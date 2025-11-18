Британское издание: Зеленского ждёт неминуемая расплата

3 623 13
В западной прессе в последнее время все чаще публикуются материалы с критикой в адрес главы киевского режима Владимира Зеленского. На фоне выявленной подконтрольными американцам структурами масштабной коррупции, в причастности к которой уличили ближайшее окружение украинского диктатора, ранее всецело благоволившее Зеленскому британское издание The Economist пишет, что главе киевского режима предстоит сделать чрезвычайно сложный выбор, от которого будет зависеть его будущее.

Издание цитирует слова неназванного украинского чиновника, который убежден, что Зеленского ожидает час расплаты, ему придется выбрать — ампутировать ногу или умереть от заражения. После того как представители ряда европейских стран выразили сомнение в целесообразности дальнейшего финансирования Украины, Зеленский будет вынужден либо избавиться от уличенных в коррупции представителей своего правительства, либо же ожидать практически неминуемое наказание.



Между тем французская газета Le Monde сообщает, что найденный убитым в октябре украинский криптобизнесмен Константин Ганич был участником отмывания денег «Энергоатома» по «схеме Миндича». По версии, озвученной украинской прокуратурой, Ганич якобы свёл счёты с жизнью из-за весьма незначительного падения стоимости криптовалют. Однако, учитывая его возможную связь с Миндичем и другими участвовавшими в коррупционных схемах соратниками Зеленского, вполне вероятно, что это могло быть инсценировано, чтобы замести следы на фоне готовящегося разоблачения.
  1. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +1
    Сегодня, 17:39
    Бритты, как всегда, оптимисты, но за чужой счет. Зеленюха ничего хорошего не ждет, он личный враг Трампа и когда его загонят в американский петушатник - это только вопрос времени. Если только бритты свою "шестерку" не уберут, поскольку знает очень много.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 17:45
    Британское издание: Зеленского ждёт неминуемая расплата
    . И что будет... полотенце или цепочка от сливного бачка?
    1. poquello Звание
      poquello
      +2
      Сегодня, 17:53
      Цитата: rocket757
      Британское издание: Зеленского ждёт неминуемая расплата
      . И что будет... полотенце или цепочка от сливного бачка?

      струна рояльная
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 17:59
        Как вариант... все ж таки артист, вроде как из лёгкого жанра.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +3
      Сегодня, 17:53
      Цитата: rocket757
      И что будет... полотенце или цепочка от сливного бачка?

      На его собственных подтяжках мочканут.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 18:00
        Тоже вариант, но не очень распространённый.
  3. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 17:57
    Мелкобриты хотят своего на хахляцкий трон протолкнуть , вот и валят Зелёнского.
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 18:02
    ❝ Зеленского* ждёт неминуемая расплата ❞ —

    — «В жизни всегда есть выбор» © ...
  5. Matsur Звание
    Matsur
    0
    Сегодня, 18:12
    Вместо Заленского посадят своего Зелужного
  6. Roust Звание
    Roust
    0
    Сегодня, 18:18
    Тут ампутация ноги не поможет, только - головы вместе с шутовской короной, и - в ад.
  7. Владимириус Звание
    Владимириус
    0
    Сегодня, 18:33
    у нагличан как показывает история самый любимый способ устранения это отравление
  8. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 18:35
    В телевизоре сытые западные морды разглагольствуют, шо корупция це тяжёлое схидное наследие, а захид це эталон непорочности. Себя они чувствуют в полнейшей безопасности. Схема сработала, можно сдавать зажравшихся чубатых сявок, как стеклотару, тем более, что там очередь желающих припасть к живительным потокам, услужить хозяевам и с ногами забраться в кормушку. Кошерная финансовая мафия никогда не испытывала недостатка в подельниках.
  9. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 18:41
    С кем надо он расплатится, пусть не волнуются.