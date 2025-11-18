Украина займётся восстановлением сектора Газа после завершения конфликта

Украинские чиновники в очередной раз демонстрируют, что живут они в каком-то своем, аутичном и оторванном от реальности, мире. Киевское руководство сотрясает коррупционный скандал, дела у ВСУ на фронте идут все хуже, поддержка Запада неумолимо сокращается, денег в казне нет и пока что не предвидится, а члены украинского правительства строят планов громадье на непонятную далекую перспективу.

Министр экономики правительства Украины, которому при дальнейшей раскрутке «дела Миндича» вообще может грозить роспуск, Юлия Свириденко заявила о планах по восстановлению сектора Газа после окончания палестино-израильского конфликта. Все верно, не своей страны в послевоенный период, а очень далекого анклава на Ближнем Востоке. Подается это ни много ни мало как «благородная миссия».

Глава украинского Минэкономики:

Не просто стимул для экономики, но и наш долг. Америка восстанавливала Европу, Украина займется Ближним Востоком. В этом мы схожи с американцами, у нас одна историческая миссия — созидание.


Откуда на это возьмутся деньги, Свириденко, которая занимает министерский пост с июля этого года и, возможно, просто не успела поучаствовать в «распиле бюджета», не уточнила.

Между тем, если Евросоюз вопреки всем титаническим усилиям главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен не изыщет в ближайшее время деньги для Киева, то уже весной следующего года украинское правительство ждет масса проблем. В апреле возникнут проблемы не только с социальными выплатами, зарплатами бюджетникам, но и содержанием ВСУ, включая выплаты жалования военнослужащим.

Более реалистичная, чем министр экономики, депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Леся Забуранная констатирует:

Вопросы социальных выплат будут сложно решаемы уже во втором квартале 2026 года.

Дефицит бюджета Украины на следующий год составляет $44,5 млрд, из которых источники финансирования в размере $18 млрд до сих пор не определены. Еврокомиссия заявила странам ЕС, что Украине на ближайшие два года войны нужно 135,7 млрд евро и европейцам придется самим искать деньги или брать совместный долг, если не удастся согласовать «репарационный кредит» за счет российских активов.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 17:53
    ❝ Украина займётся восстановлением сектора Газа после завершения конфликта ❞ —

    — Хохма! ...
    1. poquello Звание
      poquello
      +1
      Сегодня, 17:57
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ❝ Украина займётся восстановлением сектора Газа после завершения конфликта ❞ —

      — Хохма! ...

      скорее всего у них даже на билеты денег не будет, надо развивать пеший туризм
      1. Кузнец 55 Звание
        Кузнец 55
        0
        Сегодня, 18:02
        Так до мира в Палестине , как до Луны пешком .
        Там наверное никогда не наступит мир при такой политике Израиля .
        Ну а потом и Украина возьмется за восстановление . Так что украинские политики далеко заглядывают в будущее , они все предвидят . Прозорливые .
      2. ученый Звание
        ученый
        +1
        Сегодня, 18:22
        Цитата: poquello
        скорее всего у них даже на билеты денег не будет, надо развивать пеший туризм
        Зря вы недооцениваете хитрозадость украинских чиновников. Забыли наверное народную мудрость "Когда х о хол родился - еврей заплакал".
        Даже боюсь себе представить сколько средств этот просроченный режим может вывести перед своим падением прямо на израильские счета прикрываясь гуманитарной помощью сектору Газа. При этом Израиль ни когда не вернет похищенное даже по требованию США понятно всем. У них с "золотым тельцом" особые отношения.
  2. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +2
    Сегодня, 17:54
    Когнитивный диссонанс просто… У лохлов от собственной страны - одни развалины, но сектор Газа будут восстанавливать belay
    Интересно, букмекеры ставки принимают на то, кто продержится дольше, Лохлы или Палестинцы?
    1. ALCA056000 Звание
      ALCA056000
      +1
      Сегодня, 18:03
      Никакого диссонанса. Кастрюли уже чуют, где ещё можно (если позволят) денюжку попилить. А так как схематоз со своими западными хозяевами на своей нэньке отработали, то вполне вероятно их и туда всунут - зачем велосипед новый изобретать wink
    2. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      +1
      Сегодня, 18:33
      Цитата: Охотовед 2
      У лохлов от собственной страны - одни развалины, но сектор Газа будут восстанавливать

      Так не за свои же. Они хотят, чтобы их рабсила восстанавливала сектор за американские бабки.
      За ними, кстати, много желающих
      1. topol717 Звание
        topol717
        0
        Сегодня, 18:39
        Цитата: Андрей из Челябинска
        Они хотят, чтобы их рабсила восстанавливала сектор за американские бабки.
        Тут зеленфюрер недавно плакался что раб.силы в/на 404 почти не осталось. Говорит приходится выбирать между фронтом и сантехниками/электриками/пожарными, поэтому всего по 30 000 в месяц мобилизует.
        1. Андрей из Челябинска Звание
          Андрей из Челябинска
          0
          Сегодня, 18:47
          Цитата: topol717
          Тут зеленфюрер недавно плакался что раб.силы в/на 404 почти не осталось.

          так и есть, но вот конец войне, там и дембель, и кто-то из-за границы вернется может быть, а работа где? Работы нету
    3. bar Звание
      bar
      0
      Сегодня, 18:39
      Цитата: Охотовед 2
      У лохлов от собственной страны - одни развалины, но сектор Газа будут восстанавливать

      Дык на секторе Газа можно будет американские бабки распилить, а на собственных развалинах не заработаешь.
  3. майор Юрик Звание
    майор Юрик
    +4
    Сегодня, 17:55
    Стоя на груде кирпича от разрушенных ими домов эта хуторская биомасса рассуждает о каком-то долге....Нет предела цинизму этих уродов! negative
  4. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 17:56
    Вот хахлов - то , там и не хватало.
  5. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 17:57
    Не просто стимул для экономики, но и наш долг. Америка восстанавливала Европу, Украина займется Ближним Востоком.
    Моя первая жена всегда говорила - "бабы глупые", но это перепрыгнула и акушерку и батутницу по глупости.
  6. ratfly Звание
    ratfly
    +1
    Сегодня, 18:02
    Спаси Аллах! Сектор Газа от таких восстановителей.
  7. Rashid Звание
    Rashid
    -2
    Сегодня, 18:02
    В этом мы схожи с американцами, у нас одна историческая миссия — созидание.
    Как же Украина це Европа? Теперь за кружевными трусами за океан?
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 18:04
    Украинские чиновники в очередной раз демонстрируют,
    очередной раз занюхнули чего то ядрёного и... остапа понесло. fool
  9. Aндрей Ко Звание
    Aндрей Ко
    +2
    Сегодня, 18:05
    Ржу - НИМАГУ (да комментарий короткий и не информативный зато от смеха чуть пасть себе не порвал)
  10. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +3
    Сегодня, 18:11
    Зеленский делится наркотой с чиновниками и тех несет.
  11. Alexander2009 Звание
    Alexander2009
    +1
    Сегодня, 18:17
    Все правильно они говорят. На украине они уже давно все сперли. Если они там останутся, то их посадят. Поэтому самое время приступить к дерибану в Газе
  12. futurohunter Звание
    futurohunter
    -1
    Сегодня, 18:18
    Не надо ржать. Обычная британо-еврейско-украинская распилотека. Британские евреи (и неевреи) выделят лавэ, прокрутят его через евреев израильских и украинских, получат кэшбек. А что палестинцам? Новые бомбы и красивые рендеры морского курорта. Всё, как обычно
  13. Glagol1 Звание
    Glagol1
    +2
    Сегодня, 18:21
    Вы делаете мне смешно. Так говорят в Одессе. Насчет Киевских организмов - прям в десятку подходит. Также помним, что древние укры выкопали Чёрное море и первыми слетали в космос (правда инкогнито). Ждем новых перлов. Про отклонение орбит опасных астероидов и про победу в войне с Россией.
  14. ОлегEKB Звание
    ОлегEKB
    +2
    Сегодня, 18:22
    у нас одна историческая миссия — созидание.

    пока что получается все разрушать (страну, общество)
  15. Aндрей Ко Звание
    Aндрей Ко
    0
    Сегодня, 18:22
    Да миндич, зеленский, коломойский, фирташ (на историческую родину с полными карманцами гешефту) и все уже другие - строить дачу Трампу в газе. Вот же земля обетованная вздрогнет.......
  16. Владимириус Звание
    Владимириус
    0
    Сегодня, 18:26
    они до сво никому не оказывали помощи, а сейчас при полностью разрушенной своей собственной экономике пообещать кому то... Впрочем обещать еще не жениться
  17. Matsur Звание
    Matsur
    0
    Сегодня, 18:31
    Какое созидание? За 30 лет самостоятельности ничего не сделали. С чего вдруг сейчас что-то изменится?
    Мне это напоминает горлума с его раздвоением личности. При слове "воровать и обманывать" сейчас всё чаще думают о них.
  18. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 18:38
    Все правильно она говорит. Вернется на историческую родину и ее, как спеца по откатам и распилам, пристроют на хлебную должность по восстановлению сектора Газа на иностранные гранты. fool
  19. Tagan Звание
    Tagan
    0
    Сегодня, 18:38
    Украина займется Ближним Востоком. В этом мы схожи с американцами, у нас одна историческая миссия — созидание.

    Никак не соображу, это поток дегенеративного сознания или особо изощрённый стёб?...
  20. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    0
    Сегодня, 18:39
    Юлия Свириденко заявила о планах по восстановлению сектора Газа после окончания палестино-израильского конфликта. Все верно, не своей страны в послевоенный период, а очень далекого анклава на Ближнем Востоке.
    Где деньги, Зин?©