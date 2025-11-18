В западной прессе в последнее время все чаще публикуются материалы с критикой в адрес главы киевского режима Владимира Зеленского. На фоне выявленной подконтрольными американцам структурами масштабной коррупции, в причастности к которой уличили ближайшее окружение украинского диктатора, ранее всецело благоволившее Зеленскому британское издание The Economist пишет, что главе киевского режима предстоит сделать чрезвычайно сложный выбор, от которого будет зависеть его будущее.Издание цитирует слова неназванного украинского чиновника, который убежден, что Зеленского ожидает час расплаты, ему придется выбрать — ампутировать ногу или умереть от заражения. После того как представители ряда европейских стран выразили сомнение в целесообразности дальнейшего финансирования Украины, Зеленский будет вынужден либо избавиться от уличенных в коррупции представителей своего правительства, либо же ожидать практически неминуемое наказание.Между тем французская газета Le Monde сообщает, что найденный убитым в октябре украинский криптобизнесмен Константин Ганич был участником отмывания денег «Энергоатома» по «схеме Миндича». По версии, озвученной украинской прокуратурой, Ганич якобы свёл счёты с жизнью из-за весьма незначительного падения стоимости криптовалют. Однако, учитывая его возможную связь с Миндичем и другими участвовавшими в коррупционных схемах соратниками Зеленского, вполне вероятно, что это могло быть инсценировано, чтобы замести следы на фоне готовящегося разоблачения.

