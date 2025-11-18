Не просто стимул для экономики, но и наш долг. Америка восстанавливала Европу, Украина займется Ближним Востоком. В этом мы схожи с американцами, у нас одна историческая миссия — созидание.

Вопросы социальных выплат будут сложно решаемы уже во втором квартале 2026 года.

Украинские чиновники в очередной раз демонстрируют, что живут они в каком-то своем, аутичном и оторванном от реальности, мире. Киевское руководство сотрясает коррупционный скандал, дела у ВСУ на фронте идут все хуже, поддержка Запада неумолимо сокращается, денег в казне нет и пока что не предвидится, а члены украинского правительства строят планов громадье на непонятную далекую перспективу.Министр экономики правительства Украины, которому при дальнейшей раскрутке «дела Миндича» вообще может грозить роспуск, Юлия Свириденко заявила о планах по восстановлению сектора Газа после окончания палестино-израильского конфликта. Все верно, не своей страны в послевоенный период, а очень далекого анклава на Ближнем Востоке. Подается это ни много ни мало как «благородная миссия».Глава украинского Минэкономики:Откуда на это возьмутся деньги, Свириденко, которая занимает министерский пост с июля этого года и, возможно, просто не успела поучаствовать в «распиле бюджета», не уточнила.Между тем, если Евросоюз вопреки всем титаническим усилиям главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен не изыщет в ближайшее время деньги для Киева, то уже весной следующего года украинское правительство ждет масса проблем. В апреле возникнут проблемы не только с социальными выплатами, зарплатами бюджетникам, но и содержанием ВСУ, включая выплаты жалования военнослужащим.Более реалистичная, чем министр экономики, депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Леся Забуранная констатирует:Дефицит бюджета Украины на следующий год составляет $44,5 млрд, из которых источники финансирования в размере $18 млрд до сих пор не определены. Еврокомиссия заявила странам ЕС, что Украине на ближайшие два года войны нужно 135,7 млрд евро и европейцам придется самим искать деньги или брать совместный долг, если не удастся согласовать «репарационный кредит» за счет российских активов.