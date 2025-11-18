Гарнизон ВСУ в Гуляйполе вынужден наблюдать, как город попадает в «котёл»
Российские войска продолжают продвижение в Днепропетровской и Запорожской областях. Причём продвижение на этих направлениях весьма интенсивное, если сравнивать со среднестатистическими показателями специальной военной операции. Наши бойцы за сутки проходят в западном направлении по 3-4 км, перерезая важнейшие для логистики противника маршруты.
В результате успешных наступательных действий российские штурмовые группы вплотную подошли к населённому пункту Зелёный Гай. Он расположен в 5 км от Гуляйполя.
Таким образом, ВС РФ делают охват этого города всё более акцентированным. С юго-востока, от северных окрестностей Марфополя, до городской черты Гуляйполя менее 2 км. С востока – 5 км. Около 4 км – с северо-востока, со стороны освобождённого нашими войсками Яблоково.
При учёте того, что ВС РФ перерезали транспортное сообщение Гуляйполя с днепропетровским пгт Покровское, а юго-западнее освободили Малую Токмачку, вопрос целесообразности дальнейшего пребывания гарнизона ВСУ в рассматриваемом городе становится для противника особенно актуальным. Хотя вполне очевидно, что никакого приказа на выход из населённого пункта украинское командование не будет отдавать и на этот раз. А значит, в конечном итоге ВСУ потеряют и Гуляйполе, и тот личный состав, который в его черте продолжает находиться и фактически наблюдать за тем, как город попадает в котёл.
Украинские военные, находящиеся в Гуляйполе, дают понять, что никаких попыток остановить армию Россию, продвигающуюся в северо-востоку и востоку от города, они уже не предпринимают.
