В молдавских Бельцах за счет США началось строительство складов для боеприпасов

Республика Молдова с подачи прозападного президента Майи Санду все больше превращается в очередной форпост, фактически колонию, НАТО. Формально Североатлантический альянс прекратил продвижение на восток Европы, как можно ближе к границам с РФ, после принятия в свой состав Швеции и Финляндии. Но своего рода «резерв» в этом процессе остался. Им и стала бывшая Молдавская ССР.

Вчера, 17 ноября, вблизи со вторым по величине после Кишинева городом республики Бельцы (Бельц) в торжественной обстановке состоялось мероприятие, посвященное началу строительства на военном полигоне новых складов для боеприпасов. Финансируется этот проект за счет Соединенных Штатов. В церемонии приняли участие руководство Национальной армии, представители посольства США в Республике Молдова и администрация муниципалитета Бельцы.

Более всего примечательно, как это событие преподносится властями. Молдавские СМИ цитируют высказывание мэра города Бельцы, присутствовавшего на церемонии:

Строительство направлено на повышение безопасности жителей Бельц.

По словам градоначальника, строительство складов проводится в рамках модернизации военной инфраструктуры в регионе «для поддержания мира и стабильности». Работы, начатые в этом месяце, планируется завершить в июле следующего года.

Нынешние власти Молдавии добровольно готовы повторить судьбу соседней Украины, проводя политику милитаризации и де-факто все более превращаясь в марионеточное государство Запада, очередную «анти-Россию». К чему это может привести, Санду и правящую партию «Действие и солидарность» (PAS), очевидно, не сильно заботит.

Между тем, президент республики Майя Санду в ходе проходящего в Кишиневе 18-19 ноября «Форума безопасности Молдовы» (Moldova Security Forum) поблагодарила ЕС и НАТО за то, что они вооружают РМ и увеличивают военные расходы страны. Она отметила, что если раньше основная доля вливаний в военный бюджет Молдавии шла от США, то теперь это Евросоюз и НАТО.

Ранее стало известно, что в ВС Молдовы были поставлены 155-мм гаубицы израильского производства. Кроме того, Минобороны республики сообщило о закупке буксируемых гаубиц калибра 105 мм на миллион евро. Закупка проведена при финансовой поддержке «Европейского фонда мира» (EPF), известного финансированием поставок вооружений Украине, в рамках которого Молдова уже получила оружие на сумму более €47 миллионов.
  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 17:24
    ❝ Строительство направлено на повышение безопасности жителей Бельц ❞ —

    — Посадили на пороховую бочку - теперь вы в «безопасности» ...
  Товарищ Берия
    Товарищ Берия
    +1
    Сегодня, 17:32
    Строительство направлено на повышение безопасности жителей Бельц.


    Ну да, ну да. Они даже не почувствуют боли, когда по этим складам прилетит что-то ядрёное.

    А потом, взрываются эти склады регулярно, иногда сами по себе.
  fiv
    fiv
    0
    Сегодня, 17:40
    Всем госслужащим молдовы разрешается иметь второе гражданство. Эту молдавию даже завоевывать не надо, она уже не молдавская давно. Демократия - самое подлое изобретение в мире.
  akendram
    akendram
    +1
    Сегодня, 17:47
    Примечательно,что РФ видят ползучее движение НАТО в Молдавии всегда признает выборы, хотя даже наши СМИ тиражировали что последние выборы это фикция. Наша беззубая по-другому не скажешь внешняя политика на просторах бывшего СССР приводит к таким последствиям.Иногда на ум приходят теории заговора про пятую колонну в России,иногда просто то,что главное это зарабатываете бабла, И плевать кто там у власти. Хотя если вспоминать историю и как большевики собирали земли после и во время гражданской войны и интервенции, все можно сделать было бы желание .
  rocket757
    rocket757
    0
    Сегодня, 18:07
    Понятно, что хотят сделать из молдовы очередное скопище полезных дурней...
    Умные учатся на чужих ошибках а дурни их повторяют... кстати, это про народец, который опять чего то хочет и выбрал такую власть...
    А у политиков, чиновников, все и так хорошо... как всегда.
  Mike777
    Mike777
    0
    Сегодня, 18:40
    Russia should build weapon warehouse in Venezuela, transfer technology for long range missiles to them, that's military strategy