработке твердого топлива для новой БРПЛ в большой степени использовался опыт, накопленный при разработке РДТТ стартовых ускорителей самой современной европейской РН «Arian-5». Твердотопливные двигатели всех трех маршевых ступеней имеют одно управляемое поворотное сопло, в нерабочем положении утапливаемое в корпус для сокращения длины ракеты. Сопло каждой ступени управляет ракетой на участке работы ступени по каналам тангажа и рыскания. Управление по крену при работе маршевых ступеней не производится, а накопленная ошибка устраняется на участке работы твердотопливной ступени разведения.
На новой БРПЛ впервые применены электрические приводы (разработка и производство Thales Airborne Systems совместно с Goodrich Actuation Systems) в системе управления соплами вместо гидравлических, что, по сообщениям французских источников, позволило уменьшить общую длину и стартовый вес ракеты, а также упростить обслуживание. Сопла маршевых ступеней и вкладыши к ним изготовлены из высокопрочных жаростойких органических материалов.
Хотя точная дальность пуска новой ракеты не разглашается, пресс-служба ArianeGroup утверждает, что M51.3 «достигает высоты более 2000 километров» (не очень понятно, зачем задирать апогей траектории на такую высоту, у МБР с дальностями пуска 10 000–16 000 км оптимальный апогей лежит в пределах 1 200–1 320 км, либо в пресс-службе сидят абсолютные дилетанты), а затем, как утверждает этот представитель пресс-службы, «входит в атмосферу на скорости 20 Махов, неся свою полезную нагрузку на расстояние несколько тысяч километров». 20 Махов для ББ БРПЛ или МБР на траектории перед входом в плотные слои атмосферы (до линии Кармана) соответствуют скорости примерно 6 000 м/с, что соответствует дальности пуска БР в 6 000 км. Для заявленных 9 000 или 9 500 км необходимо ББ БР на этом участке траектории иметь скорость 6 885 и 6 955 м/с соответственно, а это в Махах 23 единицы.
БРПЛ M51 постоянно совершенствуется: первая версия — M51.1 — обладала большей дальностью и точностью (КВО) по сравнению с БРПЛ предыдущего поколения M45 и могла нести до шести боевых блоков индивидуального наведения TN75 мощностью 100 килотонн каждая. Вторая версия, известная как M51.2, была, как сообщается, принята на вооружение в 2016 году (Национальное собрание 2023; Парламент 2017) и, по данным Министерства обороны Франции, «способна на гораздо большую дальность», чем предшественница (возможно, более 9000 километров), и несет новую боеголовку — tête nucléaire océanique (TNO).
Боеголовка нового поколения TNO, как сообщается, обладает меньшей ЭПР, чем TN75, и, как сообщается, весит около 230 килограммов, что примерно на 25% больше TN75 (175 кг). Неясно, сколько боеголовок TNO может нести БРПЛ M51.2, но есть подозрения, что некоторые ракеты были переоборудованы для несения меньшего количества боеголовок (трёх или четырёх боеголовок с забрасываемым весом, уменьшенным до 2 250–2 500 кг), чтобы повысить гибкость в ограниченных сценариях (Tertrais 2020). По состоянию на 2024 год три из четырёх французских подводных лодок были модернизированы под новые ракеты до версии M51.2 с новыми боеголовками TNO; представители французского агентства по атомной энергии заявили, что TN75 оставалась на вооружении с ракетой M51.1 ещё в январе 2023 года (Assemblée Nationale 2023), но с тех пор якобы была снята с вооружения.
На основании этих и других комментариев французских официальных лиц и графика переоборудования четырех французских подводных лодок, считается, что последней подводной лодкой, которая будет модернизирована из M51.1/TN75, является Le Vigilant. В конце 2023 года Le Vigilant начала свой многолетний продленный период технического обслуживания, известный во Франции как «Indisponibilité pour Entretien et Réparations» или IPER, при этом ее старые ракеты и боеголовки, предположительно, были выгружены на острове Иль-Лонг, прежде чем ее отбуксировали через залив в сухой док на военно-морской базе в Бресте в январе 2024 года (Groizeleau 2024). В результате БРПЛ M51.1 и её боеголовки TN75, по-видимому, были сняты с активной эксплуатации, а боеголовки переведены из запасов для демонтажа в Вальдюке.
В официальных документах указано, что новую версию M51 планируется развёртывать каждые десять лет (Национальное собрание 2024). Таким образом, третья модификация ракеты — M51.3, разработка которой началась в 2014 году, — должна быть принята на вооружение к концу 2025 года (Национальное собрание 2024). Эта ракета будет оснащена новой третьей ступенью для увеличения дальности и повышения точности, а также новой «адаптированной океанической боеголовкой» TNO-2 (Национальное собрание 2023, 2024; Парламент 2017).
Первой подводной лодкой, которая получит новую БРПЛ M51.3 с модифицированной боеголовкой TNO-2, вероятно, станет Le Vigilant, которая должна завершить программу IPER в 2026 году. Учитывая, что ПЛАРБ типа «Триомфан», как ожидается, завершат свой эксплуатационный срок службы в 2030-х годах, программа атомных подводных лодок с баллистическими ракетами третьего поколения (Sous-marin nucléaire lanceur d'engins de 3ème génération, или SNLE-3 G) была официально запущена в 2021 году (Национальное собрание 2023). Резка стали для первой ПЛАРБ состоялась в Шербуре в марте 2024 года, а её ввод в эксплуатацию запланирован на 2035 год (MAF 2024; Scott 2024). При планируемом темпе поставок одной подводной лодки каждые пять лет последняя, четвёртая и последняя, подводная лодка будет передана в 2050 году (Национальное собрание 2024).
SNLE-3 G будет иметь более длинный корпус и усовершенствованные функции малозаметности и первоначально будет оснащен новой баллистической ракетой M51.3 (Assemblée Nationale 2023; Mills 2020; Vavasseur 2018), но позже будет модернизирована до четвертой итерации M51 — M51.4 (Assemblée Nationale 2023).
По данным экспертов FAS и журнала Bulletin of the Atomic Scientists, дальность пуска M51.3 оценивается в более чем 9500 километров по сравнению с предыдущей версией М51.2 — 9000 километров.
По данным издания, ракета оснащается четырьмя-шестью разделяющимися головными частями индивидуального наведения (РГЧ ИН), мощность каждой из которых оценивается в 100 килотонн. Для каждой боеголовки это более чем в шесть раз превышает мощность ядерной бомбы, сброшенной на Хиросиму в августе 1945 года.
По данным Министерства вооружённых сил, работа над ракетой M51.3 началась в 2014 году, а разработка боеголовки TNO-2 — началась в 2013 году. ArianeGroup и DGA провели первый испытательный пуск ракеты M51.3 со стартового стола космодрома «Бискаросс» на юго-западе Франции в ноябре 2023 года.
Первая версия баллистической ракеты M51 поступила на вооружение в 2010 году, а в августе 2025 года DGA поручило ArianeGroup разработку новейшей версии M51.4.
Франция также работает над заменой подводных лодок класса «Триумфатор», начиная с 2030-х годов, в рамках модернизации своего ядерного флота. В марте прошлого года Naval Group провела резку первой стали для так называемой программы SNLE 3G. Франция рассчитывает эксплуатировать подводные лодки нового поколения в качестве ядерного оружия до конца 2080-х годов.
Помимо модернизации морского компонента ядерного сдерживания, Франция работает над гиперзвуковой ракетой воздушного базирования ASN4G, которая заменит ядерную крылатую ракету ASMP-A, установленную на истребителе Rafale. Новая ракета будет интегрирована в будущий стандарт F5 истребителя Rafale.
Франция рассчитывает на Future Combat Air System, франко-германо-испанский проект, изначально уже омрачённый внутренними противоречиями между Dassault Aviation и Airbus, в качестве будущего воздушного компонента своего ядерного сдерживания. Франция заявила, что её требования к самолёту FCAS включают способность нести ядерное оружие и действовать с авианосца.
