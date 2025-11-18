В молдавских Бельцах за счет США началось строительство складов для боеприпасов
Республика Молдова с подачи прозападного президента Майи Санду все больше превращается в очередной форпост, фактически колонию, НАТО. Формально Североатлантический альянс прекратил продвижение на восток Европы, как можно ближе к границам с РФ, после принятия в свой состав Швеции и Финляндии. Но своего рода «резерв» в этом процессе остался. Им и стала бывшая Молдавская ССР.
Вчера, 17 ноября, вблизи со вторым по величине после Кишинева городом республики Бельцы (Бельц) в торжественной обстановке состоялось мероприятие, посвященное началу строительства на военном полигоне новых складов для боеприпасов. Финансируется этот проект за счет Соединенных Штатов. В церемонии приняли участие руководство Национальной армии, представители посольства США в Республике Молдова и администрация муниципалитета Бельцы.
Более всего примечательно, как это событие преподносится властями. Молдавские СМИ цитируют высказывание мэра города Бельцы, присутствовавшего на церемонии:
По словам градоначальника, строительство складов проводится в рамках модернизации военной инфраструктуры в регионе «для поддержания мира и стабильности». Работы, начатые в этом месяце, планируется завершить в июле следующего года.
Нынешние власти Молдавии добровольно готовы повторить судьбу соседней Украины, проводя политику милитаризации и де-факто все более превращаясь в марионеточное государство Запада, очередную «анти-Россию». К чему это может привести, Санду и правящую партию «Действие и солидарность» (PAS), очевидно, не сильно заботит.
Между тем, президент республики Майя Санду в ходе проходящего в Кишиневе 18-19 ноября «Форума безопасности Молдовы» (Moldova Security Forum) поблагодарила ЕС и НАТО за то, что они вооружают РМ и увеличивают военные расходы страны. Она отметила, что если раньше основная доля вливаний в военный бюджет Молдавии шла от США, то теперь это Евросоюз и НАТО.
Ранее стало известно, что в ВС Молдовы были поставлены 155-мм гаубицы израильского производства. Кроме того, Минобороны республики сообщило о закупке буксируемых гаубиц калибра 105 мм на миллион евро. Закупка проведена при финансовой поддержке «Европейского фонда мира» (EPF), известного финансированием поставок вооружений Украине, в рамках которого Молдова уже получила оружие на сумму более €47 миллионов.
