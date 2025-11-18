Гарнизон ВСУ в Гуляйполе вынужден наблюдать, как город попадает в «котёл»

Российские войска продолжают продвижение в Днепропетровской и Запорожской областях. Причём продвижение на этих направлениях весьма интенсивное, если сравнивать со среднестатистическими показателями специальной военной операции. Наши бойцы за сутки проходят в западном направлении по 3-4 км, перерезая важнейшие для логистики противника маршруты.

В результате успешных наступательных действий российские штурмовые группы вплотную подошли к населённому пункту Зелёный Гай. Он расположен в 5 км от Гуляйполя.



Таким образом, ВС РФ делают охват этого города всё более акцентированным. С юго-востока, от северных окрестностей Марфополя, до городской черты Гуляйполя менее 2 км. С востока – 5 км. Около 4 км – с северо-востока, со стороны освобождённого нашими войсками Яблоково.



При учёте того, что ВС РФ перерезали транспортное сообщение Гуляйполя с днепропетровским пгт Покровское, а юго-западнее освободили Малую Токмачку, вопрос целесообразности дальнейшего пребывания гарнизона ВСУ в рассматриваемом городе становится для противника особенно актуальным. Хотя вполне очевидно, что никакого приказа на выход из населённого пункта украинское командование не будет отдавать и на этот раз. А значит, в конечном итоге ВСУ потеряют и Гуляйполе, и тот личный состав, который в его черте продолжает находиться и фактически наблюдать за тем, как город попадает в котёл.

Украинские военные, находящиеся в Гуляйполе, дают понять, что никаких попыток остановить армию Россию, продвигающуюся в северо-востоку и востоку от города, они уже не предпринимают.
  1. Лимон Звание
    Лимон
    +2
    Сегодня, 17:44
    Все так и будет,а вот приказа на отход ,чубатым не будет.
    1. Маз Звание
      Маз
      +1
      Сегодня, 17:49
      Песец подкрался незаметно, а скорость продвижения российской армии выросла в десять- пятнадцать раз. Даёшь Гуляйполе! Батько Махно, ай глянька в окно! Во дворе тёмным темно!
  2. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +4
    Сегодня, 17:45
    ВСУ странные ребята! За спинами вор на воре, аж шапки горят...воруют так, что у детей в больницах практически ничего нет, про свет, воду и другие блага на которых вся верхушка крала и крадет баснословные откаты...даже родильные дома где рождаются маленькие хoхольчики и то обкрадывают...но все равно тупо идут и умирают за эту власть..Парадоксы Украины продолжаются...
    1. сайгон Звание
      сайгон
      +1
      Сегодня, 18:09
      Эх товарищь народный комисар гос безопасности , а как тут не тупость ? А если посыл не верен и не за власть или там унитазы зелибобика , а за свою страну они воюют? Глупо , тупо но вероятно пропаганда хунты работает и воюют ВСУки так ак воюют . Вот что напрягает. А еще напрягае что как то нет страдальцев за Украину таких как унас страдальцы за Россию да забугром да с фамильями не русским и не татарскими, или там табасаранскими. Вот это тоже заставляет думать. Нет у них в тылах стай чужаков -мигрантов с чуждой культурой .Такое вот .Ну типа парадоксы.
  3. olbop Звание
    olbop
    0
    Сегодня, 17:55
    Ой не сглазить бы. Но думаю, что скоро увидим как Гуляйполе повторит судьбу Красноармейка и Миронограда.
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 17:56
    Мобилизуют они мододняк, баб и всех прочих... и что, смогут они сопротивляется успешнее?
    1. Сергей Валов Звание
      Сергей Валов
      0
      Сегодня, 17:58
      Успешнее нет, но дольше. А это жизни наших мужиков.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 18:02
        Тоже верно... количество не заменит качества, но тоже определённая, повышенная масса, может приводить к определённым трудностям по утилизации оной.
  5. Aндрей Ко Звание
    Aндрей Ко
    +1
    Сегодня, 17:58
    Да пора обьявление делать из громкоговорителей: Прием оружия и сдача в плен состоится У поселка ЗАТИШЬЕ, убедительная просьба не опаздывать, Все кто не сдался - к бандере. А так да смотришь на их действия - за кого воюете "убогие", за воров и клоунов....