Американский адмирал: у ВМС Китая уже больше военных кораблей, чем у США

15
Высокопоставленный американский адмирал Дэрил Кодл, занимающий должность начальника военно-морских операций назвал судостроительные возможности КНР «впечатляющими». Свое заявление он сделал в Японии во время 10-дневного турне по Азиатско-Тихоокеанскому региону.

Об этом сообщает издание Defense News.

Военачальник отметил, что Пекин уже обладает крупнейшими Военно-морскими силами в мире и продолжает их наращивать. У ВМС Китая уже больше военных кораблей, чем у США. Впрочем, они еще отстают от американцев по авианосцам и десантным кораблям.


Но на прошлой неделе они приступили к ходовым испытаниям новейшего современного десантного корабля-амфибии.


Кодл высоко оценил его, заявив:

Это большой и очень мощный корабль
.
Что касается авианосцев, то до недавнего времени у Китая их было всего два, но они вызываю беспокойство у американский военных.

Кодл так и сказал:

Меня, конечно, беспокоит то, как они используют эти авианосцы по всему миру.

Кроме того, 7 ноября на вооружение ВМС НОАК поступил новейший авианосец «Фуцзянь» Еще один такой корабль, который предположительно будет атомным, находится сейчас в стадии строительства.

Похоже, в Китае строят новые корабли быстрее, чем в Америке ремонтируют старые.

На этом фоне американский адмирал возлагает большие надежды на сотрудничество в сфере судостроения со своими азиатскими союзниками – Японией и Южной Кореей. Он считает, что такое партнерство помогло бы усилить потенциал США в данной сфере.
  1. rocket757 Звание
    rocket757
    -1
    Сегодня, 18:10
    Китай рулит на суше и на море, не заметит этого только совсем "слепой"...
    1. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      0
      Сегодня, 18:29
      Цитата: rocket757
      Китай рулит на суше и на море

      Пока нет. Но будет, хотя и нескоро
    2. Vitaly.17 Звание
      Vitaly.17
      0
      Сегодня, 18:39
      Цитата: rocket757
      Китай рулит на суше и на море

      К хорошему рулю нужна хорошая торпеда. Идеально им бы подошел Посейдон-Э 2М39. А нам технологии микроэлектроники и китайский наноимпринтный литограф на 10 нм.
  2. Лт. запаса ВВС Звание
    Лт. запаса ВВС
    -1
    Сегодня, 18:15
    Ещё у Китайцев есть много противокорабельных баллистических ракет, они вполне могут перегрузить оборону авианосных ударных групп.
    1. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      -1
      Сегодня, 18:29
      Цитата: Лт. запаса ВВС
      Ещё у Китайцев есть много противокорабельных баллистических ракет

      Которые вряд ли куда-то попадут...
      1. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        0
        Сегодня, 18:38
        Откуда такая уверенность? Вы занимались разработкой или испытаниями китайских ракет?
        1. Андрей из Челябинска Звание
          Андрей из Челябинска
          0
          Сегодня, 18:46
          Цитата: ТермиНахТер
          Откуда такая уверенность?

          Николай, я млею с Вас просто. То есть когда я Вам пишу, что самолеты с паровой катапульты могут стартовать зимой Вы тут же требуете
          Цитата: ТермиНахТер
          Покажите мне ОДНО фото или видео, где самолет стартует с катапульты в условиях низких температур.

          Причем
          Цитата: ТермиНахТер
          Не надо авианосцев в снегу, надо самолет взлетающий с заснеженной палубы или на берегу снег, что было видно, что это реальный север, а не Вирджиния, где снег выпадает пару раз в году.

          Прям Пинкертон собственной персоной. НО! Как только дело заходит за китайцев, Вы верите на слово, как родным:))))) Вам уже не нужны ни пояснения, каким образом БЧ будут наводиться на АВ, ни испытания по движущимся в режиме радиомолчания целям, ничего не надо:))))
          1. ТермиНахТер Звание
            ТермиНахТер
            0
            Сегодня, 18:48
            Что-то я не увидел обещанной фотографии?))) кроме разговоров больше ничего))) и опять - абсолютная уверенность, не базирующаяся ни на чем, кроме - я так думаю)))
            1. Андрей из Челябинска Звание
              Андрей из Челябинска
              0
              Сегодня, 18:49
              Цитата: ТермиНахТер
              Что-то я не увидел обещанной фотографии?)))

              Я Вам ее привел, но Вы от темы-то не уходите:)))))
  3. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    -1
    Сегодня, 18:22
    Если сравнить те акватории, которые нужно контролировать Китаю, и те которые матрасникам, то фашингтонскому адмиралу можно смело идти вешаться))) тем более, что концептуально ВМС США, уже не может предложить ничего нового (перспективного).
    1. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      -1
      Сегодня, 18:31
      Цитата: ТермиНахТер
      тем более, что концептуально ВМС США, уже не может предложить ничего нового

      Это да. Но пока ВМС Китая еще очень слабы - за их численностью нет качества, равного американскому. Пока Китай критически отстает в подплаве и палубной авиации, причем последнее никак не компенсируется авиацией базовой. На фоне этого количество китайских фрегатов, в общем, имеет крайне малое значение
      1. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        0
        Сегодня, 18:45
        Если посчитать сколько матрасных кораблей стоит в ремонтах, то количественный разрыв еще хуже для США. Качественный разрыв сокращается и, повторюсь, США не могут дать ничего, что обеспечило бы им преимущество в перспективе. То, что сейчас строится - это немного улучшенные проекты прошлого века. Так что, технологический разрыв сократится очень быстро, а китайское количество задавит не только американское качество, но и "шестерок" тоже. Китайцы джапам это продемонстрировали пару дней назад.
        Учитывая, что у матрасников нет фрегатов вообще, от слова совсем))) и когда они появятся одному Богу ведомо, и какими они окажутся в эксплуатации))) то да, то количество китайских фрегатов не имеет никакого значения))) тем более, что фрегаты тип 054 В, сами матрасники относят скорее к эсминцам, чем к фрегатам)))
  4. Владимириус Звание
    Владимириус
    -1
    Сегодня, 18:29
    америгадцы хотели нас подсадить на очередную гонку вооружений, как это уже было, да вот неожиданно сами подсели на китайцев. Пусть теперь посоревнуются с первой экономикой мира
  5. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    +1
    Сегодня, 18:36
    Кодл высоко оценил его, заявив:

    Это большой и очень мощный корабль
    По мне - сомнительная похвала. Чем больше корабль, тем уязвимее. Впрочем, адмиралу, конечно, виднее...
    Высокопоставленный американский адмирал Дэрил Кодл, занимающий должность начальника военно-морских операций назвал судостроительные возможности КНР «впечатляющими».
    Хотите такие-же возможности, адмирал? Это просто. Как только США станет социалистической страной, и пойдет верной дорогой к коммунизму, так у вас и работники на верфях появятся, и корабли будут строиться быстро... И будут они большие, мощные, надежные... Прямо сказка!.. smile Хотите?
    Просто объявите войну Китаю, и тут же капитулируйте. laughing
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 18:38
    Удивительно что США ещё что то строят ,с долей в мировом судостроении 0,05 %.